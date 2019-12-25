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Оборонный банк стал собственником Связь-банка
Росимущество передало более 99% акций Связь-банка в Промсвязьбанк, сообщили источники РБК. Бренд Связь-банка не сохранится
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Связь-банк вошел в группу Промсвязьбанка (ПСБ), который получает статус опорного банка для оборонного сектора. ПСБ получил более 99% акций кредитной организации от Росимущества, рассказал РБК источник, близкий к ПСБ, и подтвердил собеседник в Связь-банке. Сам ПСБ полностью принадлежит Росимуществу.

Процедура передачи Связь-банка ПСБ была прописана в законопроекте, принятом Госдумой весной в ускоренном порядке. Она предполагала допэмиссию акций ПСБ, которые правительство оплатит акциями Связь-банка (акции вносятся в уставный капитал ПСБ).

В декабре ПСБ зарегистрировал дополнительный выпуск акций на 40,085 млрд руб. Собственный капитал Связь-банка за девять месяцев 2019 года составил 20,6 млрд руб., свидетельствует отчетность по МСФО. Допэмиссия акций ПСБ была только частично оплачена акциями Связь-банка, принадлежащими Росимуществу, говорит один из собеседников РБК.

По его словам, предполагается, что Связь-банк не останется в группе, он будет реорганизован и присоединен к ПСБ, эта процедура завершится в середине 2020 года. Бренд Связь-банка не сохранится, подчеркивает источник РБК. Клиенты ПСБ и Связь-банка уже сейчас могут получать услуги в офисах и пользоваться банкоматами двух банков, добавляет он.

В пресс-службе ПСБ РБК сообщили, что «передача акций Связь-банка окажет положительное влияние на показатели банковской группы ПСБ». РБК направил запрос в Связь-банк.

По данным отчетности Связь-банка, его активы составляют 225 млрд руб., активы ПСБ — 1,75 трлн руб., капитал — 159,4 млрд руб. ПСБ раскрывает не всю отчетность, ссылаясь на постановление правительства. Банк работает с государственным оборонным заказом (ГОЗ), за ним практически закреплен статус опорного банка для оборонного сектора, на этой неделе соответствующий закон одобрил Совет Федерации. По закону ПСБ должен обслуживать не менее 70% контрактов по ГОЗу.

Связь-банк вместе с банком «Глобэкс» были одними из первых банков, оказавшихся в тяжелом положении во время кризиса 2008 года. Тогда они попали на санацию в госкорпорацию Внешэкономбанк (теперь ВЭБ.РФ), оба были обременены проблемными активами. В 2018 году ВЭБ возглавил бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов, госкорпорация сменила профиль и решила окончательно отказаться от коммерческого банковского бизнеса. Для этого «Глобэкс» объединили со Связь-банком и решили передать в ПСБ.

Условием передачи было отсутствие у Связь-банка проблемных активов. Их выкупил ВЭБ — речь идет о недвижимости и кредитах на 24 млрд руб. ВЭБ внес еще 12 млрд руб. своих средств в капитал кредитной организации. В обмен он добился разрешения ситуации с долгом перед Центробанком на 212 млрд руб., который сформировался из средств, выделявшихся на санацию Связь-банка и «Глобэкса». Долг был урегулирован через выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) Минфина на 212 млрд руб. ВЭБ выкупил их с дисконтом за 39 млрд руб. и обменял с ЦБ на собственный долг.

Присоединение Связь-банка к ПСБ рассматривалось как докапитализация последнего. У Связь-банка, по данным ЦБ на 1 декабря, высокие показатели достаточности капитала. Показатель достаточности базового капитала составляет 16,5% при нормативном минимуме 4,5%.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Промсвязьбанк, Связь-банк
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