Промсвязьбанк заработал в ДНР и ЛНР

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 63,94 (-0,63) Инвестиции, 08 июн, 16:03
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 60,23 (-0,73) Инвестиции, 08 июн, 16:03
Бастрыкин написал оду о «прародителе СК» Петре I Общество, 16:46
YouTube удалил новый канал пранкеров Вована и Лексуса после видео с Бушем Политика, 16:44
Госдума отклонила проект новых правил компенсации за аварийное жилье Недвижимость, 16:44
Поздняков сообщил о незаконном отстранении ОКР от генассамблеи ЕОК Спорт, 16:34
Киев отказался от побратимства с Минском Политика, 16:31
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 16:25
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:25
«Яндекс» объяснил исчезновение границ государств на своих картах Технологии и медиа, 16:20
Ласицкене обвинила Баха в отсутствии смелости отменить санкции к России Спорт, 16:08
Социальные поглаживания: как восстанавливаться, заряжаясь энергией других РБК и ГАЛС, 16:04
Кудерметова прошла в 1/4 турнира на траве из-за снятия другой россиянки Спорт, 16:03
АТОР допустила падение турпотока в Анталью почти наполовину Бизнес, 16:02
Промсвязьбанк заработал в ДНР и ЛНР Финансы, 15:51
Акции Alibaba упали на 4% на фоне опровержения сообщений об IPO Ant Group Инвестиции, 15:49
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Промсвязьбанк заработал в ДНР и ЛНР

К концу 2022 года жителям и бизнесу будут доступны потребительские и ипотечные кредиты, кредитные карты, эквайринг, обслуживание зарплатных карт, корпоративное кредитование
Пётр Фрадков и&nbsp;Денис Пушилин
Пётр Фрадков и Денис Пушилин (Фото: denis-pushilin.ru)

Промсвязьбанк начал обслуживать население и бизнес Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте банка. Председатель ПСБ Петр Фрадков в ходе рабочего визита подписал с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником соглашения о сотрудничестве.

«Уже сегодня банк приступил к обслуживанию населения, предприятий и организаций народных республик, сделав для них доступными банковские сервисы и услуги на уровне лучших российских стандартов», — говорится в сообщении.

ПСБ стал первым российским банком, заработавшим в республиках Донбасса, отметил Фрадков. Банк будет оказывать содействие развитию экономики регионов ДНР и ЛНР, модернизации коммерческой, промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также повышению уровня жизни населения.

К концу 2022 года жителям и бизнесу будут доступны потребительские и ипотечные кредиты, кредитные карты, эквайринг, обслуживание зарплатных карт, корпоративное кредитование. Кроме того, в банке пообещали обеспечить бесперебойные выплаты пенсий и пособий населению.

В Херсонской области не исключили крымский путь присоединения к России
Политика
Фото:Александр Щербак / ТАСС

3 июня Государственный комитет обороны ДНР разрешил Промсвязьбанку осуществлять банковскую деятельность на территории народной республики. Тогда же стало известно, что банк начнет выдавать карты банковской системы «Мир» на территории ЛНР и осуществлять перевод денежных средств.

ПСБ находится под блокирующими санкциями США.

Читайте на РБК Pro
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи
Pro
Фото: Meric Dagli / Unsplash Параллельный импорт: какие товары можно ввозить из Турции в обход санкций
Статьи
Pro
Фото: Pexels Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Медитация меняет мозг. Так ли это
Исследования
Pro
Фото: Sadat / Global Look Press Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане
Статьи
Pro
Фото: Joe Roberts / Unsplash Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести
Инструкции
Pro
Фото: Shelley Pauls / Unsplash Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти
Статьи
Pro
Фото: Paul Gaudriault / Unsplash Продолжить бизнес во Франции: налоги, льготы, программы
Статьи

В середине мая власти ДНР объявили о своем решении изъять имущество украинских банков на «освобожденных» территориях. В собственность республики перейдет все движимое и недвижимое имущество банков, которое принадлежало им по состоянию на 19 февраля 2022 года.

В Мариуполе, где Пушилин поручил создать администрацию ДНР, находятся отделения Укрсиббанка, Альфа-банка Украина, Ощадбанка, Первого украинского международного банка, Укргазбанка и других.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
ДНР ЛНР Промсвязьбанк
Материалы по теме
«Тинькофф» введет комиссию 12% на хранение валюты в банке
Финансы
Сбербанк опроверг сообщения о сложностях с конвертацией рупий в рубли
Финансы
Райффайзенбанк введет комиссию по счетам в валюте
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter