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«Коммерсантъ» узнал о возможной покупке Промсвязьбанком СМП-банка

«Коммерсантъ» узнал о возможной покупке Промсвязьбанком СМП-банка у Ротенбергов
Обсуждение сделки началось еще в декабре 2021 года, а в начале 2022 года Промсвязьбанк провел due diligence. Оба банка сейчас находятся под санкциями, что скорее снимает ряд вопросов к покупке, чем затрудняет ее, пишет издание
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) может купить СМП-банк, подконтрольный семье Ротенбергов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке.

По данным источников, сделку стороны начали обсуждать еще в декабре 2021 года, а в начале этого года Промсвязьбанк провел due diligence (процедура, включающая оценку инвестиционных рисков, оценку объекта инвестирования, исследование деятельности компании, проверку ее финансового состояния и положения на рынке) СМП-банка.

При этом Промсвязьбанк «может получить карманный банк плохих активов» — Мособлбанк, санируемый СМП-банком, добавил один из собеседников «Коммерсанта».

Он указал на то, что при прохождении процедуры финансового оздоровления банки не должны соблюдать обязательные нормативы ЦБ, что делает возможным для банка-санатора передать свои плохие активы.

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Один из аналитиков отметил в разговоре с изданием, что для Ротенбергов «сделка выглядит как кэш-аут». Источник отметил, что сделка возможна ради укрупнения капитала Промсвязьбанка, но ее с трудом можно назвать рыночной.

Санкции против СМП-банка были введены США и Евросоюзом в 2014 году. США ввели ограничения в отношении Промсвязьбанка 22 февраля этого года — его активы и трансакции в юрисдикции Соединенных Штатов оказались заморожены. Целью введения ограничений Вашингтон назвал ограничение возможности заключать договоры о финансировании контрактов в оборонной сфере.

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Позднее аналогичные меры принял ЕС. Промсвязьбанк также отключили от системы SWIFT.

СМП-банк — крупный банк с уклоном на корпоративное кредитование. Он работает в России с 2001 года, присутствует в 19 регионах. Основными акционерами являются Аркадий и Борис Ротенберги. С мая 2014 года СМП-банк выступает санатором Мособлбанка (отрицательный капитал по состоянию на апрель 2022 года составляет 218,55 млрд руб.).

Промсвязьбанк является системно значимым банком. В его кредитном портфеле большую часть занимают кредиты компаниям и ИП. ПСБ в последние годы уже покупал сторонние банки, в том числе Связь-банк и Роскосмосбанк.

Центральный банк 20 мая сообщил, что пополнит капитал Московского индустриального банка (МИнБанка) на 34,9 млрд руб., чтобы через цепочку промежуточных собственников потом передать его Промсвязьбанку. Этот процесс должен завершиться не позднее мая 2023 года.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Промсвязьбанк СМП-банк Аркадий Ротенберг Борис Ротенберг

Инвестируйте выгодно
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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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