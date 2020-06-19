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Сбербанк ввел комиссию в 1% на переводы через банкоматы

Сбербанк SBER ₽207,46 +1,81% Купить
Фото: Ольга Зиновская/ТАСС
Фото: Ольга Зиновская/ТАСС

Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы. Теперь клиенты за перечисление любой суммы с их помощью должны платить 1%, сообщили РБК в пресс-службе банка. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».

«Со 2 июня Сбербанк изменил тарификацию денежных переводов внутри банка. Изменения в первую очередь коснулись денежных переводов в «Сбербанк Онлайн» и sms-банке. Также изменились условия по переводам в устройствах самообслуживания банка, в которых проходит около 1% всех операций», — говорится в сообщении Сбербанка.

На необходимость заплатить комиссию за перевод через банкомат обратил внимание один из клиентов Сбербанка, который рассказал об этом «Коммерсанту». «Он пошел снять деньги в банкомате, а заодно перевел товарищу 7,5 тыс. руб. и с удивлением обнаружил, что банк взял за эту операцию комиссию в размере 75 руб.», — пишет издание.

Обратившись в одно из отделений банка, корреспондент издания выяснил, что с начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными, а ранее объявленный лимит в 50 тыс. руб. бесплатных переводов на них теперь не распространяется.

Материал дополняется.

Авторы: Михаил Юшков, Екатерина Костина
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