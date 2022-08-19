Минфин США вывел из-под санкций выплаты пенсий за пределами России

Кроме того, Вашингтон разрешил операции по закрытию счетов физических лиц в банках, попавших под санкции

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Минфин США вывел из-под санкций против России операции, связанные с пенсионными выплатами, следует из генеральной лицензии.

«Все транзакции, необходимые для обработки пенсионных выплат гражданам США или лицам, не являющимся гражданами США и не находящимся на территории Российской Федерации, <...> одобрить», — говорится в ней.

В другой лицензии власти разрешили операции по закрытию счетов физических лиц (неподсанкционных), независимо от того, где те находятся, в банках, попавших под санкции, а также единовременный перевод оставшихся денежных средств и других активов на другой счет. Перевести деньги можно в том числе на счета, открытые в финансовых учреждениях, не находящихся под ограничениями.

Указанные транзакции выведены из-под действия указа № 14024 от 15 апреля 2021 года о блокировке активов и запрете на въезд в связи «с вредоносными действиями правительства Российской Федерации» за рубежом. Под такими действиями подразумеваются, в частности, вмешательство в выборы в Соединенных Штатах и их союзников, хакерские атаки, коррупция, преследование журналистов и диссидентов, нарушение территориальной целостности государств и др.

В середине июня американский Минфин разрешил до 5 декабря проводить с попавшими под санкции российскими банками операции, связанные с энергоносителями. Речь идет, в частности, о Центробанке, ВЭБ, «Открытии», ВТБ, Сбербанке, Альфа-банке и Совкомбанке. Лицензия распространяется и на юридические лица, в которых этим банкам принадлежит доля 50% или более. Под операциями, «относящимися к энергоносителям», подразумеваются добыча, производство, переработка, сжижение, газификация, конверсия, обогащение, изготовление, транспортировка или покупка нефти, в том числе сырой.

Позднее власти позволили проводить с Россией транзакции, связанные с поставками продовольствия, удобрений, лекарств и медицинского оборудования.