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ЦБ показал логотип цифрового рубля
Банк России показал логотип цифрового рубля
Совет директоров Банка России одобрил логотип цифрового рубля, сообщается на сайте ЦБ.
Логотип состоит из знака рубля и обрамляющей его окружности. Как отметили в ЦБ, с одной стороны она повторяет форму монеты, с другой — перекликается с логотипом Банка России. Цвета логотипа — белый и кораллово-алый.
Логотип будут использовать в мобильных приложениях, через которые можно будет открыть цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями.
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