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Промсвязьбанк заявил о готовности обслуживать 100% гособоронзаказа

Промсвязьбанк (ПСБ) способен способен обеспечить до 100% государственного оборонного заказа (ГОЗ). Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что Промсвязьбанк уже осуществляет сопровождение почти 50% гособоронзаказа. «Более того, в ближайшей перспективе банк планирует обеспечить до 70% ГОЗ, при этом банк технически и организационно способен обеспечить качественное сопровождение до 100% ГОЗ», — добавили в пресс-службе.

В ПСБ также сообщили, что банк реализует программы льготного кредитования предприятий по ставке 6,5 годовых, а кредитный портфель по льготной ставке, по состоянию на 1 ноября 2019 года, составил четверть от общего кредитного портфеля оборонных предприятий в банке.

Ранее Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о наделении ПСБ статусом опорного банка для оборонного сектора. За принятие документа проголосовали 322 депутата (72%). Против выступали депутаты фракций ЛДПР и «Справедливой России». Документ в том числе позволяет государству определять объем контрактов по гособоронзаказу, банковским сопровождением которых будет заниматься ПСБ. Как сообщал РБК заместитель председателя правительства Юрий Борисов, общий объем ГОЗ составляет около 1,5 трлн руб.

Теги: Промсвязьбанк, гособоронзаказ
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