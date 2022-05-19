«Сбер» продал Okko, «Эвотор» и другие активы экосистемы

«Сбер» продал активы экосистемы — Оkko, «СберЗвук», ЦРТ, «Эвотор» и SberCloud

Фото: Андрей Любимов / РБК

«Сбер» уведомил партнеров о продаже онлайн-кинотеатра Okko, а также ряд других активов экосистемы.

Информация о продаже Оkko следует из письма (с ним ознакомился РБК) врио гендиректора сервиса Сергея Шишкина партнерам: «В начале мая 2022-го произошли изменения в структуре владения ООО, в результате которых группа «Сбер» полностью вышла из состав собственников». Новый собственник, как указано в письме, «российская компания, не связанная с группой «Сбер»; рыночный игрок, не попадающий под текущие санкции СЩА или ЕС»: «Одно из условий сделки — передача контроля не затрагивает коммерческие или технологические условия действующих клиентов». Сделка совершена на рыночных условиях, пишет Шишкин. «По итогам сделки, группа «Сбер» не имеет прямых или косвенных рычагов влияния на деятельность компании».

Кроме Okko, как рассказал источник РБК, «Сбер» перестал быть владельцем и других активов из экосистемы — «СберЗвука», ЦРТ, «Эвотора» и SberCloud.

Как заявил РБК представитель «Сбера», «в рамках актуализации стратегии «Сбер» пересматривает свое акционерное участие в ряде активов»: «В настоящий момент «Сбер» не является акционером компаний Okko, «Звук», SberCloud, «Эвотор» и ЦРТ». Сделка совершена на рыночных условиях. «Сбер» сохранит партнерские отношения с данными компаниями и продолжит реализацию совместных маркетинговых и операционных активностей.

В середине февраля «Сбер» объявил о масштабной реформе экосистемы: до 1 июня весь небанковский бизнес должен быть разделен на отдельные части. Например, проекты в сфере e-commerce «СберМаркет», «СберМегаМаркет», «СберЛогистика», «Сбер Еаптека», «СММ Ретейл», а также долю в «О2О Холдинге» планировалось выделить в отдельный холдинг. Как анонсировал «Сбер», руководить этой структурой должен был бывший зампред Сбербанка Лев Хасис. Но топ-менеджер досрочно сложил свои полномочия, а позднее стало известно о его отъезде в США в период начала специальной военной операции на Украине. Как рассказывали источники РБК, дальнейшее участие Хасиса в развитии этого проекта не обсуждалось. О новых кандидатах на управление, а также о дальнейшей судьбе этой структуры «Сбер» публично не сообщал.

В середине апреля стало известно, что сервис такси «Ситимобил» (принадлежал «O2O Холдингу») продадут управляющей компании People & People (в ее портфель входят «Таксовичкоф», «Грузовичков» и др.). Сделку закрыли в начале мая. Покупатель получил бренд, технологическую платформу сервиса и каналы привлечения клиентов. Сумма сделки не раскрывалась. При этом до того, как объявился потенциальный покупатель, владельцы «O2O Холдинга» планировали просто закрыть «Ситимобил». Среди причин — нежелание акционеров продолжать инвестировать в компанию, которая на тот момент не заняла желаемых 30% доли на рынке и не стала прибыльной. Кроме того, в начале марта сообщалось, что «O2O Холдинг» рассматривает вариант продажи «Кухни на районе». По данным источников Forbes, на компанию претендуют несколько покупателей, в том числе петербургский сервис доставки еды «2 Берега» и «Dostаевский». Однако представители VK и «Сбера» все еще не подтвердили возможность такой сделки.