ЦБ установил комиссии для операций с цифровым рублем

Переводы с цифровым рублем для граждан будут бесплатными. Компаниям придется платить и за переводы, и за платежи с 2025 года. Тогда же ЦБ рассчитывает начать масштабирование крипторублей

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Денежные переводы цифровых рублей для физических лиц будут бесплатными, а комиссии за платежи и переводы для юридических лиц начнут действовать с 1 января 2025 года, следует из тарифов на услуги с помощью цифрового рубля, которые установил Банк России.

Какие комиссии утвердил ЦБ

Переводы цифровых рублей будут бесплатными для физических лиц как в адрес других физических лиц, так и в адрес юридических лиц. Ничего не придется платить и юридическим лицам, если они совершают возврат цифровых рублей физическим лицам за ранее совершенный перевод.

Стоимость переводов между юридическими лицами составит 15 руб.

Тарифы за платежи с помощью цифровых рублей составят 0,3%, но не более 1,5 тыс. руб. Тарифы за оплату жилищно-коммунальных услуг установлены на уровне 0,2%, но не более 10 руб. В этих случаях комиссии должны платить магазины и сервисные предприятия. О том, что ЦБ может установить комиссии за платежи с цифровым рублем на уровне 0,3%, ранее говорила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Таким образом, эти тарифы будут ниже, чем при оплате картами (в среднем порядка 2,5%) и с помощью Системы быстрых платежей (0,4%, но не более 1,5 тыс. руб. за операцию). «Это как раз та цифра (0,3%. — РБК), о которой нам все время бизнес говорил», — поясняла Скоробогатова. Она добавила, что уже более десяти лет регулятор, банки и бизнес ведут дискуссии о комиссиях за эквайринг, в которых бизнес просит снизить их до 0,3%, «как в Европе».

В сообщении Банка России уточняется, что эти тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года. До этого момента установлен льготный период, когда все операции с цифровыми рублями на платформе Банка России будут проводиться бесплатно.

Открытие цифровых кошельков, а также их пополнение с банковского счета либо снятие цифровых рублей на банковский счет комиссией не облагаются. Ежемесячный лимит для пополнения цифрового кошелька пока составит 300 тыс. руб., говорила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Когда появится цифровой рубль

Закон о цифровом рубле вступил в силу с 1 августа. В сообщении регулятора уточняется, что в этом же месяце ЦБ планирует начать пилот с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного числа клиентов 13 банков. Тестирование будет проходить в несколько этапов в 2023 и 2024 году. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.

На сайте ЦБ в списке участников первой группы для тестирования цифрового рубля до пилота указаны 15 банков: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Газпромбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Ак Барс», «Дом.РФ», «Синара», «Ингосстрах Банк», ТКБ, МТС-банк и КИВИ Банк. Свое участие в пилотировании технологии с реальными деньгами РБК ранее подтвердили ВТБ, Альфа-банк, Росбанк, ТКБ, банк «Дом.РФ», ПСБ, Газпромбанк, «Синара» и «Ингосстрах Банк».

Тестирование операций с цифровым рублем будут проходить по системе friends&family (среди сотрудников и компаний — партнеров банков). Как уточнила директор по изменениям, инновациям и управлению данными Росбанка Ольга Махова, фокус-группа пилота состоит из сотрудников кредитных организаций и Банка России. «Это первая фаза пилота, на которой не предусмотрено участие кого-либо другого. Расширение аудитории будет на следующем этапе», — рассказала она.

Банки протестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, перевод цифровых рублей между гражданами, а также оплату покупок и услуг по QR-коду, следует из информации на официальном сайте регулятора: «В дальнейшем круг операций будет расширен. <...> Решение о масштабировании цифрового рубля будет приниматься по результатам прохождения всех этапов пилота и с учетом обратной связи от его участников».