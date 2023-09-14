ЕС снял санкции с трех российских бизнесменов

Решение не продлевать санкции ЕС, о котором было объявлено накануне, коснулось бизнесменов Александра Шульгина, Григория Березкина и Фархада Ахмедова, а также погибшего Героя России Георгия Шуваева

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Власти Евросоюза опубликовали имена четырех россиян, которых Брюссель исключил из санкционного списка. Об этом решении Евросовет объявил накануне, но не стал уточнять их личности.

Ограничительные меры не стали продлевать в отношении бывшего гендиректора онлайн-ретейлера Ozon Александра Шульгина, владельца группы ЕСН Григория Березкина и предпринимателя, бывшего члена Совета Федерации Фархада Ахмедова. Также из черного списка убрали полковника российской армии Героя России Георгия Шуваева, который погиб осенью 2022 года.

О том, что с них снимут санкции, ранее сообщал Reuters. Отменить ограничения против Шульгина постановил Европейский суд общей юрисдикции, это стало первым подобным решением. Предприниматель оспаривал позицию ЕС, согласно которой его можно назвать «ведущим бизнесменом». Инстанция пришла к выводу, что Совет ЕС не привел доказательств, согласно которым Шульгина можно считать влиятельным бизнесменом после ухода с должности главы Ozon.

Шульгин вместе с Ахмедовым и Березкиным попали под санкции ЕС прошлой весной, они тоже оспаривали решение Брюсселя. Ахмедов занимает 99-ю строку в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние журнал оценивает в $1,1 млрд.

Полковник Шуваев был начальником ракетных войск и артиллерии 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа; он участвовал в боевых действиях на Украине с самого начала военной операции в феврале 2022 года, передавало «Бел.ру». Он погиб 1 октября, а 14 декабря полковнику посмертно присвоили звание Героя России. В санкционный список ЕС Шуваев попал уже после гибели, в феврале 2023 года.