ЦБ счел необоснованными комиссии за перевод денег внутри банка

ЦБ попросит Государственную думу дать ему полномочия регулировать предельные комиссии за переводы внутри банка. Такие меры ударят в первую очередь по Сбербанку

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Комиссии за переводы денег внутри банка необоснованны, Банк России попросит Госдуму о новых полномочиях по регулированию таких тарифов, говорится в заявлении ЦБ, поступившем в РБК.

Необходимость получения таких полномочий связана с тем, что отдельные участники рынка из-за отмены «банковского роуминга» ввели лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри своей сети, отметил регулятор. «Такие действия ограничивают возможности граждан беспрепятственно осуществлять переводы. Вводить такие барьеры недопустимо с учетом того, что банк знает своего клиента и его платежное поведение. Кроме того, с точки зрения затрат самого банка такие ограничения необоснованны», — сообщил представитель ЦБ.

«Для регулирования в необходимых случаях предельных величин таких комиссий и лимитов операций Банку России требуются соответствующие полномочия по аналогии с комиссиями в рамках платежных систем. Мы в ближайшее время будем выходить к законодателям с таким предложением и просить его поддержать», — отметили в Банке России.

О расширении полномочий ЦБ по ограничению банковских комиссий за предоставление платежных услуг в пятницу, 19 июня, также заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ.