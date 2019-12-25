Оборонный банк стал собственником Связь-банка

Росимущество передало более 99% акций Связь-банка в Промсвязьбанк, сообщили источники РБК. Бренд Связь-банка не сохранится

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Связь-банк вошел в группу Промсвязьбанка (ПСБ), который получает статус опорного банка для оборонного сектора. ПСБ получил более 99% акций кредитной организации от Росимущества, рассказал РБК источник, близкий к ПСБ, и подтвердил собеседник в Связь-банке. Сам ПСБ полностью принадлежит Росимуществу.

Процедура передачи Связь-банка ПСБ была прописана в законопроекте, принятом Госдумой весной в ускоренном порядке. Она предполагала допэмиссию акций ПСБ, которые правительство оплатит акциями Связь-банка (акции вносятся в уставный капитал ПСБ).

В декабре ПСБ зарегистрировал дополнительный выпуск акций на 40,085 млрд руб. Собственный капитал Связь-банка за девять месяцев 2019 года составил 20,6 млрд руб., свидетельствует отчетность по МСФО. Допэмиссия акций ПСБ была только частично оплачена акциями Связь-банка, принадлежащими Росимуществу, говорит один из собеседников РБК.

По его словам, предполагается, что Связь-банк не останется в группе, он будет реорганизован и присоединен к ПСБ, эта процедура завершится в середине 2020 года. Бренд Связь-банка не сохранится, подчеркивает источник РБК. Клиенты ПСБ и Связь-банка уже сейчас могут получать услуги в офисах и пользоваться банкоматами двух банков, добавляет он.

В пресс-службе ПСБ РБК сообщили, что «передача акций Связь-банка окажет положительное влияние на показатели банковской группы ПСБ». РБК направил запрос в Связь-банк.