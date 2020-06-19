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Антикризисные меры ,  
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ЦБ счел необоснованными комиссии за перевод денег внутри банка

ЦБ попросит Государственную думу дать ему полномочия регулировать предельные комиссии за переводы внутри банка. Такие меры ударят в первую очередь по Сбербанку
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

Комиссии за переводы денег внутри банка необоснованны, Банк России попросит Госдуму о новых полномочиях по регулированию таких тарифов, говорится в заявлении ЦБ, поступившем в РБК.

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
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Необходимость получения таких полномочий связана с тем, что отдельные участники рынка из-за отмены «банковского роуминга» ввели лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри своей сети, отметил регулятор. «Такие действия ограничивают возможности граждан беспрепятственно осуществлять переводы. Вводить такие барьеры недопустимо с учетом того, что банк знает своего клиента и его платежное поведение. Кроме того, с точки зрения затрат самого банка такие ограничения необоснованны», — сообщил представитель ЦБ.

«Для регулирования в необходимых случаях предельных величин таких комиссий и лимитов операций Банку России требуются соответствующие полномочия по аналогии с комиссиями в рамках платежных систем. Мы в ближайшее время будем выходить к законодателям с таким предложением и просить его поддержать», — отметили в Банке России.

О расширении полномочий ЦБ по ограничению банковских комиссий за предоставление платежных услуг в пятницу, 19 июня, также заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ.

Сбербанк раскрыл детали отказа от «банковского роуминга»
Финансы
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Банковский роуминг» (установление комиссии за операции внутри одного банка, но в разных регионах) был отменен в России с 14 июня. Этот запрет в первую очередь был направлен против Сбербанка, который устанавливал такие комиссии для своих клиентов. Чтобы соответствовать новым требованиям закона, Сбербанк отменил такие комиссии с апреля, но установил бесплатный лимит в 50 тыс. руб. в месяц — при его превышении пользователям необходимо покупать подписку на проведение переводов вне зависимости от региона или платить комиссию. Кроме того, со 2 июня Сбербанк установил комиссию в размере 1% между своими клиентами за переводы через банкоматы. Сбербанк отказался комментировать планы ЦБ.

Спор о комиссиях за эквайринг

В конце мая Ассоциация банков России направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отказаться от административного ограничения эквайринговых комиссий. В апреле ЦБ в качестве антикризисной меры установил предельный размер комиссии для онлайн-магазинов на уровне 1%, которую они платят банкам за прием к оплате карт. Авторы письма указали, что в результате снижения таких комиссий банки могут начать взимать с клиентов плату за выпуск и обслуживание платежных карт, доступ к call-центру, а также сократить или отменить программы лояльности, так как доход от эквайринговых комиссий используется для финансирования этих направлений.

ЦБ получил право регулировать эквайринговые комиссии летом прошлого года, когда Госдума приняла соответствующие поправки в закон «О национальной платежной системе». Представитель регулятора тогда заверил, что Банк России будет пользоваться этим правом «только в случае крайней необходимости». Впервые эта необходимость появилась весной текущего года — из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений ЦБ временно (с 15 апреля по 30 сентября) снизил эквайринговую комиссию для онлайн-торговли, чтобы стимулировать покупки в интернете. Позже регулятор также установил предельный размер комиссии за прием карт на уровне 1% — мера действует с 1 июня по 30 сентября.

«Мы это решение приняли как временное, будем смотреть за ситуацией и ближе к 30 сентября решим, нужно ли оставлять. В принципе, мы, конечно, исходим из того, что уровень эквайринговых комиссий и вообще уровень комиссий за платежи должен определяться рынком, если на нем есть конкуренция», — отметила 19 июня Набиуллина.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Банк России, комиссии, карты
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