Банки зафиксировали высокую долю неудачных переводов в Сбербанк через СБП

«По переводам в сторону Сбербанка действительно присутствуют ошибки, которые вызваны отсутствием разрешения на получение перевода у получателя. Доля таких ошибок действительно сейчас велика», — констатировал представитель Альфа-банка. Управляющий директор Абсолют Банка (у которого сейчас в структуре всех переводов по СБП 30% занимают операции между его клиентами и клиентами Сбербанка) Антон Павлов рассказал РБК, что в случае неуспешных попыток при переводе в Сбербанк юзер видит два типа сообщений. Первый — «технологические работы в банке получателя. Попробуйте повторить через некоторое время», второй — «свяжитесь с получателем средств и уточните реквизиты для зачисления денежных средств».

«Даже в случае, когда клиенты подключили все по инструкции, сам Сбербанк при звонке в их контакт-центр предлагал для начала обращаться в офис банка-отправителя, так как с их точки зрения все сервисы подключены», — пояснил Павлов.

Банк «Зенит» в июне зафиксировал рост количества обращений от клиентов насчет переводов через СБП, сообщил заместитель председателя правления банка Дмитрий Юрин. Два собеседника в крупных банках также подтвердили в беседе с РБК наличие проблемы. Один из них уточнил, что в его банке более 60% операций в СБП являются неуспешными переводами в Сбербанк.

Клиенты Промсвязьбанка и Сбербанка провели между собой более 10 тыс. транзакций на 76 млн руб., сообщила руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольга Алексюк. Она не ответила прямо, есть ли сложности с отправкой переводов, но уточнила, что банк всегда информирует своих клиентов, почему они не могут совершить перевод, что сводит число неудачных операций к минимуму.

Сложная активация услуги

В Сбербанке действительно нужно совершить неочевидные действия, чтобы найти и активировать функцию подключения СБП, отмечает руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова (активация возможна в разделе «Соглашения» в настройках приложения или личного кабинета). Надо отдельно подключать отправку и получение платежей, а также иметь последнюю версию мобильного приложения, в то время как в подавляющем большинстве российских банков дополнительных действий по подключению СБП не требуется, отметила эксперт.

Необходимость акцептировать подключение двух вроде бы взаимосвязанных услуг (отправки и получения переводов) может иметь два резона, рассуждает партнер юридической компании «НАФКО» Павел Иккерт. С одной стороны, они могут быть технически не взаимосвязаны, несмотря на очевидность наличия такой связи для пользователя, то есть с точки зрения банка речь идет о двух совершенно разных действиях — списании средств со счета клиента и зачисления на него средств. Соответственно, де-юре клиент должен подтвердить свое согласие на подключение как услуги перевода денежных средств, так и их получения, отмечает юрист.

С другой стороны, можно предположить, «что это может быть искусственным барьером, который банк создает в целях развития собственной инфраструктуры, обеспечивающей переводы внутри самого банка», допускает Иккерт. «Если функцию получения переводов из других банков в приложении конкретной организации нужно включать, следовательно, по умолчанию она выключена», — указывает он, добавляя, что это может быть сопряжено с трудностями у пользователей, которые могут не подозревать, что им такая функция доступна вообще. «Впрочем, сам факт наличия возможности включения этой услуги означает, что банк действует в рамках закона», — заключил юрист.

Для решения проблемы банки информируют своих клиентов через соцсети и официальные сайты о настройках, которые нужны для удачной отправки денег в Сбербанк. ВТБ разработал пошаговую инструкцию в своем мобильном приложении, которую можно отправить через мессенджеры адресатам в Сбербанке, чтобы они смогли принять перевод. Внедрение подсказок в свое приложение рассматривает и Газпромбанк.

По расчетам ВТБ, ограничения на стороне Сбербанка снижают потенциальный объем переводов через СБП примерно в 2,5 раза. «Объем операций в СБП с приходом в систему Сбербанка вырос, но пока не так значительно, как ожидалось. Ежедневный прирост оборотов в начале июня находится в пределах 10%, хотя изначальные прогнозы на июнь были на уровне 40% роста. Общий объем проведенных транзакций клиентами ВТБ в СБП за три недели с 13 мая составил более 7 млрд руб.», — указал представитель ВТБ.

Отказы в проведении операций, скорее всего, носят временный характер для всех игроков, которые недавно подключились к СБП, поскольку на то, чтобы большая часть клиентской базы освоила новый сервис, нужно время, считает исполнительный директор по развитию банка «Русский стандарт» Елена Петрова.