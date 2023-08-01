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В России заработал цифровой рубль

В России ввели в обращение цифровой рубль
В России начался запуск цифрового рубля — третьей формы денег наряду с наличными и безналичными. Эмитентом выступит ЦБ, на платформе которого будут храниться рубли
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России начали пилотирование цифрового рубля. Соответствующий закон, за исключением ряда положений, вступил в силу с 1 августа.

Открыть цифровой кошелек можно через любое мобильное приложение банка, где уже есть счета. При этом необходимо заключить договор с оператором платформы крипторубля — ею стал Центробанк. В документе подчеркнули, что возможно открыть лишь один цифровой счет.

Пополнить цифровой кошелек можно через мобильное приложение банка, таким же способом оформляется перевод третьим лицам. Однако при использовании цифрового рубля не начисляются проценты на остаток и кешбэк. Кроме того, пользователям нельзя оформить кредиты или вклады.

Оператор платформы цифрового рубля может расторгнуть договор в одностороннем порядке — тогда счет будет закрыт.

Цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты наравне с наличными и безналичными деньгами. Он представляет собой цифровой код, который хранится в электронном кошельке.

Центробанк начал разрабатывать цифровой рубль осенью 2020 года. «При этом цифровой рубль должен быть спроектирован так, чтобы обеспечить надежные, безопасные, быстрые, удобные, доступные для каждого гражданина денежные расчеты в любой точке России», — говорилось в докладе ЦБ, который выпускал регулятор для общественного обсуждения.

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Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в конце 2022 года, а уже в конце июля был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что использование цифрового рубля является добровольным. «Хотят — пользуются, не хотят — не пользуются», — заявила она. Глава ЦБ добавила, что в ведомстве рассчитывают на то, что это будет удобнее и дешевле для людей и бизнеса.

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София Шошина
цифровой рубль ЦБ
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