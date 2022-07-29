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Центробанк начал готовиться к сценарию с отменой биржевых торгов долларом

Если Национальный клиринговый центр и Мосбиржа попадут под санкции, валютные торги будут парализованы. На этот случай ЦБ планирует создать аналог Bloomberg — платформу, куда будут стекаться валютные котировки крупнейших банков
Курс доллара ЦБ USD ₽60,203 -0,03%
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Евро/Рубль EUR/RUB ₽62,578 +1,32% Купить

Банк России обсуждает с участниками рынка, как определять курс рубля к доллару и евро, если под западные санкции попадут Национальный клиринговый центр и Мосбиржа, со ссылкой на источники сообщил Forbes. В ЦБ подтвердили изданию, что прорабатывают такой сценарий.

Как пишет Forbes, примерно два месяца назад первый зампред ЦБ Ксения Юдаева провела встречу с участниками валютных торгов. На мероприятии обсуждался сценарий введения санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ), сказал источник издания.

По словам другого собеседника, это жесткий вариант, при котором будут заморожены все средства клиентов в НКЦ и прекратятся торги долларом и евро на Московской бирже. Он пояснил, что у НКЦ не так много своих средств, а клиентских — около $50 млрд, и все они хранятся в иностранных банках. Третий источник издания оценил эту сумму в $30-40 млрд. Эти средства окажутся заморожены вдобавок к $300 млрд уже заблокированных из-за санкций резервов ЦБ, отметил он.

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Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин еще в середине июня на Петербургском экономическом форуме посоветовал снизить валютные позиции в НКЦ из-за санкционных рисков. Немногим позже НКЦ разослал участникам регламент, по которому он будет действовать в случае ограничений на обращение валют. В нем говорилось, что НКЦ в этом случае заменит валюту исполнения обязательств по сделкам на всех рынках Мосбиржи, кроме срочного, прекратит зачисление и списание валюты, которой касаются ограничения, а также прекратит ее учет в качестве обеспечения. При этом курс валюты будет определяться как сумма центрального курса и центрального значения индикативного курса, рассчитанного для даты исполнения обязательств.

Центральный курс и центральное значение индикативного курса — параметры, которые НКЦ устанавливает для валютных торгов на следующий день по результатам торгов в прошлый день. Центральный курс используется для установления границ ценового коридора (интервала биржевых валютных курсов, ограничивающий цены подаваемых заявок на сделки с иностранной валютой), а также границ диапазона оценки рыночных рисков (это диапазон курсов валют, за пределы которого курс с заданным уровнем вероятности не выйдет). Центральное значение индикативного курса — это своп-разница, которую определяет клиринговый центр.

Регламент, который разослали участникам рынка, был утвержден еще в 2014 году. Если торгов не будет, этот механизм расчета будет актуален только на дату их закрытия. Как дальше определять курс, в документе не описано.

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«Биржевого курса доллара больше не будет, а экспорт и импорт останутся, поэтому нужно понимать, по какому курсу менять рубли. ЦБ же не хочет брать на себя функцию определения курса», — говорит один из собеседников Forbes. На этот случай, по его словам, решено создать российский аналог Bloomberg — внебиржевую платформу, на которую крупнейшие банки будут предоставлять свои котировки. Курс будет определяться на основании котировок десяти крупнейших банков, но сам алгоритм определения курса еще только разрабатывается, говорит собеседник издания. «Для широкой публики это будет курс ЦБ, для крупных участников механизм будет прозрачным», — добавил он. По информации издания, ряд банков уже получили схему-механизм расчетов.

Если США введут блокирующие санкции против НКЦ, валютная секция Мосбиржи станет местом хождения валют стран, которые не ввели ограничительные меры, отметил в беседе с изданием руководитель одного из крупных брокеров. По его мнению, наиболее ликвидным активом в валютной секции тогда станет юань.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
биржевые торги курс доллара Мосбиржа санкции
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