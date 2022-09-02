Сбербанк продал казахстанскую «дочку» холдингу «Байтерек»

Сумму сделки не раскрыли, СМИ оценивали ее в $250–425 млн. Новый владелец проведет ребрендинг банка

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сбербанк закрыл сделку по продаже всего пакета акций дочернего банка в Казахстане местному холдингу «Байтерек».

Сделка заключена «на взаимно приемлемых финансовых условиях», ее сумма не раскрывается. Продажа «позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса», сообщает пресс-релиз.

На ближайшее время запланирован ребрендинг «Сбербанка Казахстан».

О планах правительства Казахстана в лице национального холдинга «Байтерек» приобрести «дочку» Сбербанка стало известно в июне. Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова поясняла, что «Сбер» находится под санкциями и не может проводить операции в иностранной валюте, поэтому российское руководство решило продать дочернее подразделение. Абылкасымова подчеркивала, что банк просто сменит акционера, ему не придется получать лицензию заново.

Frank Media со ссылкой на источники сообщил, что сумма сделки составит в пределах $250–425 млн.

Сбербанк попал под жесткие санкции США, Евросоюза и Великобритании после начала российской военной операции на Украине. Санкции означают полную заморозку активов банка на Западе и запрет транзакций, кроме операций по торговле продуктами питания и удобрениями. В июне «Сбер» отключили от системы межбанковского обмена данными SWIFT.

Казахстанский холдинг «Байтерек», единственным акционером которого является правительство республики, через свои дочерние организации выполняет функцию оператора государственных программ. Главная задача группы — содействие экономическому развитию страны. В «Байтерек» входят Банк развития Казахстана, Аграрная кредитная корпорация, Отбасы банк, обслуживающий строительство жилья, и другие организации.