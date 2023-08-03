ЦБ показал логотип цифрового рубля

Video

Совет директоров Банка России одобрил логотип цифрового рубля, сообщается на сайте ЦБ.

Логотип состоит из знака рубля и обрамляющей его окружности. Как отметили в ЦБ, с одной стороны она повторяет форму монеты, с другой — перекликается с логотипом Банка России. Цвета логотипа — белый и кораллово-алый.

Логотип будут использовать в мобильных приложениях, через которые можно будет открыть цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями.

Материал дополняется.