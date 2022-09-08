Минфин рассказал о переговорах по присоединению банка Ротенбергов к ПСБ

Обсуждается оценка и механизм присоединения СМП-банка к Промсвязьбанку, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью РБК. Оба банка находятся под блокирующими санкциями США

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Сделка по присоединению СМП-банка, подконтрольного семье Ротенбергов, с опорным для российского оборонного сектора Промсвязьбанком идет по плану. Об этом в интервью РБК рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Там все идет по плану. Сейчас ведутся переговоры вокруг оценки и механизма. С учетом того что в СМП-банк входит и Мособлбанк [проходит санацию с 2014 года], сделка сложнее. Но тем не менее работа над ней идет», — сказал Моисеев. При этом он не стал называть предварительную оценку СМП-банка.

Это первое официальное подтверждение сделки. О том, что Промсвязьбанк может купить СМП-банк, в июне 2022 года сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке. По их данным, стороны начали обсуждать сделку еще в декабре 2021 года, а в начале этого года Промсвязьбанк провел процедуру due diligence СМП-банка. Она включает оценку инвестиционных рисков, оценку объекта инвестирования, исследование деятельности компании, проверку ее финансового состояния и положения на рынке.

Оба банка находятся под санкциями западных стран, в том числе в американском списке SDN. Блокирующие санкции против СМП-банка были введены США еще в 2014 году после вхождения Крыма. Промсвязьбанк попал под блокирующие санкции США 22 февраля текущего года после того, как Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Ввод санкций означает заморозку активов и операций банков в юрисдикции США.

ПСБ является системно значимым банком и на начало февраля 2022 года занимал седьмое место по размеру капитала среди российских банков (354,4 млрд руб.). В 2019 году ПСБ купил у госкорпорации ВЭБ.РФ Связь-банк, в 2020 году приобрел у корпорации «Роскосмос» одноименный дочерний банк. До конца мая 2023 года ПСБ также должен присоединить МиНбанк. СМП-банк — крупный банк с уклоном на корпоративное кредитование. Его основные акционеры — Аркадий и Борис Ротенберги. По состоянию на начало февраля 2022 года банк находился на 20-м месте по размеру активов среди российских банков (703 млрд руб.) и на 28-м по размеру капитала (54 млрд руб.).

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Что касается еще одной сделки — продажи Банком России прошедшего процедуру оздоровления «Открытия» в пользу ВТБ — то по ней переговоры еще идут, следует из слов Моисеева. «Сделка еще не закрыта, идут переговоры, поэтому не хотел бы раскрывать детали. Действительно, Банк России исходит из того, что они получат [при передаче «Открытия»] рыночную или близкую к рыночной стоимость. И структура сделки строится вокруг этого требования со стороны ЦБ», — ответил он на вопрос, за счет каких средств ВТБ может приобрести «Открытие». По данным источников Frank Media, ВТБ может получить 100% акций «Открытия» в обмен на ОФЗ, который держит на балансе со времен санации Банка Москвы.