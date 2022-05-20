ЦБ допустил присоединение МИнБанка к ПСБ

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Банк России передаст МИнБанк агентству по страхованию вкладов (АСВ) за 1 руб. для последующей передачи акций банка в казну России. Об этом сообщается на сайте регулятора.

ЦБ выделит 34,9 млрд руб.на докапитализацию банка таким образом, что справедливая стоимость его активов, будет соответствовать объему его обязательств. При этом работу с проблемными и непрофильными активами МИнБанка продолжат с его баланса.

В ЦБ рассчитывают, что не позднее мая 2023 года Минбанк будет присоединен к «Промсвязьбанку», в случае принятия российским правительством решения о внесении его акций в уставный капитал кредитной организации.

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