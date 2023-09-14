Кремль заявил о непонимании логики введения и снятия западных санкций

Логику введения и снятия санкций «вряд ли могут объяснить в Европе», заявил Дмитрий Песков. Кремль уважает решение бизнесменов отстаивать интересы в суде, а тех, кто «скатился на антироссийские позиции», назвал предателями

Россия не понимает ни логику санкций, ни логику их снятия, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так в Кремле отреагировали на решение Евросоюза не продлевать ограничительные меры против четырех россиян.

«Вряд ли эту логику кто-то может объяснить в самой Европе», — предположил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, некоторые предприниматели «скатываются на антироссийские позиции, которые пытаются за тридцать сребреников вывести себя из-под санкций»; таковых Песков назвал предателями, не уточнив, кого имеет в виду.

В то же время есть предприниматели, «которые планомерно и методично отстаивают свои интересы в судебном порядке», заявил Песков. Решение оспорить ограничительные меры — право любого бизнесмена, российские власти относятся к нему с уважением, отметил он.

Россия считает противоречащими международному законодательству санкции против всех предпринимателей, изъятие частной собственности, принадлежащей российскому бизнесу, посягательство на его финансовые и иные активы, подчеркнул Песков.

14 сентября из санкционного списка ЕС убрали бывшего гендиректора онлайн-ретейлера Ozon Александра Шульгина, владельца группы ЕСН Григория Березкина и предпринимателя, бывшего члена Совета Федерации Фархада Ахмедова, а также полковника российской армии, Героя России Георгия Шуваева, участвовавшего в военных действиях на Украине. Он погиб осенью 2022 года. Последний попал в черный список уже после своей смерти, в феврале 2023-го.

Три бизнесмена оспорили санкции в суде; согласно решению, вынесенному в отношении Шульгина, Совет ЕС не привел доказательств, по которым предпринимателя можно считать влиятельным бизнесменом после ухода с должности главы Ozon.