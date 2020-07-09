Сбербанк в полтора раза нарастил доходы от комиссий за денежные переводы

Комиссионные доходы Сбербанка от денежных переводов во втором квартале выросли на 52,5%. Этому помогли запуск переводов с кредиток, отмена «банковского роуминга», самоизоляция и введение комиссии за переводы более 50 тыс. руб.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сбербанк во втором квартале 2020 года заработал на комиссиях от переводов денежных средств физическими лицами рекордные для себя 16,2 млрд руб., следует из отчетности банка по РСБУ на 1 июля. Этот показатель на 52,5% превышает результат второго квартала 2019 года. Всего за первую половину текущего года доходы банка от комиссий за переводы составили 31 млрд руб.

Для сравнения: во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил комиссионный доход на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, а во втором квартале 2018-го годовой прирост составил 20,6%.

Представитель Сбербанка отметил, что высокий рост комиссионных доходов наблюдался уже в первом квартале 2020 года (+49,8%). «Такая динамика как в первом квартале, так и во втором квартале объясняется прежде всего запуском в третьем квартале 2019 года новой услуги по переводу денежных средств с кредитных карт», — пояснил он РБК. Комиссия за переводы с кредитной карты составляет 3% от суммы транзакции, но не менее 390 руб.

Что еще предшествовало рекордным доходам от комиссий Во втором квартале 2020 года Сбербанк, согласно новому закону, отменил «банковский роуминг» — плату в размере 1% от суммы перевода внутри банка, но между разными регионами. Однако теперь клиенты банка должны платить за любые переводы на сумму более 50 тыс. руб. в месяц либо комиссию в размере 1% от суммы транзакции, но не более 1 тыс. руб. с перевода, либо купить подписку, которая стоит от 99 до 209 руб. в месяц. Внедрение новой стоимости обслуживания переводов проходило постепенно: с апреля — на Дальнем Востоке, а с июня — на территории всех регионов России. С начала лета банк также ввел комиссию (1%) за переводы через банкоматы. ЦБ счел ее необоснованной и решил попросить Госдуму дать ему полномочия регулировать предельную стоимость переводов внутри банка. Глава Сбербанка Герман Греф в октябре 2019 года отмечал, что у Сбербанка монетизируются только 5% всех переводов, а 95% совершаются бесплатно. В начале июня Сбербанк сообщил, что в последнее время доля плательщиков комиссий за переводы составляла 12–13%. С конца марта до конца мая Сбербанк подключался к Системе быстрых платежей ЦБ, которая позволяет физическим лицам бесплатно переводить до 100 тыс. руб. в месяц между счетами разных банков. Он делал это вынужденно — спустя полгода после того, как закон обязал подключиться к СБП все крупные банки. У самого Сбербанка комиссия за перевод клиенту другого банка вне СБП составляет 1,5% (минимум 30 руб.). После подключения Сбербанка к СБП другие банки — участники системы зафиксировали значительный рост доли неуспешных переводов — в основном из-за того, что Сбербанк усложнил настройку СБП для своих клиентов и просит дополнительное согласие на получение переводов.