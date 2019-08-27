В Минфине объяснили накопление золота на счетах оборонного банка

Промсвязьбанк, который резко увеличил запасы золота, накопил их, так как «ищет свою нишу», сказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Накопление запасов золота на балансе Промсвязьбанка связано с тем, что банк ищет свою рыночную нишу, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев, передает корреспондент РБК.

20 августа Промсвязьбанк опубликовал отчетность по МСФО за полгода, однако на следующий день удалил ее. Банк вернул отчет на сайт только через несколько часов, при этом часть информации, которая содержалась в первой версии документа, из него исчезла. В частности, Промсвязьбанк скрыл раздел с информацией о справедливой стоимости, в котором были указаны сведения об инвестициях в ОФЗ (было 16,3 млрд руб., как следует из прошлой версии документа), об облигациях ЦБ (было 92,8 млрд руб.), корпоративных евробондах (25,9 млрд руб.), а также запасах драгоценных металлов (23,9 млрд руб.). 14 августа «Коммерсантъ» на основе оборотной ведомости ПСБ написал, что в банке за три месяца появилось более 8 т золота: на 1 апреля вложения ПСБ в драгоценные металлы оценивались в 368 млн руб., а на 1 июля — в 23,9 млрд руб.

«Всплеск, потому что банк ищет свою нишу рыночную и начал работать, в том числе на рынке золота», — сказал Моисеев.

Из отчетности Просвязьбанка пропал и раздел с данными об общехозяйственных и административных расходах, в котором были сведения о вознаграждении сотрудников: за первые полгода оно составило 14 млрд руб. — почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года (7,7 млрд руб.).

Право не раскрывать часть отчетности Промсвязьбанку дает апрельское постановление правительства № 400, позволяющее не публиковать данные эмитентам, находящимся под санкциями, а также оборонному банку, которым и является ПСБ (на его базе правительство создает спецбанк для работы с оборонным сектором, в частности ему передаются оборонные кредиты других банков).