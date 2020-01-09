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Дело Baring Vostok ,  
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Суд продлил домашний арест Майклу Калви
Майкл Калви и другие фигуранты дела Baring Vostok остались под домашним арестом. Они пожаловались на переквалификацию обвинения, которое теперь выглядит «сюрреалистично»
Майкл Калви (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, а также других фигурантов дела: топ-менеджера фонда Филиппа Дельпаля, бывшего гендиректора банка «Восточный» Алексея Кордичева и бывшего директора по инвестициям «Восточного» Александра Цакунова, передает корреспондент РБК. Срок ареста продлен до 13 февраля.

Продлить арест просило следствие. Прокурор поддержал ходатайства в отношении Калви, Кордичева и Дельпаля, но не поддержал такую меру для Цакунова, посчитав ее слишком суровой с учетом роли банкира в деле. Калви и Дельпаль просили отпустить их под залог в 25 млн руб. Майкл Калви не может препятствовать следствию или повлиять на свидетелей, поскольку следствие уже завершено, подчеркнул адвокат бизнесмена Тимофей Гриднев. Адвокат Цакунова также выступил за освобождение его клиента.

Следствие просило о продлении домашнего ареста всем четырем фигурантам дела, находившимся в Басманном суде. Прокурор поддержал ходатайства в отношении Калви, Кордичева и Дельпаля, но не поддержал такую меру для Цакунова, посчитав ее слишком суровой с учетом роли банкира в деле. Обвиняемые и их адвокаты выступили против продления ареста. Калви и Дельпаль просили отпустить их под залог в 25 млн руб. Майкл Калви не может препятствовать следствию или повлиять на свидетелей, поскольку следствие уже завершено, подчеркнул адвокат бизнесмена Тимофей Гриднев. Адвокат Цакунова также выступил за освобождение его клиента.

По словам Филиппа Дельпаля, у него не было времени и возможности ознакомиться с новым текстом обвинения — из-за перерыва в работе суда на праздники обвиняемый не получил копию документа на французском языке. Перевод постановления следствия о продлении домашнего ареста Дельпаль получил лишь 9 января, за 45 минут до судебного заседания по этому вопросу. Он пожаловался на невысокое качество перевода и «целые абзацы» непереведенного текста.

Как развивалось дело Калви

Дело в отношении сотрудников фонда Baring Vostok завели в феврале 2019 года по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова. Тогда были задержаны основатель инвестфонда Майкл Калви, топ-менеджеры Baring Vostok Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян и Иван Зюзин, бывший гендиректор «Восточного» Алексей Кордичев и экс-гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров. По изначальной версии следствия, в 2017 году председатель совета директоров банка «Восточный» Майкл Калви (банк контролировался инвестфондом) убедил других руководителей банка одобрить сделку по уступке кредита «Первому коллекторскому бюро», аффилированному с Baring, на 2,5 млрд руб. в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG. Бумаги стоили всего 600 тыс. руб., поэтому банк понес ущерб, считает следствие.

В Baring Vostok не согласны с оценкой стоимости акций IFTG, а уголовное дело связывают с акционерным конфликтом в банке: с 2018 года фонд спорит о контроле над активом с совладельцем «Восточного» Артемом Аветисяном и его партнерами, в том числе Шерзодом Юсуповым. Другая сторона отрицает связь корпоративного конфликта с уголовным делом.

После возбуждения дела следствие заказало новую оценку акций: экспертиза, которую провело «Российское общество оценщиков», показала, что на момент совершения сделки из-за ограничений в уставе IFTG акции стоили 260 млн руб., но их рыночная стоимость выше — 3,8 млрд руб. Сами ограничения фонд убрал из устава еще в сентябре 2018 года.

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Бизнес

Седьмой фигурант дела Baring Vostok Александр Цакунов был задержан в Москве 19 декабря. После обыска и допроса Следственный комитет подал в суд ходатайство о заключении банкира под стражу, но суд отправил его под домашний арест. По версии следствия, Цакунов и его знакомые незаконно выводили имущество «Восточного», сам банкир не признает причастность к преступлению.

23 декабря стало известно, что следствие переквалифицировало обвинение по делу Baring Vostok. Вместо мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) его фигурантам вменяют растрату (ч.4 ст. 160 УК РФ). При этом максимальное наказание, которое грозит обвиняемым, не изменилось — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн руб.

Критика нового обвинения

Дельпаль и его адвокат Леван Джиоев на заседании 9 января обратили внимание, что переквалификация обвинения привела к изменению не только статьи, но и фактической стороны дела — теперь оно касается выдачи заведомо безвозвратного кредита. «Это новое выдуманное преступление, которое якобы было совершено в декабре 2015 года, когда банк «Восточный» выдал кредит ПКБ, а не в феврале 2017 года. Интересно, что господин Юсупов в то время еще не был акционером банка «Восточный». Как тогда он может считать себя потерпевшим?» — сказал Дельпаль.

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Финансы

Майкл Калви на заседании 9 января заявил, что, как установило следствие, никто из обвиняемых выгоды от выдачи безвозвратного кредита не получил. Кредит, «который по той или иной причине не возвращен, — это не повод к привлечению к уголовной ответственности руководства банка и членов совета директоров», добавил Калви. «В данном случае кредит был возвращен путем предоставления акций компании, которые стоили даже больше выданных средств. И это не голословное утверждение, это подтвердила экспертиза, назначенная по уголовному делу», — сказал он.

По словам Дельпаля, новое обвинение в растрате «еще более нелепо, чем предыдущее». «Меня обвиняют в том, что я участвовал в растрате в пользу подконтрольной банку компании, на что следствие само указывает. Где здесь логика? О какой растрате идет речь? Это сюрреалистично — как банк может украсть свои собственные средства? Это абсурдно. Тем более, что следствие никак это не объясняет», — пояснил он свою позицию.

Представитель фонда Baring Vostok назвал продление ареста необоснованным. «Уголовные дела как оружие в корпоративных конфликтах возвращают нас в хаос и беззаконие, перечеркивая все достижения последних 20 лет. Мы надеемся, что произвол в отношении наших сотрудников и коллег не останется безнаказанным, и продолжим отстаивать их права в соответствии с буквой закона», — заявил он.

Автор: Юлия Кошкина
При участии: Антон Фейнберг
Теги: Майкл Калви, Басманный суд
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