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Финансы ,  
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Греф назвал срок отмены комиссий за межрегиональные переводы Сбербанка
В следующем году Сбербанк начнет внедрять новую модель монетизации платежей, заявил Герман Греф. Комиссия за межрегиональные переводы со временем взиматься не будет
Герман Греф (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк уже тестирует новую модель монетизации электронных платежей, которая не предусматривает межрегиональных комиссий, и начнет «раскатывать» ее в следующем году, передает корреспондент РБК.

В четверг, 10 октября, глава правительства Дмитрий Медведев призвал кредитные организации устранить «банковский роуминг» — комиссии при переводе средств между регионами. Соответствующий законопроект еще в мае подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС): он запрещает устанавливать повышенный размер комиссий для переводов денег между счетами и вкладами, открытыми в разных подразделениях одного банка. Изменения коснутся в первую очередь Сбербанка, который по-прежнему сохраняет межрегиональные комиссии.

Банки нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за довольно стандартные процедуры без дополнительной финансовой нагрузки, говорил Медведев. «Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах», — отмечал российский премьер.

Греф сообщил журналистам, что с ним отмену межрегиональных комиссий «никто не обсуждал, к сожалению». Но Сбербанк уже год ведет переговоры с ФАС, добавил он. «У нас идут на эту тему эксперименты, это в один день сделать нельзя. В следующем году у нас по плану будет раскатка других решений, которые мы сейчас не хотим еще анонсировать, которые уберут эту оплату», — сказал глава Сбербанка.

«Мы немного затянули со сменой модели монетизации, это правда», — признал Греф. Он отметил, что называть эту комиссию «банковским роумингом» — «совершенно некорректно», так как у Сбербанка «95% всех переводов бесплатны», а монетизируются только 5%. «Это не самая удачная модель. Логически и экономически ее обосновать сложно, но это никакого отношения к банковскому роумингу не имеет», — сказал Греф.

Комиссия за перевод через отделение Сбербанка в другой регион составляет 1,5% от суммы, но ограничена диапазоном от 30 до 1 тыс. руб. При переводе через «Сбербанк Онлайн» комиссия составляет 1%, она ограничена 1 тыс. руб.

Аналогичную со Сбербанком систему переводов уже запустил ЦБ. К его Системе быстрых платежей (СБП) уже должны были подключиться все 11 системно значимых банков. Единственный банк, который этого еще не сделал, — Сбербанк. ЦБ уже объявил, что выдаст ему предписание об устранении нарушения.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Сбербанк, Герман Греф
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