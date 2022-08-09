ЦБ разъяснил новый указ Путина о валютных ограничениях

Банки могут не выполнять обязательства в иностранной валюте перед юрлицами и ИП, если средства оказались на счетах клиентах после 8 августа, разъяснил ЦБ

Фото: Владислав Шатило / РБК

Российские банки могут приостановить свои обязательства перед клиентами в иностранной валюте, если денежные средства поступили на счет после 8 августа 2022 года. При этом норма касается только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом РБК сообщили в пресс-службе Банка России, комментируя значение нового указа о временных ограничениях операций с иностранной валютой, который президент России Владимир Путин подписал днем ранее.

«То есть приостановлены могут быть операции с «новыми» деньгами. И только в тех банках, которые попадут под санкции после вступления в силу указа», — пояснили в пресс-службе ЦБ. Там добавили, что введение таких мер направлено на стимулирование бизнеса «не держать денежные средства в банках в так называемых токсичных валютах, не накапливать на счетах валютные остатки». Из-за блокировки корсчетов и заморозки остатков денежных средств на них банки не могут исполнить свои обязательства перед клиентами в той валюте, которая заморожена, разъяснил регулятор.

По словам представителя ЦБ, банки уже предпринимают усилия для того, чтобы юридические лица и ИП переводили средства в валютах недружественных стран в рубли или в дружественные валюты, а указ создает дополнительные стимулы для этого. «Если же компания или ИП решает хранить деньги в токсичных валютах, то такие клиенты будут разделять с банком и риск заморозки средств», — подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Западные страны ввели масштабные санкции против российской финансовой системы после начала спецоперации на Украине. В частности, ЕС и США запретили ввозить в Россию наличные евро и доллары, а иностранные банки начали закрывать корреспондентские счета российским кредитным организациям вне зависимости от того, находятся они под санкциями или нет. Под самыми жесткими — блокирующими санкциями США (список SDN) — находятся Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, «Открытие», Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Россия», СМП-банк, Транскапиталбанк, Инвестторгбанк, Московский индустриальный банк и Дальневосточный банк. Их активы и имущество заблокированы, а за сотрудничество с ними компании могут попасть под вторичные санкции.