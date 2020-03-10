Оборонный банк нарастил активы почти на 1 трлн руб. за год

Вхождение в группу Промсвязьбанка Связь-банка и передача на его баланс кредитов оборонным предприятиям позволили нарастить активы на 900 млрд руб. Но детали этого роста не раскрываются — отчетность ПСБ засекречена почти полностью

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Активы Промсвязьбанка (ПСБ), опорного банка оборонно-промышленного комплекса, превысили 2 трлн руб., следует из отчетности кредитной организации по МСФО за 2019 год. Банк нарастил активы на 881 млрд руб., что, в частности, связано с передачей в ПСБ оборонных кредитов из других банков.

Активы банка составили 2,2 трлн руб. По этому показателю банк занимает восьмое место в российской банковской системе. ПСБ, который ЦБ забрал на санацию в 2017 году, показал один из лучших темпов прироста активов среди российских банков — 59%. По данным годового отчета рейтингового агентства Fitch, из крупнейших банков схожие темпы роста в прошлом году демонстрировал банк «Открытие» (67%), который также был санирован Центробанком в 2017 году. Для сравнения, среди исключительно розничных банков самый высокий рост показал Тинькофф Банк — 47,4%.

Рост активов обусловлен увеличением кредитного портфеля на 520 млрд руб., а также тем, что в декабре 2019 года в группу ПСБ вошел Связь-банк (225 млрд руб. активов за 9 месяцев 2019 года). Капитал банка вырос на 48,2 млрд руб. до 197,7 млрд руб., капитал Связь-банка на последнюю отчетную дату составлял 20,5 млрд руб.

Пассивы банка растут за счет значительного увеличения средств клиентов на 40%, до 1,68 трлн руб.

Промсвязьбанк увеличил чистые процентные доходы на 24,5 млрд руб., до 49,3 млрд руб., чистые комиссионные доходы — на 2,7 млрд руб., до 19,2 млрд руб. Операционные доходы банка выросли на 34 млрд руб., но ПСБ не раскрывает их детальную структуру, как и затраты на создание резервов по кредитам. Банк показал прибыль в размере 14,5 млрд руб. и совокупный доход на таком же уровне.