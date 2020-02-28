Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

С чем это связано

Сложно сказать, остается потом это золото в Великобритании или отправляется в другие страны конечного потребления, сказал РБК директор Всемирного совета по золоту (WGC) по взаимодействию с членами совета и рынками Джон Маллиган. Но подобные значительные притоки, как в данном случае из России, часто служат показателем повышенного спроса на золото со стороны институциональных инвесторов как в самой Великобритании, так и за ее пределами, указывает он. «Лондон — это центр глобальной торговли золотом и место, где физически хранятся запасы золота, обеспечивающие многие международные ETF-продукты (биржевые фонды), в частности золотые ETF-фонды (причем не только с листингом в Лондоне)», — подчеркивает Маллиган.

В своем отчете за 2019 год WCG отмечал, что базирующиеся в Великобритании фонды закупили золота на $4,1 млрд на фоне опасений по поводу Brexit (официально выход Британии из Евросоюза состоялся в конце января 2020 года). Brexit, вероятно, подогрел интерес инвесторов к торгуемым в Лондоне фондам ETF, обеспеченным золотом, говорит РБК Маллиган. Но в целом масштабы притока золота в Соединенное Королевство, скорее всего, отражают глобальные тренды спроса на этот драгметалл и традиционную роль страны как центра его торговли и хранения, считает он.

Brexit, естественно, мог повлиять на британских инвесторов, но было и «много других неопределенностей», включая торговые войны между США и Китаем, отмечает профессор финансов РЭШ Олег Шибанов. А о Brexit было известно все-таки гораздо раньше, напоминает он.

Лондон как международный центр золота

Британская таможенная статистика подтверждает резко увеличившиеся поставки российского золота. За весь 2019 год Великобритания импортировала его из России на £4,14 млрд, или около $5,3 млрд, что почти точно соответствует данным ФТС. Годом ранее импорт российского золота оценивался лишь в £318 млн, следует из базы данных Налоговой и таможенной службы Соединенного Королевства.

У Великобритании есть еще одна статистика, основанная не на физическом перемещении товара через таможенную границу страны, а на переходе права собственности на товар к британским резидентам. Согласно этим данным, публикуемым Управлением национальной статистики (ONS), закупки российского золота британскими резидентами в 2019 году составили не более £368 млн (это закупки по категории «Неклассифицированные товары», куда входит немонетарное золото). Как уточнили РБК в ONS, такие значительные расхождения с данными российской ФТС могут объясняться тем, что металл действительно поставлялся на территорию Великобритании, но приобретали его нерезиденты.

Соединенное Королевство считается одним из крупнейших центров торговли физическим золотом, откуда потоки перераспределяются далее по конечным потребителям, говорит РБК руководитель департамента по операциям с драгоценными металлами Совкомбанка Елена Магера. Покупателями золота в Лондоне могут быть самые разнообразные международные инвесторы. Крупнейшими странами — импортерами золота для конечного потребления выступают Китай и Индия.

Поставки резко выросли к концу года, что могло быть связано с приближением Brexit. Экспорт российского золота в Британию увеличился в основном за счет продаж в августе—декабре. Так, если в июле 2019 года импорт этого драгметалла из России в Великобританию составил £154 млн, то в декабре объем поставок вырос до £975,5 млн, следует из данных британской таможни.

Кто еще покупает золото у России Среди других относительно крупных покупателей российского золота — Казахстан (в прошлом году увеличил закупки в 28 раз, до $247 млн), Швейцария ($133 млн), Китай ($21 млн). При этом в 2016–2017 годах (более ранних данных в базе ФТС нет) лидировала по импорту золота из России Швейцария: так, в 2017 году она закупила российское золото на $1,1 млрд.

Как ЦБ способствует экспорту золота

Основным покупателем золота на внутреннем российском рынке выступает Центробанк, говорит ведущий эксперт Центра развития ВШЭ Сергей Пухов. Но сейчас он уже достаточно нарастил запасы, а спрос на золото на мировом рынке растет — все это способствует увеличению экспорта, пояснил Пухов РБК.

В 2019 году запас золота в хранилище Центробанка вырос более чем на четверть (с $86,9 млрд до $110,4 млрд), что стало новым рекордом, свидетельствуют данные ЦБ. В 2018-м рост запасов составил 13%, или $10,3 млрд. На середину прошлого года в золоте хранилось 19% золотовалютных активов ЦБ, отчитывался он в январе.

Шибанов связывает резкий рост экспорта золота из России с дисконтом, установленным Центробанком для покупки драгметалла. На это ранее обращало внимание агентство Reuters. Скидка была установлена в мае 2019 года «в целях выравнивания ценовых условий продажи золота Банку России с условиями его продажи на экспорт» и возрастала ежемесячно. Сейчас Банк России покупает золото на ценовых условиях, установленных с декабря 2019 года и включающих дисконт в размере 0,12% на неорганизованных торгах и 0,21% на организованных, сообщила пресс-служба ЦБ на запрос РБК. При этом регулятор не комментирует свои намерения в отношении операций с активами в иностранных валютах и золоте.

Шаги Банка России действительно стали дополнительным фактором, стимулирующим экспорт золота из России, согласен Джон Маллиган из Всемирного совета по золоту.

Кто экспортирует золото из России

Как пояснял Reuters глава Союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба, золотодобытчики сейчас экспортируют драгметалл через банки, а не сами, поскольку ждут решения правительства о возможности получать генеральную лицензию на экспорт взамен текущих разовых разрешений.

В «Полиметалле» и «Южуралзолоте» сообщили РБК, что большую часть произведенного в России золота продают банкам внутри России. В «Полюсе» отказались от комментариев.

По итогам 2019 года запасы драгоценных металлов в хранилищах российских банков достигли рекордного значения за последние пять лет — свыше 92 т в золотом эквиваленте, писал «Коммерсантъ». Но покупки физического золота хеджируются продажами в рамках форвардных и фьючерсных контрактов, заявляли в банке ВТБ.

Сбербанк наряду с остальными банками экспортировал в прошлом году золото «ввиду изменения закупочной политики Банка России», сообщили РБК в его пресс-службе. В основном покупателями были британские банки. «В рамках долгосрочных договоров купли-продажи драгоценных металлов у недропользователей банки совершают операции хеджирования, одним из элементов которых является вывоз (экспорт) металла», — рассказали в пресс-службе.

Банк «Открытие» направил на экспорт существенную часть золота, приобретенного у клиентов в 2019 году, сообщил РБК начальник управления операций с товарными активами и продуктами фондирования Алексей Зайцев. «Экспорт был в основном в Великобританию, так как там расположены банки, в которые осуществлялась продажа металла», — уточнил он. По словам Зайцева, «Открытие» в торговле золотом на внешнем рынке использует экспорт как от своего имени и за свой счет, так и по договору комиссии, однако в 90% случаев банк продает сам.

Совкомбанк в прошлом году поставлял на экспорт золото в слитках в Швейцарию и Великобританию, говорит руководитель департамента по операциям с драгоценными металлами Елена Магера. По ее словам, банк сотрудничает с золотодобывающими предприятиями в России и предлагает полный спектр услуг, от финансирования сезона золотодобычи до реализации продукции на экспорт. «Банк выступает как агентом, так и самостоятельным участником рынка», — отметила Магера.