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Правительство установило предельную неустойку за невозврат потребкредитов

Она не будет превышать 20% от суммы просроченной задолженности. Также в договор не будет включаться пункт об обязательном наличии неснижаемого остатка на счете, с которого гасится долг
Михаил Мишустин (Фото: Правительство России / Global Look Press)

Правительство определило максимальный размер неустойки за неисполнение заемщиком своих обязательств по кредиту, он не сможет превышать 20% от суммы долга. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, стенограмма опубликована на сайте кабмина.

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о расчете размера неустойки сегодня, 9 апреля. Кабмин уточнит положения закона о потребкредите (займе), чтобы усилить защиту интересов граждан и одновременно укрепить доверие между заемщиками и кредиторами, добавил премьер.

Он также отметил, что в договор между заемщиком и банком больше не будет включаться пункт об обязательном наличии на счете, с которого гасится долг, неснижаемого остатка. Счет, таким образом, может оставаться пустым все время, кроме дня, когда банк должен списать обязательный платеж.

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Среди нововведений, которые предлагает кабмин, Мишустин назвал запрет банкам навязывать дополнительные услуги и единовременную оплату страховых платежей на весь срок кредитования.

Ранее правительство уже приняло меры по облегчению условий оплаты кредитов в условиях пандемии коронавируса. 3 апреля президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах. Под действие закона подпадают как граждане, так и предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие от коронавируса. Согласно закону, каникулы могут быть предоставлены на срок до шести месяцев тем заемщикам, чьи доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более (по сравнению со средним месячным доходом предыдущего года).

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Позже правительство уточнило, что право на кредитные каникулы могут получить заемщики (физические лица), если размер их кредита не превышает 250 тыс. руб., индивидуальные предприниматели — 300 тыс. руб., заемщики с потребительскими кредитами на покупку автомобиля (включая залог) — 600 тыс. руб., заемщики с ипотечными кредитами — 1,5 млн руб.

По данным Национального бюро кредитных историй, при таких условиях правом на кредитные каникулы не смогут воспользоваться только треть заемщиков с потребкредитами и две трети — с ипотечными.

Во вторник, 7 апреля, замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что правительство готово пересмотреть условия предоставления кредитных каникул заемщикам, оформившим ипотечный кредит, в сторону увеличения суммы займа.

Авторы: Мария Лисицына, Наталия Анисимова
Теги: Михаил Мишустин, кредит, неустойка
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