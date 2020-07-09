Сбербанк в полтора раза нарастил доходы от комиссий за денежные переводы
Сбербанк во втором квартале 2020 года заработал на комиссиях от переводов денежных средств физическими лицами рекордные для себя 16,2 млрд руб., следует из отчетности банка по РСБУ на 1 июля. Этот показатель на 52,5% превышает результат второго квартала 2019 года. Всего за первую половину текущего года доходы банка от комиссий за переводы составили 31 млрд руб.
Для сравнения: во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил комиссионный доход на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, а во втором квартале 2018-го годовой прирост составил 20,6%.
Представитель Сбербанка отметил, что высокий рост комиссионных доходов наблюдался уже в первом квартале 2020 года (+49,8%). «Такая динамика как в первом квартале, так и во втором квартале объясняется прежде всего запуском в третьем квартале 2019 года новой услуги по переводу денежных средств с кредитных карт», — пояснил он РБК. Комиссия за переводы с кредитной карты составляет 3% от суммы транзакции, но не менее 390 руб.
Что еще предшествовало рекордным доходам от комиссий
Во втором квартале 2020 года Сбербанк, согласно новому закону, отменил «банковский роуминг» — плату в размере 1% от суммы перевода внутри банка, но между разными регионами. Однако теперь клиенты банка должны платить за любые переводы на сумму более 50 тыс. руб. в месяц либо комиссию в размере 1% от суммы транзакции, но не более 1 тыс. руб. с перевода, либо купить подписку, которая стоит от 99 до 209 руб. в месяц.
Внедрение новой стоимости обслуживания переводов проходило постепенно: с апреля — на Дальнем Востоке, а с июня — на территории всех регионов России. С начала лета банк также ввел комиссию (1%) за переводы через банкоматы. ЦБ счел ее необоснованной и решил попросить Госдуму дать ему полномочия регулировать предельную стоимость переводов внутри банка.
Глава Сбербанка Герман Греф в октябре 2019 года отмечал, что у Сбербанка монетизируются только 5% всех переводов, а 95% совершаются бесплатно. В начале июня Сбербанк сообщил, что в последнее время доля плательщиков комиссий за переводы составляла 12–13%.
С конца марта до конца мая Сбербанк подключался к Системе быстрых платежей ЦБ, которая позволяет физическим лицам бесплатно переводить до 100 тыс. руб. в месяц между счетами разных банков. Он делал это вынужденно — спустя полгода после того, как закон обязал подключиться к СБП все крупные банки. У самого Сбербанка комиссия за перевод клиенту другого банка вне СБП составляет 1,5% (минимум 30 руб.). После подключения Сбербанка к СБП другие банки — участники системы зафиксировали значительный рост доли неуспешных переводов — в основном из-за того, что Сбербанк усложнил настройку СБП для своих клиентов и просит дополнительное согласие на получение переводов.
Что повлияло на рост доходов от переводов
«Банк России оказывает все возрастающее давление на Сбербанк с целью устранения его доминирующего положения на рынке внутрироссийских денежных переводов, в первую очередь с помощью СБП, которая способствует разрушению монополии банка на рынке денежных переводов. Также серьезный удар по Сбербанку был нанесен отменой внутрибанковского роуминга. Тем более удивителен рост по этой статье доходов Сбербанка, особенно с учетом пандемии и кризиса, способствующих снижению экономической активности населения», — сообщил РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
В первую очередь на рост комиссионных доходов могли оказать влияние новые тарифы, так как основная доля переводов совершается внутри одного региона, считает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. На объем комиссии позитивно повлияла ситуация с изоляцией, но, скорее всего, такая ситуация вряд ли сохранится, сообщил управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.
Впрочем, СБП не смогла отобрать у Сбербанка существенную долю комиссионного дохода. «Банк подключился к ней совсем недавно и при этом ничего не делает для ее продвижения», — пояснил Достов. По словам Волкова, переводы через систему ЦБ еще не очень привычны россиянам.
Место Сбербанка на рынке переводов
В 2019 году россияне совершили 6,4 млрд переводов на 35,6 трлн руб., следует из статистики ЦБ. По последним открытым данным Федеральной антимонопольной службы на 2018 год, доля Сбербанка на рынке денежных переводов составляла 94%.
Сбербанк сохраняет доминирующую позицию на рынке денежных переводов внутри страны, пользуясь своей самой большой клиентской базой (95,4 млн активных частных клиентов в России) и самой разветвленной сетью офисов обслуживания (14,2 тыс. отделений в России), объясняет Осадчий: «Сбербанк получает и львиную долю комиссионных доходов от осуществления переводов денежных средств по банковским счетам по поручению физлиц. Так, за 2019 год весь банковский сектор получил по этой статье доходы в размере 71,6 млрд руб., тогда как Сбербанк — 67,1% этой суммы (48,1 млрд руб.)».