Правительство установило предельную неустойку за невозврат потребкредитов

Она не будет превышать 20% от суммы просроченной задолженности. Также в договор не будет включаться пункт об обязательном наличии неснижаемого остатка на счете, с которого гасится долг

Михаил Мишустин (Фото: Правительство России / Global Look Press)

Правительство определило максимальный размер неустойки за неисполнение заемщиком своих обязательств по кредиту, он не сможет превышать 20% от суммы долга. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, стенограмма опубликована на сайте кабмина.

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о расчете размера неустойки сегодня, 9 апреля. Кабмин уточнит положения закона о потребкредите (займе), чтобы усилить защиту интересов граждан и одновременно укрепить доверие между заемщиками и кредиторами, добавил премьер.

Он также отметил, что в договор между заемщиком и банком больше не будет включаться пункт об обязательном наличии на счете, с которого гасится долг, неснижаемого остатка. Счет, таким образом, может оставаться пустым все время, кроме дня, когда банк должен списать обязательный платеж.

Среди нововведений, которые предлагает кабмин, Мишустин назвал запрет банкам навязывать дополнительные услуги и единовременную оплату страховых платежей на весь срок кредитования.