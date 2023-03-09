Сбербанк за 2022 год показал чистую прибыль в ₽270,5 млрд.

По итогам прошлого года финансовый результат Сбербанка составил 270,5 млрд руб. против 1,25 трлн руб. в 2021-м. На резервирование возможных потерь по кредитам «Сбер» направил свыше 0,5 трлн руб.

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В 2022 году чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила 270,5 млрд руб., сообщила пресс-служба кредитной организации. По сравнению с 2021 годом, когда «Сбер» заработал 1,25 трлн руб., финансовый результат упал в 4,6 раза. После начала военной операции на Украине в феврале прошлого года российские банки не публикуют формы отчетности по национальным и международным стандартам. «Сбер» начал раскрывать основные бизнес-показатели по РСБУ в ноябре, а результаты по МСФО сообщил в сокращенном виде.

За счет чего сформировалась прибыль крупнейшего банка в кризисный год

Как следует из сокращенного отчета, в 2022 году чистые процентные доходы Сбербанка составили 1,87 трлн руб., что на 6,6% превышает результат 2021 года. Чистые комиссионные доходы за тот же период выросли на 15,4%, до 697,1 млрд руб. Эти две доходные статьи принесли «Сберу» 2,57 трлн руб.

Сбербанк отразил только две расходные статьи баланса: операционные расходы кредитной организации в прошлом году достигли 822 млрд руб. (-1,5% год к году), а траты на покрытие возможных потерь по кредитам — 555,4 млрд руб. Этот показатель за год вырос почти вчетверо. Он отражает только резервы по ссудам, созданные из-за ухудшения их качества, в него не попадают, например, резервы, которые могли быть сформированы по замороженным из-за санкций активам и иным потерям. Если сопоставить раскрытые статьи баланса, то доходные статьи превысили расходные на 1,19 трлн руб., тогда как итоговая чистая прибыль банка оказалась в разы меньше.

Чистая процентная маржа (NIM) Сбербанка в кризисный год практически не изменилась (-0,77 п.п.), оставшись на уровне 5,3%. При этом стоимость риска (CoR) выросла втрое — с 0,6% до 1,9%, а рентабельность капитала (ROE) сжалась почти в пять раз. По итогам 2022 года показатель составил 5,2% против 24,2% в 2021-м. В результате прибыль в пересчете на обыкновенную акцию упала на 78,3% — с 56,98 руб. до 12,39 руб.

Как отмечается в отчете, процентные доходы банка, как и чистая процентная маржа начали восстанавливаться с июля 2022 года. Чистые комиссионные доходы во многом выросли за счет доходов от конверсионных операций (+45% год к году) «на фоне высокой волатильности валютных курсов». Сбер также сообщил о реализации «масштабной программы антикризисных мер» в 2022 году, которая позволила банку сэкономить 240 млрд руб. Оптимизация произошла в том числе за счет «сокращения инвестиций во внешние IT- сервисы и решения», а также из-за «продажи, закрытия, трансформации ряда совместных бизнесов». Вклад экосистемы в финансовый результат группы «Сбер» не раскрыл.