Промсвязьбанк заработал в ДНР и ЛНР
Промсвязьбанк начал обслуживать население и бизнес Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте банка. Председатель ПСБ Петр Фрадков в ходе рабочего визита подписал с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником соглашения о сотрудничестве.
«Уже сегодня банк приступил к обслуживанию населения, предприятий и организаций народных республик, сделав для них доступными банковские сервисы и услуги на уровне лучших российских стандартов», — говорится в сообщении.
ПСБ стал первым российским банком, заработавшим в республиках Донбасса, отметил Фрадков. Банк будет оказывать содействие развитию экономики регионов ДНР и ЛНР, модернизации коммерческой, промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также повышению уровня жизни населения.
К концу 2022 года жителям и бизнесу будут доступны потребительские и ипотечные кредиты, кредитные карты, эквайринг, обслуживание зарплатных карт, корпоративное кредитование. Кроме того, в банке пообещали обеспечить бесперебойные выплаты пенсий и пособий населению.
3 июня Государственный комитет обороны ДНР разрешил Промсвязьбанку осуществлять банковскую деятельность на территории народной республики. Тогда же стало известно, что банк начнет выдавать карты банковской системы «Мир» на территории ЛНР и осуществлять перевод денежных средств.
ПСБ находится под блокирующими санкциями США.
В середине мая власти ДНР объявили о своем решении изъять имущество украинских банков на «освобожденных» территориях. В собственность республики перейдет все движимое и недвижимое имущество банков, которое принадлежало им по состоянию на 19 февраля 2022 года.
В Мариуполе, где Пушилин поручил создать администрацию ДНР, находятся отделения Укрсиббанка, Альфа-банка Украина, Ощадбанка, Первого украинского международного банка, Укргазбанка и других.