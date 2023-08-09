ЦБ не будет ограничивать использование цифровых рублей

ЦБ не планирует вводить ограничений на использование цифрового рубля. Но сами держатели цифровых рублей смогут их настраивать на оплату определенных товаров или услуг, а также вводить запрет на траты

Фото: centralbank_russia / Telegram

Банк России не будет устанавливать ограничения в использовании цифрового рубля, однако такая возможность появится у самих клиентов. Это станет возможно благодаря использованию так называемых смарт-контрактов. Об этом рассказали первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова и зампред ВТБ Вадим Кулик на пресс-конференции, посвященной запуску пилота цифрового рубля с реальными клиентами.

Цифровой рубль — это по большому счету строчка кода и в этот код могут быстро встроены алгоритмы, так называемые смарт-контракты, объяснил Кулик: «Для физических лиц это тоже будет иметь новые возможности в управлении финансами своей семьи. Что удобнее оплачивать и в какие даты. Если вы копите, то на какие вещи вы себе хотите запретить расходовать эти деньги». Такая же возможность появится и у юрлиц, например, компании смогут настраивать цифровые рубли таким образом, чтобы они направлялись, например, на выплату зарплаты, добавил Кулик.

Однако «слово ограничение здесь неприменимо», подчеркнула Скоробогатова, так как смарт-контракты — это просто «программный код, который позволяет автоматизировать платеж при наступлении определенных условиях». В качестве примера Скоробогатова привела существующую сейчас в мобильных банках автоматизацию платежей за ЖКХ.

ЦБ также намерен создать шаблоны платежей на платформе цифрового рубля. «Далее сам клиент будет выбирать, хочет он использовать этот шаблон для каких-то своих операций или не хочет, это исключительно выбор человека. Мы начнем с совсем простых шаблонов: оплата коммуналки, оплата каких-то периодических платежей человеку», — пояснила Скоробогатова, отметив, что клиент сам будет решать в какой момент перестать использовать какие-либо шаблоны. По словам Кулика, наличие шаблона не означает, что кто-то еще — кроме самого клиента — сможет выставить настройки по операциям с цифровым рублем.

ЦБ начнет пилотирование цифрового рубля на реальных клиентах с 15 августа. В нем примут участие 13 кредитных организаций: ВТБ, Альфа-Банк, банк «Дом.РФ», Ингосстрах Банк, Газпромбанк, Киви Банк, «АК Барс Банк», МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Синара», Росбанк и ТКБ Банк. В первую очередь банки протестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, перевод цифровых рублей между гражданами, а также оплату покупок и услуг по QR-коду.

Банк России начал разработку цифрового рубля с 2020 года. В августе 2023 года в России заработал закон, который устанавливает правила выпуска и оборота цифрового рубля. Он станет третьей формой денег вместе с наличными и безналичными. Эмитентом цифровых рублей будет сам ЦБ, для их хранения он разрабатывает специальную платформу. Коммерческие банки будут посредниками между клиентами и регулятором и обеспечат доступ к операциям с цифровым рублем через свои мобильные приложения.