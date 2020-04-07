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Власти заявили о готовности пересмотреть условия ипотечных каникул

Правительство готово пересмотреть условия предоставления кредитных каникул для тех, кто оформил займы по ипотеке. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. 6 апреля правительство назвало максимальный размер кредита, при котором заемщик получает право на кредитные каникулы. В случае ипотеки планку установили на уровне 1,5 млн руб.

«Порог в 1,5 млн руб. был выбран, как некий уровень, который покрывает средний размер ипотеки в большинстве российских субъектов. Конечно, в этот перечень входят Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток, и в этом смысле мы сейчас рассматриваем возможность увеличения данного порога для отдельно взятых субъектов. Сейчас рассматриваются разные варианты», — сказал Моисеев в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).

Под кредитные каникулы не попадет две трети ипотечных займов
Финансы

Материал дополняется...

Автор: Владислав Гордеев
Теги: ипотека, правительство, каникулы
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