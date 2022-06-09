Промсвязьбанк заработал в ДНР и ЛНР

К концу 2022 года жителям и бизнесу будут доступны потребительские и ипотечные кредиты, кредитные карты, эквайринг, обслуживание зарплатных карт, корпоративное кредитование

Пётр Фрадков и Денис Пушилин (Фото: denis-pushilin.ru)

Промсвязьбанк начал обслуживать население и бизнес Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте банка. Председатель ПСБ Петр Фрадков в ходе рабочего визита подписал с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником соглашения о сотрудничестве.

«Уже сегодня банк приступил к обслуживанию населения, предприятий и организаций народных республик, сделав для них доступными банковские сервисы и услуги на уровне лучших российских стандартов», — говорится в сообщении.

ПСБ стал первым российским банком, заработавшим в республиках Донбасса, отметил Фрадков. Банк будет оказывать содействие развитию экономики регионов ДНР и ЛНР, модернизации коммерческой, промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также повышению уровня жизни населения.

К концу 2022 года жителям и бизнесу будут доступны потребительские и ипотечные кредиты, кредитные карты, эквайринг, обслуживание зарплатных карт, корпоративное кредитование. Кроме того, в банке пообещали обеспечить бесперебойные выплаты пенсий и пособий населению.

3 июня Государственный комитет обороны ДНР разрешил Промсвязьбанку осуществлять банковскую деятельность на территории народной республики. Тогда же стало известно, что банк начнет выдавать карты банковской системы «Мир» на территории ЛНР и осуществлять перевод денежных средств.

ПСБ находится под блокирующими санкциями США.

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В середине мая власти ДНР объявили о своем решении изъять имущество украинских банков на «освобожденных» территориях. В собственность республики перейдет все движимое и недвижимое имущество банков, которое принадлежало им по состоянию на 19 февраля 2022 года.

В Мариуполе, где Пушилин поручил создать администрацию ДНР, находятся отделения Укрсиббанка, Альфа-банка Украина, Ощадбанка, Первого украинского международного банка, Укргазбанка и других.