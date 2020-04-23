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Антикризисные меры ,  
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Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ

Газпромбанк, «Хоум Кредит» и Кредит Европа банк отменили начисление кэшбека за оплату картами в интернет-магазинах. Это произошло после решения ЦБ уменьшить эквайринговые тарифы на такие покупки в рамках антикризисных мер
Газпромбанк RU000A0ZYAE3 ₽1 022,82 -0,02% Купить
Фото: Stocksnap / pixabay.com
Фото: Stocksnap / pixabay.com

Банки начали сокращать программы лояльности на фоне регулирования Банком России комиссий за прием карт, которую магазины платят банкам. Из-за решения ЦБ их уже изменили Газпромбанк, «Хоум кредит» и Кредит Европа банк.

На фоне распространения пандемии и введения карантинных мер ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2–2,2%. Новый тариф распространяется на покупки продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, а также бытовой техники, электроники и средств связи. Снижение комиссии даст возможность торгово-сервисным предприятиям предлагать товары повседневного спроса с доставкой, а гражданам — осуществлять онлайн-покупки, не выходя из дома, отмечал регулятор.

Вслед за решением Банка России платежные системы снизили до 0,7% межбанковскую комиссию — часть эквайрингового тарифа, которую банк-эквайер, обслуживающий магазин, платит банку-эмитенту карты покупателя. Именно с доходов от этой комиссии банк-эмитент и направляет средства на кешбэк.

  • Газпромбанк с 1 мая по 30 сентября прекращает начисление кешбэка и миль по операциям в интернете для видов товаров, определенных Банком России, рассказал РБК представитель банка.
  • Кредит Европа банк временно отменит такой кешбэк с 6 мая. Размер эквайринговой комиссии «прямо влияет на размер вознаграждения банку, который выпустил карту покупателя, и конечно, на банковские программы лояльности, которые в основном построены как раз из расчета данного вознаграждения», объяснил Кредит Европа банк в письме клиентам, с которым ознакомился РБК. На запрос РБК в банке не ответили.
  • «Хоум Кредит» с 27 апреля временно (до какого срока, не указывается) не будет начислять кэшбек за покупки в интернет-магазинах по нескольким категориям, говорится на его сайте - это продукты, кафе, рестораны, бытовая техника, электроника, одежда, товары повседневного спроса, а также сегмент «здоровье и красота». «При оплате покупок на кассе в магазинах или через терминал у курьера размер начисляемого кэшбэка останется прежним», — отмечает банк.

Карты снизивших кешбэк банков стали победителями в рейтинге Frank RG по номинациям лучших программ лояльности за 2019 год. «Умная карта» Газпромбанка признана самой выгодной дебетовой картой с денежным кешбэком и самой выгодной для путешественников в премиальном сегменте. Кредитная карта Кредит Европа банка победила в номинации «самая выгодная кредитная карта с бонусной программой в массовом сегменте». Карта «Польза» банка «Хоум Кредит» признана лучшей картой с программой лояльности по всему комплексу показателей.

Что будет с кэшбеком в других банках

Банки начинают пересматривать условия своих программ лояльности из-за снижения ставок интерчейнджа, сообщил руководитель проектов Frank RG Анна Стогниенко. Сейчас почти все операции по картам идут через интернет. У Газпромбанка программа лояльности автоматически определяет категорию самых больших трат и начисляет в ней повышенный кешбэк, а так как сейчас все операции по картам идут в интернете, то банк получает прямые убытки, пояснил Стогниенко. У Кредит Европа банка также чувствительная программа лояльности, повышенные бонусы в ней начислялись за покупки в категории «универмаги», к которым относятся и многие интернет-магазины. У «Хоум Кредита» начисляется повышенный кешбэк в 3% в категории «универмаги», по которому проходят почти все интернет-магазины. В нынешних условиях программа без изменения условий становится экономически нецелесообразной, резюмировал Стогниенко.

Представители других крупных банков ответили, что либо не приняли решение об уменьшении кешбэка и анализируют ситуацию, либо не нашли предпосылок для его снижения. Альфа-банк, Промсвязьбанк, Тинькофф банк и Райффайзенбанк решили не ухудшать кешбэк. ВТБ, МКБ, «Открытие», Росбанк, «Хоум Кредит», банк «Санкт-Петербург», «Уралсиб» и банк «Русский стандарт» пока не меняют условия и следят за рынком.

Сбербанк (единственный крупный банк, начисляющий баллы, которые нельзя перевести в рубли по курсу 1 балл = 1 рубль) решил не ухудшать условия, а адаптировать программу лояльности, отметил генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев. «Мы усиливаем совместно с нашими партнерами все наши онлайн-предложения, работаем над запуском новых геймификационных активностей и прорабатываем еще целый ряд идей, направленных на то, чтобы поддержать наших клиентов в это непростое время», — отметил он.

По мнению Стогниенко, другие банки могут решиться на массовую отмену кешбэка в интернете летом текущего года, если в мае рынок не начнет восстанавливаться. Снижение эквайринговой комиссии и соответственно ставки интерчейдж приведет к сокращению доходов банков-эмитентов, поэтому уже в среднесрочной перспективе рынок может отреагировать снижением объемов программ лояльности, утверждает начальник управления по развитию электронной коммерции Промсвязьбанка Равиль Айсин.

Как банки зарабатывают на кешбэке

Программы лояльности разработаны для того, чтобы клиенты чаще расплачивались картами. Основной заработок от комиссии за прием карт получает банк, который выпустил карту, так как ему поступает платеж от банка-эквайера (проводит транзакцию через свой терминал). Размер межбанковской комиссии пропорционально зависит от статуса карты и может доходить до 2% (из них банк тратит на кешбэк только 0,5–1%). Банки также могут получать комиссию от партнеров программы лояльности (производители товаров, торговые сети и т.д.), которые платят за то, что они приводят к ним больше покупателей. Производители могут платить до 15% от стоимости товара, торговые сети — 5–10%.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: коронавирус, Центробанк, кешбэк
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