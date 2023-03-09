Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 80,55 (+0,31) Инвестиции, 07 мар, 16:13 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,02) Инвестиции, 07 мар, 16:13
Весь Харьков и часть области остались без света Политика, 11:20
От сигнальных огней до мессенджеров: как развивались способы коммуникации РБК и Ростелеком, 11:12
Сбербанк за 2022 год показал чистую прибыль в ₽270,5 млрд. Финансы, 11:10
Еврейский конгресс призвал внести изменение в словари русского языка Общество, 11:08
Тренды образования в школе: профессия, экзамены, расширенная реальность Специальный проект, 10:49
Богомаз заявил о сбитом у поселка Навля беспилотнике самолетного типа Политика, 10:46
Криптовалютный банк Silvergate будет ликвидирован Крипто, 10:45
Внутренние и внешние опоры лидера в новой реальности
15 марта 19:00
Записаться
Цена газа в ЕС упала ниже $450 за тыс. куб. м впервые с июля 2021 года Инвестиции, 10:33
В Нижневартовске задержали открывшего стрельбу с балкона мужчину Общество, 10:31
Даниил Медведев отказался убеждать Британию допустить россиян на Уимблдон Спорт, 10:29
Импортозамещение в IT: что предлагают российские интеграторы РБК и Tegrus, 10:26
Названы округа Москвы — лидеры по старту продаж новостроек в 2023 году Недвижимость, 10:26
В Сингапуре заявили о противоречии двух принципов в ситуации с Украиной Политика, 10:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:21
Финансы ,  
0 

Сбербанк за 2022 год показал чистую прибыль в ₽270,5 млрд.

Сбербанк за 2022 год показал чистую прибыль в 270,5 млрд руб.
По итогам прошлого года финансовый результат Сбербанка составил 270,5 млрд руб. против 1,25 трлн руб. в 2021-м. На резервирование возможных потерь по кредитам «Сбер» направил свыше 0,5 трлн руб.
Сбербанк SBER ₽174,05 +0,02% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2022 году чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила 270,5 млрд руб., сообщила пресс-служба кредитной организации. По сравнению с 2021 годом, когда «Сбер» заработал 1,25 трлн руб., финансовый результат упал в 4,6 раза. После начала военной операции на Украине в феврале прошлого года российские банки не публикуют формы отчетности по национальным и международным стандартам. «Сбер» начал раскрывать основные бизнес-показатели по РСБУ в ноябре, а результаты по МСФО сообщил в сокращенном виде.

За счет чего сформировалась прибыль крупнейшего банка в кризисный год

Как следует из сокращенного отчета, в 2022 году чистые процентные доходы Сбербанка составили 1,87 трлн руб., что на 6,6% превышает результат 2021 года. Чистые комиссионные доходы за тот же период выросли на 15,4%, до 697,1 млрд руб. Эти две доходные статьи принесли «Сберу» 2,57 трлн руб.

Сбербанк отразил только две расходные статьи баланса: операционные расходы кредитной организации в прошлом году достигли 822 млрд руб. (-1,5% год к году), а траты на покрытие возможных потерь по кредитам — 555,4 млрд руб. Этот показатель за год вырос почти вчетверо. Он отражает только резервы по ссудам, созданные из-за ухудшения их качества, в него не попадают, например, резервы, которые могли быть сформированы по замороженным из-за санкций активам и иным потерям. Если сопоставить раскрытые статьи баланса, то доходные статьи превысили расходные на 1,19 трлн руб., тогда как итоговая чистая прибыль банка оказалась в разы меньше.

Чистая процентная маржа (NIM) Сбербанка в кризисный год практически не изменилась (-0,77 п.п.), оставшись на уровне 5,3%. При этом стоимость риска (CoR) выросла втрое — с 0,6% до 1,9%, а рентабельность капитала (ROE) сжалась почти в пять раз. По итогам 2022 года показатель составил 5,2% против 24,2% в 2021-м. В результате прибыль в пересчете на обыкновенную акцию упала на 78,3% — с 56,98 руб. до 12,39 руб.

Как отмечается в отчете, процентные доходы банка, как и чистая процентная маржа начали восстанавливаться с июля 2022 года. Чистые комиссионные доходы во многом выросли за счет доходов от конверсионных операций (+45% год к году) «на фоне высокой волатильности валютных курсов». Сбер также сообщил о реализации «масштабной программы антикризисных мер» в 2022 году, которая позволила банку сэкономить 240 млрд руб. Оптимизация произошла в том числе за счет «сокращения инвестиций во внешние IT- сервисы и решения», а также из-за «продажи, закрытия, трансформации ряда совместных бизнесов». Вклад экосистемы в финансовый результат группы «Сбер» не раскрыл.

Читайте на РБК Pro
Наши не хуже: почему выходить на иностранные маркетплейсы не выгодно
Как принимает решения глава ФРС Джером Пауэлл и сколько ему за это платят
Какие ошибки в управлении командой дорого обойдутся в 2023–2024 годах
«Все зашло слишком далеко»: Брэд Питт — о борьбе с алкоголизмом

Как изменился бизнес Сбербанка после начала кризиса

В феврале 2022-го Сбербанк попал под санкции США, которые ограничивали его в ведении корреспондентских счетов за рубежом, а с 6 апреля находится под блокирующими ограничениями. После этих событий «Сбер» объявил об «уходе с европейского рынка», на котором он работал через Sberbank Europe AG («Сбербанк Европа»). Он также продал «дочки» в Казахстане и Швейцарии. В мае 2022 года банк объявил о продаже некоторых активов своей экосистемы — онлайн-кинотеатра Оkko, музыкального сервиса «Звук», эквайрингового сервиса «Эвотор» и провайдер облачных услуг SberCloud. В августе «Сбер» стал стороной сделки по разделу и обмену активов «О2О Холдинга» с VK и «Яндексом». В результате в контуре экосистемы Сбербанка остались каршеринг «Ситидрайв», сервисы доставки еды «Самокат» и «Кухня на районе».

 

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Сбербанк отчетность МСФО
Материалы по теме
США сняли санкции с бывшего дочернего банка «Сбера» в Казахстане
Политика
«СберПраво» и Роскомнадзор проверят информацию об утечке данных платформы
Технологии и медиа
Сбербанк запустил эквайринг для магазинов Крыма и Севастополя
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter