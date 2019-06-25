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Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Клиенты Сбербанка смогут отправлять денежные средства с кредитных карт на дебетовые. Новая услуга может привести к дальнейшему росту закредитованности населения
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами. С 25 июня такая возможность появилась в веб-версии Сбербанк Онлайн, чуть позже этот функционал станет доступен и пользователям мобильного приложения, сообщила РБК пресс-служба банка.

Сбербанк — крупнейший игрок на рынке кредитных карт. По данным кредитной организации, на конец 2018 года ее доля в этом сегменте составляла 43,4%.

Клиенты смогут проводить мгновенные денежные переводы с кредитных на дебетовые карты Сбербанка по номеру телефона или карты. За переводы установлена такая же комиссия, как и за снятие наличных с этих карт в банкомате — на уровне 3%, но не менее 390 руб., ее размер не зависит от региона. Таким образом, отправителю нужно будет перевести минимум 13 тыс. руб., иначе комиссия будет еще выше.

На переводы кредитных средств не распространяется беспроцентный период, который у всех кредитных карт Сбербанка составляет до 50 дней, уточнили в Сбербанке. Отправителю придется сразу выплачивать проценты по кредиту за отправленные денежные средства, которые в зависимости от карты составляют от 21,9% до 25,9%.

Зачем это Сбербанку

«Это новый сервис Сбербанка, который является ответом на растущую потребность наших клиентов. Такой функционал может потребоваться, например, в том случае, если необходимо срочно перевести кому-то деньги, а на дебетовой карте отсутствуют средства. Раньше для этого необходимо было искать банкомат, чтобы снять деньги с кредитной карты и внести их на дебетовую карту», — объяснил РБК вице-президент Сбербанк Игорь Мамонтов.

Если Сбербанк запускает такой сервис, значит, он понял, что значительная часть его клиентов используют банкомат именно для снятия средств с кредитной карты и перебрасывания их на дебетовую, говорит председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов: банк просто решил исключить из процесса лишние операции. Благодаря этому сервису Сбербанк сможет снизить расходы на обслуживание банкоматов, так как часть клиентов перестанет их использовать для перекидывания денежных средств с кредитной карты на дебетовую, считает председатель правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева.

Предлагаемый сервис — не новый для рынка, он нужен Сбербанку, чтобы привести линейку сервисов в соответствие с рыночными условиями, утверждает старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Сергей Гришунин.

Новый механизм выгоден банку, добавляет директор департамента консалтинга «Делойт» в СНГ Максим Налютин: с одной стороны, он позволяет увеличить востребованность кредитного лимита заемщиками, с другой — лучше отслеживать использование кредитных средств, поскольку заемщики, скорее всего, будут делать единоразовый перевод на достаточно крупную сумму, вместо того чтобы ежедневно снимать деньги понемногу.

Будет ли спрос на новый сервис

Держатели кредитных карт, по которым еще действует льготный период, будут прибегать к таким переводам только в экстренных случаях, считает Обаева, а если использование карты вышло за его рамки, то переводы с кредитных карт будут более востребованы, особенно между регионами: «Сейчас клиенту надо заплатить 3% комиссии за снятие наличных с кредитной карты и еще 1% за отправление средств на карту другого региона, а новый сервис взимает только одну комиссию в 3%».

Новый сервис будет популярен только при отсутствии комиссии и наличии льготной процентной ставки, не согласен Гришунин.

У сервиса есть и свои риски, предупреждает Достов. «Если мошенники получат доступ к банковской карте, то с дебетовой они могут отправить лишь ограниченное количество средств, хранившихся на карте, а с кредитной они смогут снять весь лимит, который может быть достаточно большим (у кредитных карт Сбербанка лимит доходит до 3 млн руб. — РБК). Возможно, тут будут предусмотрены защитные ограничения», — подчеркнул эксперт. Другой риск состоит в том, что новая услуга в условиях низкой финансовой грамотности населения может привести к дальнейшему росту кредитной нагрузки.

Кто еще позволяет делать переводы с кредиток

Переводы с кредитных карт уже могут совершать клиенты ВТБ, Альфа-банка, «Открытия», Промсвязьбанка, Тинькофф банка, МКБ и «Русского Стандарта», сообщили РБК их представители. Газпромбанк только планирует запускать такой сервис. Другие крупнейшие кредитные организации не ответили на запросы.

У клиентов ВТБ сервис достаточно популярен, но все больше людей предпочитают использовать кредитную карту по ее прямому назначению — для оплаты покупок, пояснили в пресс-службе банка. Доля переводов с кредиток в Тинькофф банке растет и достигает сейчас 50% от общего объема переводов и снятия наличных по кредитным картам (комиссия составляет 1%, но не менее 390 руб.). В МКБ отметили, что такая услуга не пользуется большой популярностью среди клиентов.

Запуск такого сервиса Сбербанком будет способствовать улучшению условий по переводам с кредитных карт в других банках, считает Обаева. Сейчас у некоторых из них условия частично лучше, чем у Сбербанка. Например, в Тинькофф банке и «Русском Стандарте» можно перевести деньги с кредитной карты на дебетовую в том числе сторонних банков, а у ВТБ и МКБ льготный период затрагивает и переводы с кредитной карты. В остальном условия схожи с теми, что запускает Сбербанк: у большинства игроков льготный период на переводы не распространяется, а комиссия за кредитные переводы соразмерна с комиссией на снятие наличных в банкомате.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: «Сбербанк», Денежные переводы
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