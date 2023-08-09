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ЦБ не будет ограничивать использование цифровых рублей Финансы, 12:44
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ЦБ не будет ограничивать использование цифровых рублей

Первый зампред ЦБ Скоробогатова: Банк России введет шаблоны для оплаты цифровым рублем
ЦБ не планирует вводить ограничений на использование цифрового рубля. Но сами держатели цифровых рублей смогут их настраивать на оплату определенных товаров или услуг, а также вводить запрет на траты
Фото: centralbank_russia / Telegram
Фото: centralbank_russia / Telegram

Банк России не будет устанавливать ограничения в использовании цифрового рубля, однако такая возможность появится у самих клиентов. Это станет возможно благодаря использованию так называемых смарт-контрактов. Об этом рассказали первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова и зампред ВТБ Вадим Кулик на пресс-конференции, посвященной запуску пилота цифрового рубля с реальными клиентами.

Цифровой рубль — это по большому счету строчка кода и в этот код могут быстро встроены алгоритмы, так называемые смарт-контракты, объяснил Кулик: «Для физических лиц это тоже будет иметь новые возможности в управлении финансами своей семьи. Что удобнее оплачивать и в какие даты. Если вы копите, то на какие вещи вы себе хотите запретить расходовать эти деньги». Такая же возможность появится и у юрлиц, например, компании смогут настраивать цифровые рубли таким образом, чтобы они направлялись, например, на выплату зарплаты, добавил Кулик.

Однако «слово ограничение здесь неприменимо», подчеркнула Скоробогатова, так как смарт-контракты — это просто «программный код, который позволяет автоматизировать платеж при наступлении определенных условиях». В качестве примера Скоробогатова привела существующую сейчас в мобильных банках автоматизацию платежей за ЖКХ.

ЦБ также намерен создать шаблоны платежей на платформе цифрового рубля. «Далее сам клиент будет выбирать, хочет он использовать этот шаблон для каких-то своих операций или не хочет, это исключительно выбор человека. Мы начнем с совсем простых шаблонов: оплата коммуналки, оплата каких-то периодических платежей человеку», — пояснила Скоробогатова, отметив, что клиент сам будет решать в какой момент перестать использовать какие-либо шаблоны. По словам Кулика, наличие шаблона не означает, что кто-то еще — кроме самого клиента — сможет выставить настройки по операциям с цифровым рублем.

ЦБ начнет пилотирование цифрового рубля на реальных клиентах с 15 августа. В нем примут участие 13 кредитных организаций: ВТБ, Альфа-Банк, банк «Дом.РФ», Ингосстрах Банк, Газпромбанк, Киви Банк, «АК Барс Банк», МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Синара», Росбанк и ТКБ Банк. В первую очередь банки протестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, перевод цифровых рублей между гражданами, а также оплату покупок и услуг по QR-коду.

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Банк России начал разработку цифрового рубля с 2020 года. В августе 2023 года в России заработал закон, который устанавливает правила выпуска и оборота цифрового рубля. Он станет третьей формой денег вместе с наличными и безналичными. Эмитентом цифровых рублей будет сам ЦБ, для их хранения он разрабатывает специальную платформу. Коммерческие банки будут посредниками между клиентами и регулятором и обеспечат доступ к операциям с цифровым рублем через свои мобильные приложения.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
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