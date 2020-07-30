Промсвязьбанк задумался о покупке санируемого банка «Роскосмоса»

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Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) планирует приобрести Роскосмосбанк, принадлежащий «Роскосмосу». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, близкие к ПСБ, и источник, знакомый с планами госкорпорации.

В ПСБ газете подтвердили, что рассматривают «возможность участия в санации Роскосмосбанка» и заинтересованы в «увеличении доли на рынке обслуживания ОПК, в данном случае за счет развития двусторонних отношений с ГК «Роскосмос».

«Коммерсантъ» со ссылкой на тендерную документацию сообщает, что на проведение due diligence (предоставление информации о компании, включая инвестиционные риски) Роскосмосбанка ПСБ готов потратить до 50 млн руб. В выполнении этой работы смогут участвовать два исполнителя.

В задачи победителей входит проведение финансового анализа и «определение справедливого диапазона стоимости юридических лиц, в которые ПСБ планирует осуществлять инвестиции или продавать», а также правовая проверка, включая «оценку юридических, налоговых, финансовых, инвестиционных рисков». Помимо этого, они должны будут исследовать виды деятельности объекта покупки и провести комплексную проверку его финансового состояния.