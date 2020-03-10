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Оборонный банк нарастил активы почти на 1 трлн руб. за год

Вхождение в группу Промсвязьбанка Связь-банка и передача на его баланс кредитов оборонным предприятиям позволили нарастить активы на 900 млрд руб. Но детали этого роста не раскрываются — отчетность ПСБ засекречена почти полностью
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Активы Промсвязьбанка (ПСБ), опорного банка оборонно-промышленного комплекса, превысили 2 трлн руб., следует из отчетности кредитной организации по МСФО за 2019 год. Банк нарастил активы на 881 млрд руб., что, в частности, связано с передачей в ПСБ оборонных кредитов из других банков.

Активы банка составили 2,2 трлн руб. По этому показателю банк занимает восьмое место в российской банковской системе. ПСБ, который ЦБ забрал на санацию в 2017 году, показал один из лучших темпов прироста активов среди российских банков — 59%. По данным годового отчета рейтингового агентства Fitch, из крупнейших банков схожие темпы роста в прошлом году демонстрировал банк «Открытие» (67%), который также был санирован Центробанком в 2017 году. Для сравнения, среди исключительно розничных банков самый высокий рост показал Тинькофф Банк — 47,4%.

Рост активов обусловлен увеличением кредитного портфеля на 520 млрд руб., а также тем, что в декабре 2019 года в группу ПСБ вошел Связь-банк (225 млрд руб. активов за 9 месяцев 2019 года). Капитал банка вырос на 48,2 млрд руб. до 197,7 млрд руб., капитал Связь-банка на последнюю отчетную дату составлял 20,5 млрд руб.

Пассивы банка растут за счет значительного увеличения средств клиентов на 40%, до 1,68 трлн руб.

Промсвязьбанк увеличил чистые процентные доходы на 24,5 млрд руб., до 49,3 млрд руб., чистые комиссионные доходы — на 2,7 млрд руб., до 19,2 млрд руб. Операционные доходы банка выросли на 34 млрд руб., но ПСБ не раскрывает их детальную структуру, как и затраты на создание резервов по кредитам. Банк показал прибыль в размере 14,5 млрд руб. и совокупный доход на таком же уровне.

Секретная отчетность

ПСБ пользуется мерами правительства, которые позволяют не раскрывать информацию для банков, работающих с государственным оборонным заказом. Благодаря этому ПСБ выпускает отчетность с купюрами, а вся ее раскрытая часть занимает всего четыре страницы из 162 страниц (о размере отчетности говорится в аудиторском заключении). На сайте ЦБ ПСБ также раскрывает не всю отчетность, например, форма 101 публикуется с агрегированными счетами.

Роль оборонки

За ПСБ на законодательном уровне закреплен статус опорного банка ОПК, который гласит, что на счетах банка должны размещаться средства государственного оборонного заказа. На 2020 год запланирован перевод не менее 50% средств в ПСБ, на 2021 год — не менее 60%, в 2022 году должен быть достигнут уровень не менее 70%, говорили в Минфине.

Идея создания банка для оборонного комплекса появилась из-за опасений о введении санкций против банков, кредитующих оборонку. Опорным для этого сектора был выбран Промсвязьбанк, который до этого контролировали братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. Центральный банк после санации передал ПСБ Росимуществу.

Статусу опорного банка ПСБ отчасти обязан ростом активов. «Частично рост объясняется приобретением Связь-банка, в остальном рост кредитного портфеля во многом можно объяснить тем, что банк выполняет свою роль основного банка для оборонного сектора», — говорит РБК аналитик Fitch Антон Лопатин. «При этом в отчетности некоторые кредиты могут отражаться по справедливой стоимости, но увидеть это в раскрываемой части невозможно. Доходность на капитал банка около 8–9%, чуть ниже средней по банковскому сектору в 2019 году», — подчеркивает эксперт.

Рост активов Промсвязьбанка может продолжиться, считает аналитик. «Новые экспортные контракты оборонной промышленности могут стать источником бизнеса для ПСБ, учитывая его установленную роль «оборонного банка», — сказал Лопатин.

РБК направил запрос в ПСБ.

Пополнение капитала

В 2019 году замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что Промсвязьбанк в своей стратегии на 2019–2021 год учитывает докапитализацию на 50 млрд руб. Часть этой суммы выбрана благодаря передаче Связь-банка. Дополнительное пополнение капитала сверх обещанной государством суммы возможно благодаря решению проблем, оставшихся от старых собственников. В сентябре 2019 года ПСБ и пенсионные фонды «Будущее» и «Сафмар» заключили мировое соглашение, которое урегулировало претензии банка к фондам на 16,5 млрд руб. Фонды разместили в банке депозиты на 14 и 6,7 млрд руб. под низкую ставку (0,5%) на длинные сроки до 2029 года и 2040 года. ПСБ должен был покрыть сумму претензий на разнице ставок за этот срок.

По условиям соглашения у фондов есть возможность досрочно погасить претензии: конвертировать депозиты в субординированные облигации банка на 14 и 6,7 млрд руб. соответственно. Облигации подразумевают более высокую ставку (2,5%). 10 марта 2020 года истек срок принятия оферт на выкуп выпуска бондов ПСБ на 14 млрд руб. Облигации размещались по закрытой подписке. РБК направил запрос в НПФ «Будущее».

Автор: Павел Казарновский
Теги: Промсвязьбанк, банковский сектор
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