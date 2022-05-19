«Сбер» продал Okko, «Эвотор» и другие активы экосистемы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 64,94 (-1,68) Инвестиции, 15:56
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 62,4 (-1,16) Инвестиции, 15:56
Лукашенко сообщил о закупке у России ракет «Искандер» и С-400 Политика, 20:08
Сенат США большинством голосов одобрил выделение Украине $40 млрд помощи Политика, 20:07
Альфа-пак: пять видеоигр, в которые играют современные дети Совместный проект, 20:02
Большинство клубов РПЛ поддержали мораторий на вылет в ФНЛ Спорт, 19:52
В Англии фанат получил полгода тюрьмы за удар футболиста на поле Спорт, 19:40
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 19:29
Пекин призвал НАТО и ЕС к всеобъемлющему диалогу с Россией Политика, 19:28
В партии Эрдогана предложили НАТО заняться борьбой с терроризмом Политика, 19:27
Кириенко заявил, что регионы «возьмут шефство» над районами ДНР и ЛНР Политика, 19:20
«Сбер» продал Okko, «Эвотор» и другие активы экосистемы Бизнес, 19:09
Что такое бенчмарк простыми словами Инвестиции, 19:07
Владелец брендов Reserved и House заявил об открытии магазинов в России Бизнес, 19:05
Ак Барс Банк представил новый продукт на рынке исламских финансов РБК +, 19:03
Бундестаг лишил экс-канцлера Шредера части привилегий за связи с Россией Политика, 19:02
Бизнес ,  
0 

«Сбер» продал Okko, «Эвотор» и другие активы экосистемы

«Сбер» продал активы экосистемы — Оkko, «СберЗвук», ЦРТ, «Эвотор» и SberCloud
Сбербанк SBER ₽125,6 +0,38% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Сбер» уведомил партнеров о продаже онлайн-кинотеатра Okko, а также ряд других активов экосистемы.

Информация о продаже Оkko следует из письма (с ним ознакомился РБК) врио гендиректора сервиса Сергея Шишкина партнерам: «В начале мая 2022-го произошли изменения в структуре владения ООО, в результате которых группа «Сбер» полностью вышла из состав собственников». Новый собственник, как указано в письме, «российская компания, не связанная с группой «Сбер»; рыночный игрок, не попадающий под текущие санкции СЩА или ЕС»: «Одно из условий сделки — передача контроля не затрагивает коммерческие или технологические условия действующих клиентов». Сделка совершена на рыночных условиях, пишет Шишкин. «По итогам сделки, группа «Сбер» не имеет прямых или косвенных рычагов влияния на деятельность компании».

Кроме Okko, как рассказал источник РБК, «Сбер» перестал быть владельцем и других активов из экосистемы — «СберЗвука», ЦРТ, «Эвотора» и SberCloud.

Как заявил РБК представитель «Сбера», «в рамках актуализации стратегии «Сбер» пересматривает свое акционерное участие в ряде активов»: «В настоящий момент «Сбер» не является акционером компаний Okko, «Звук», SberCloud, «Эвотор» и ЦРТ». Сделка совершена на рыночных условиях. «Сбер» сохранит партнерские отношения с данными компаниями и продолжит реализацию совместных маркетинговых и операционных активностей.

В середине февраля «Сбер» объявил о масштабной реформе экосистемы: до 1 июня весь небанковский бизнес должен быть разделен на отдельные части. Например, проекты в сфере e-commerce «СберМаркет», «СберМегаМаркет», «СберЛогистика», «Сбер Еаптека», «СММ Ретейл», а также долю в «О2О Холдинге» планировалось выделить в отдельный холдинг. Как анонсировал «Сбер», руководить этой структурой должен был бывший зампред Сбербанка Лев Хасис. Но топ-менеджер досрочно сложил свои полномочия, а позднее стало известно о его отъезде в США в период начала специальной военной операции на Украине. Как рассказывали источники РБК, дальнейшее участие Хасиса в развитии этого проекта не обсуждалось. О новых кандидатах на управление, а также о дальнейшей судьбе этой структуры «Сбер» публично не сообщал.

В середине апреля стало известно, что сервис такси «Ситимобил» (принадлежал «O2O Холдингу») продадут управляющей компании People & People (в ее портфель входят «Таксовичкоф», «Грузовичков» и др.). Сделку закрыли в начале мая. Покупатель получил бренд, технологическую платформу сервиса и каналы привлечения клиентов. Сумма сделки не раскрывалась. При этом до того, как объявился потенциальный покупатель, владельцы «O2O Холдинга» планировали просто закрыть «Ситимобил». Среди причин — нежелание акционеров продолжать инвестировать в компанию, которая на тот момент не заняла желаемых 30% доли на рынке и не стала прибыльной. Кроме того, в начале марта сообщалось, что «O2O Холдинг» рассматривает вариант продажи «Кухни на районе». По данным источников Forbes, на компанию претендуют несколько покупателей, в том числе петербургский сервис доставки еды «2 Берега» и «Dostаевский». Однако представители VK и «Сбера» все еще не подтвердили возможность такой сделки.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Сбербанк экосистема Okko
Материалы по теме
Сбербанк получил статус ИТ-компании
Финансы
Сбербанк дал владельцам GDR с Лондонской биржи 30 дней на конвертацию
Финансы
Акционеры ivi возобновили переговоры по продаже онлайн-кинотеатра
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter