Греф назвал «расцветом отношений» раздел активов с VK

По словам главы Сбербанка, у финансовой организации и VK «очень конструктивные отношения» и их планируется развивать дальше

Герман Греф (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Обмен активами, о котором Сбербанк и VK сообщили в конце августа, стал возможен благодаря тому уровню взаимопонимания, которого компании достигли к сегодняшнему дню, сказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф во время онлайн-брифинга на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По его словам, «Сбер» и VK находятся на стадии «расцвета отношений».

«Что касается раздела активов, у нас очень конструктивные отношения с VK — мы очень довольны тем, как складываются и бизнес-отношения, и отношение с командой VK <...>. Мы, ко всеобщему удовлетворению, нашли решение данной проблемы, которая стояла перед нами. Конечно, мы сейчас находимся на стадии, скажем так, расцвета наших отношений с VK и будем развивать их. Эта сделка стала возможна именно из-за такого уровня взаимопонимания, который мы имеем на сегодняшний день», — пояснил Греф.

Он также рассказал, что Сбербанку пришлось изменить концепцию развития своей экосистемы, в том числе сократить количество направлений деятельности.

«Принципиально мы считаем, что [экосистема] — тренд правильный, нам никуда не деться, так будет развиваться мир, но мы будем реализовывать значительно более сфокусированную стратегию в целом. Ну, и будем надеяться, что в тех направлениях, в которых мы сосредоточились, [сможем] достичь значительно более продвинутых и сконцентрированных результатов», — добавил глава банка.

Об обмене активами, в котором также участвовал «Яндекс», компании объявили 23 августа. VK выйдет из совместного предприятия со Сбербанком «О2О Холдинг» и получит при этом 100% сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club. После этого сервис будет передан «Яндексу» в обмен на платформы «Дзен» и «Новости». У Сбербанка останутся остальные активы «О2О Холдинг», в том числе каршеринг «Ситидрайв», сервисы доставки еды «Самокат» и «Кухня на районе», сервисы для ресторанного бизнеса Foodplex.

Сделку планируется закрыть до конца 2022 года.

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В ноябре 2020 года Financial Times со ссылкой на источники писала, что в совместном предприятии Сбербанка и VK (тогда Mail.ru) существуют разногласия, которые могут привести к «разводу». Газета уточняла, что в СП не могли решить, на какой основе будет развиваться их общая платформа — соцсети «ВКонтакте» или финансовой сети Сбербанка.