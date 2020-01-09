Суд продлил домашний арест Майклу Калви

Как развивалось дело Калви

Дело в отношении сотрудников фонда Baring Vostok завели в феврале 2019 года по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова. Тогда были задержаны основатель инвестфонда Майкл Калви, топ-менеджеры Baring Vostok Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян и Иван Зюзин, бывший гендиректор «Восточного» Алексей Кордичев и экс-гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров. По изначальной версии следствия, в 2017 году председатель совета директоров банка «Восточный» Майкл Калви (банк контролировался инвестфондом) убедил других руководителей банка одобрить сделку по уступке кредита «Первому коллекторскому бюро», аффилированному с Baring, на 2,5 млрд руб. в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG. Бумаги стоили всего 600 тыс. руб., поэтому банк понес ущерб, считает следствие.

В Baring Vostok не согласны с оценкой стоимости акций IFTG, а уголовное дело связывают с акционерным конфликтом в банке: с 2018 года фонд спорит о контроле над активом с совладельцем «Восточного» Артемом Аветисяном и его партнерами, в том числе Шерзодом Юсуповым. Другая сторона отрицает связь корпоративного конфликта с уголовным делом.

После возбуждения дела следствие заказало новую оценку акций: экспертиза, которую провело «Российское общество оценщиков», показала, что на момент совершения сделки из-за ограничений в уставе IFTG акции стоили 260 млн руб., но их рыночная стоимость выше — 3,8 млрд руб. Сами ограничения фонд убрал из устава еще в сентябре 2018 года.

Седьмой фигурант дела Baring Vostok Александр Цакунов был задержан в Москве 19 декабря. После обыска и допроса Следственный комитет подал в суд ходатайство о заключении банкира под стражу, но суд отправил его под домашний арест. По версии следствия, Цакунов и его знакомые незаконно выводили имущество «Восточного», сам банкир не признает причастность к преступлению.

23 декабря стало известно, что следствие переквалифицировало обвинение по делу Baring Vostok. Вместо мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) его фигурантам вменяют растрату (ч.4 ст. 160 УК РФ). При этом максимальное наказание, которое грозит обвиняемым, не изменилось — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн руб.

Критика нового обвинения

Дельпаль и его адвокат Леван Джиоев на заседании 9 января обратили внимание, что переквалификация обвинения привела к изменению не только статьи, но и фактической стороны дела — теперь оно касается выдачи заведомо безвозвратного кредита. «Это новое выдуманное преступление, которое якобы было совершено в декабре 2015 года, когда банк «Восточный» выдал кредит ПКБ, а не в феврале 2017 года. Интересно, что господин Юсупов в то время еще не был акционером банка «Восточный». Как тогда он может считать себя потерпевшим?» — сказал Дельпаль.

Майкл Калви на заседании 9 января заявил, что, как установило следствие, никто из обвиняемых выгоды от выдачи безвозвратного кредита не получил. Кредит, «который по той или иной причине не возвращен, — это не повод к привлечению к уголовной ответственности руководства банка и членов совета директоров», добавил Калви. «В данном случае кредит был возвращен путем предоставления акций компании, которые стоили даже больше выданных средств. И это не голословное утверждение, это подтвердила экспертиза, назначенная по уголовному делу», — сказал он.

По словам Дельпаля, новое обвинение в растрате «еще более нелепо, чем предыдущее». «Меня обвиняют в том, что я участвовал в растрате в пользу подконтрольной банку компании, на что следствие само указывает. Где здесь логика? О какой растрате идет речь? Это сюрреалистично — как банк может украсть свои собственные средства? Это абсурдно. Тем более, что следствие никак это не объясняет», — пояснил он свою позицию.

Представитель фонда Baring Vostok назвал продление ареста необоснованным. «Уголовные дела как оружие в корпоративных конфликтах возвращают нас в хаос и беззаконие, перечеркивая все достижения последних 20 лет. Мы надеемся, что произвол в отношении наших сотрудников и коллег не останется безнаказанным, и продолжим отстаивать их права в соответствии с буквой закона», — заявил он.