Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

Запасы драгметаллов в опорном для российского ОПК Промсвязьбанке за месяц снизились на 92%. Банк распродал почти весь объем, накопленный в прошлом году. От золота избавляются и другие крупные банки, в том числе Сбербанк

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) в марте оказался в тройке лидеров по сокращению запасов золота. За месяц его запасы драгметаллов в пересчете на золото упали на 92%, до 174 кг, на 1 апреля, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий. О сокращении запасов «у банка из топ-30, который не полностью раскрывает 101-ю форму на сайте ЦБ», то есть у ПСБ, сообщили и в агентстве «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Что происходило с золотом в Промсвязьбанке

Осадчий сопоставил данные агрегированного баланса банков из топ-30 на 1 апреля с данными отчетности 29 крупнейших фигурантов этого списка. Полученная разница соответствует статьям баланса Промсвязьбанка, который с 2018 года не раскрывает отчетность на регулярной основе, но его показатели попадают с статистику по банкам в топ-30.

На 1 апреля вложения Промсвязьбанка в драгоценные металлы составили всего 705 млн руб., за месяц остатки по этим видам счетов сократились на 7 млрд руб. В марте на фоне обвала на мировых рынках цены на золото росли — по данным ЦБ, необходимым для расчетов, к 1 апреля стоимость 1 г золота выросла примерно с 3,5 тыс. до 4 тыс. руб.