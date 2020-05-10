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Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

Запасы драгметаллов в опорном для российского ОПК Промсвязьбанке за месяц снизились на 92%. Банк распродал почти весь объем, накопленный в прошлом году. От золота избавляются и другие крупные банки, в том числе Сбербанк
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) в марте оказался в тройке лидеров по сокращению запасов золота. За месяц его запасы драгметаллов в пересчете на золото упали на 92%, до 174 кг, на 1 апреля, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий. О сокращении запасов «у банка из топ-30, который не полностью раскрывает 101-ю форму на сайте ЦБ», то есть у ПСБ, сообщили и в агентстве «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Что происходило с золотом в Промсвязьбанке

Осадчий сопоставил данные агрегированного баланса банков из топ-30 на 1 апреля с данными отчетности 29 крупнейших фигурантов этого списка. Полученная разница соответствует статьям баланса Промсвязьбанка, который с 2018 года не раскрывает отчетность на регулярной основе, но его показатели попадают с статистику по банкам в топ-30.

На 1 апреля вложения Промсвязьбанка в драгоценные металлы составили всего 705 млн руб., за месяц остатки по этим видам счетов сократились на 7 млрд руб. В марте на фоне обвала на мировых рынках цены на золото росли — по данным ЦБ, необходимым для расчетов, к 1 апреля стоимость 1 г золота выросла примерно с 3,5 тыс. до 4 тыс. руб.

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В оборотной ведомости Промсвязьбанка на 1 апреля не выделены счета, на которых отражаются вложения в драгоценные металлы. Но из данных агрегированного баланса банков из топ-30 следует, что запасы золота в Промсвязьбанке за месяц упали приблизительно на 2 т: на 1 марта они составляли 2,2, а на 1 апреля — 0,2 т. «Таким образом, огромный золотой запас Промсвязьбанка почти полностью исчез», — констатирует Осадчий.

Как банк ПСБ копил и прятал золото

На 1 апреля 2019 года вложения Промсвязьбанка в драгоценные металлы составляли 368 млн руб., или 0,14 т. Но уже к июлю на счетах оборонного банка скопилось 8,2 т золота на 23,9 млрд руб., писал «Коммерсантъ». Как отмечала газета, наращивание запасов тогда совпало с продажами металла центральными банками нескольких стран, в том числе Венесуэлы.

В августе после публикаций СМИ кредитная организация изъяла из своей отчетности по МСФО информацию о запасах золота. Документ исчез с сайта Промсвязьбанка, а потом вернулся в сокращенном виде.

Резкий рост запасов золота на балансе Промсвязьбанка был связан с тем, что оборонный банк искал свою рыночную нишу, пояснил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Промсвязьбанк изъял из отчетности данные о премиях и запасе золота
Финансы
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В Промсвязьбанке не ответили на вопрос РБК.

Как другие банки распоряжаются запасами золота

В марте вложения российских банков в драгоценные металлы увеличились на 10%, до 315,86 млрд руб., следует из данных агрегированного балансового отчета кредитных организаций (pdf).

«Цена золота в марте выросла на 16%, поэтому остатки на счетах, где банки учитывают драгметаллы, выросли, хотя физический объем золота в тоннах, вероятно, немного снизился. При расчетах исходим из предположения, что остатки на счетах для учета драгметаллов представлены в основном золотом», — пояснил управляющий директор методологической группы НКР Станислав Волков.

По оценкам Осадчего, в пересчете на золото вложения банков с учетом ПСБ в марте сократились на 4 т, до 77,9 т, на 1 апреля. По расчетам НКР, запасы золота в банках, которые раскрывают отчетность полностью, за месяц сократились почти на 2 т, еще около 2 т могло обеспечить снижение объемов в Промсвязьбанке. «В марте 2020 года заметная волатильность наблюдалась у банка из топ-30, который не полностью раскрывает 101-ю форму на сайте ЦБ (то есть Промсвязьбанк. — РБК)», — утверждает Волков.

Оборонный банк нарастил активы почти на 1 трлн руб. за год
Финансы
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Помимо Промсвязьбанка, в марте запасы золота сокращали банк «Открытие» и Сбербанк. «Открытие» продал больше половины имеющегося объема — 57,85%, или 3,4 т. Сбербанк уменьшил свои запасы золота на 16%, или на 2,8 т, подсчитал Осадчий.

«Открытие» и Сбербанк, которые входят в топ-5 на российском рынке по этому показателю, действительно продавали золото в марте, отметила младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Балясова. Она предполагает, что банки совершали сделки с металлом на внутреннем рынке. «На текущий момент физические экспортные поставки затруднены», — пояснила она.

Банк «Открытие» объяснил сокращение своих запасов золота проведением регулярных операций. Стратегия по проведению операций с драгметаллами не менялась, подчеркнул представитель «Открытия». Представитель Сбербанка пояснил, что снижение запасов в марте было связано с экспортом золота в слитках.

В марте запасы золота снизил 61 банк, только шесть увеличили запасы драгметалла, отмечает Осадчий. Больше всего наращивали их Газпромбанк (2,8 т, или 78,1%), ВТБ (1,6 т, или 3,6%) и Совкомбанк (0,4 т, или 11,1%).

Как банки снижают запасы золота

В 2019 году экспорт российского золота вырос в 8 раз, до $5,7 млрд, писал РБК. Основной объем продаж пришелся на Великобританию, большую часть операций обеспечили именно банки.

В январе—феврале 2020 года экспорт золота продолжал расти, сообщал портал finanz.ru со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). За два месяца продажи за границу составили $854 млн, что соответствует вывозу 17 т золота.

ЦБ объявил о прекращении покупок золота в резервы
Финансы
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В январе запасы драгоценных металлов в российских банках сократились на 4,3 т, а в феврале — на 4 т, утверждает Осадчий. Таким образом, в марте рекордного сокращения объемов не произошло.

Банки активизировали продажу золота, когда появилась возможность выгодно реализовать этот актив, считает Волков. «Цены на золото в 2020 году выросли очень существенно, особенно это заметно при рассмотрении цен в рублях. Часть держателей физического золота могла посчитать, что потенциал роста уже реализовался», — заключил он.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: Промсвязьбанк, золото
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