Сбербанк и «Тинькофф» не примут участие в пилотировании цифрового рубля

«Сбер» и Тинькофф Банк не примут участия в пилотировании операций с цифровыми рублями, следует из данных ЦБ. При этом они были среди участников тестирования технологии на начальном этапе

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Сбербанк и Тинькофф Банк не примут участия в тестировании технологии цифрового рубля на клиентах, следует из списка банков — участников пилотного проекта с реальными цифровыми рублями. Список опубликовал ЦБ.

При этом Сбербанк и «Тинькофф» входили в число первой группы кредитных организаций, которые тестировали цифровой рубль до его пилотирования с реальными клиентами. Остальные банки из этой группы остались в пилоте. Это ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Росбанк, Совкомбанк, «Ак Барс», «Дом.РФ», «Синара», Ингосстрах Банк, ТКБ, МТС-банк и КИВИ Банк.

РБК направил запрос в «Сбер» и «Тинькофф».

Сбербанк еще в 2020 году прогнозировал, что появление цифрового рубля приведет к оттоку из банковского сектора 2–4 трлн безналичных рублей, которые перейдут в цифровую форму. «Эти же средства (2–4 трлн руб.) перестанут быть доступными для кредитования, что в конечном счете приведет к дефициту ликвидности и, как следствие, к росту ставок», — говорил тогда зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. Сбербанк в ответ предлагал превратить все безналичные рубли в цифровые, которые продолжат храниться в коммерческих банках, но при этом будут иметь специальные «атрибуты», с помощью которых можно будет контролировать использование этих средств. «Сбер» оценивал расходы на создание инфраструктуры для обеспечения киберустойчивости цифрового рубля не менее чем в 20–25 млрд руб.

Банк России выбрал другой путь: цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными рублями. Цифровой рубль будет выпускаться Банком России в виде цифрового кода на специальной платформе. В этом основное отличие цифровых рублей от обычных безналичных рублей — те хранятся именно в коммерческом банке. В случае с цифровым рублем кредитная организация будет лишь обеспечивать доступ клиентов к нему через свое мобильное приложение.

ЦБ начнет пилотирование технологии с 15 августа. В первую очередь будет протестировано открытие и закрытие цифровых кошельков банков и клиентов, перевод цифровых рублей между гражданами, простые автоплатежи, а также оплата покупок и услуг по QR-коду.

Участие в пилоте примет ограниченный круг банковских клиентов: 600 человек и 30 юридических лиц в 11 городах. ЦБ рассчитывает увеличить их число до конца 2023 года. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года, тогда же встанет вопрос о том, чтобы сделать цифровой рубль обязательной формой национальной валюты к повсеместному приему, сказала на брифинге первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Запуск пилотирования операций с реальными цифровыми рублями — важнейший этап проекта. Это позволит нам проверить работу платформы цифрового рубля уже в промышленной среде, отработать все необходимые процедуры с привлечением клиентов, скорректировать процессы, если потребуется, и убедиться, что клиентский путь удобен и понятен для пользователей», — приводятся на сайте ЦБ слова Скоробогатовой.