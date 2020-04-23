Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ

Газпромбанк, «Хоум Кредит» и Кредит Европа банк отменили начисление кэшбека за оплату картами в интернет-магазинах. Это произошло после решения ЦБ уменьшить эквайринговые тарифы на такие покупки в рамках антикризисных мер

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Банки начали сокращать программы лояльности на фоне регулирования Банком России комиссий за прием карт, которую магазины платят банкам. Из-за решения ЦБ их уже изменили Газпромбанк, «Хоум кредит» и Кредит Европа банк.

На фоне распространения пандемии и введения карантинных мер ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2–2,2%. Новый тариф распространяется на покупки продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, а также бытовой техники, электроники и средств связи. Снижение комиссии даст возможность торгово-сервисным предприятиям предлагать товары повседневного спроса с доставкой, а гражданам — осуществлять онлайн-покупки, не выходя из дома, отмечал регулятор.

Вслед за решением Банка России платежные системы снизили до 0,7% межбанковскую комиссию — часть эквайрингового тарифа, которую банк-эквайер, обслуживающий магазин, платит банку-эмитенту карты покупателя. Именно с доходов от этой комиссии банк-эмитент и направляет средства на кешбэк.

Газпромбанк с 1 мая по 30 сентября прекращает начисление кешбэка и миль по операциям в интернете для видов товаров, определенных Банком России, рассказал РБК представитель банка.

Кредит Европа банк временно отменит такой кешбэк с 6 мая. Размер эквайринговой комиссии «прямо влияет на размер вознаграждения банку, который выпустил карту покупателя, и конечно, на банковские программы лояльности, которые в основном построены как раз из расчета данного вознаграждения», объяснил Кредит Европа банк в письме клиентам, с которым ознакомился РБК. На запрос РБК в банке не ответили.

«Хоум Кредит» с 27 апреля временно (до какого срока, не указывается) не будет начислять кэшбек за покупки в интернет-магазинах по нескольким категориям, говорится на его сайте - это продукты, кафе, рестораны, бытовая техника, электроника, одежда, товары повседневного спроса, а также сегмент «здоровье и красота». «При оплате покупок на кассе в магазинах или через терминал у курьера размер начисляемого кэшбэка останется прежним», — отмечает банк.

Карты снизивших кешбэк банков стали победителями в рейтинге Frank RG по номинациям лучших программ лояльности за 2019 год. «Умная карта» Газпромбанка признана самой выгодной дебетовой картой с денежным кешбэком и самой выгодной для путешественников в премиальном сегменте. Кредитная карта Кредит Европа банка победила в номинации «самая выгодная кредитная карта с бонусной программой в массовом сегменте». Карта «Польза» банка «Хоум Кредит» признана лучшей картой с программой лояльности по всему комплексу показателей.