Эксперты оценили рост срока платежей в Китай

Срок проведения платежей из России в Китай вырос до двух-трех месяцев, сообщили на ПМЭФ китайские консультанты. В среднем расчеты проходят за одну-три недели, привели данные в РЭЦ. На проблемы с платежами влияют и мошенники

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Срок денежных переводов, который совершает бизнес из России в Китай, стал достигать двух-трех месяцев. Об этом на сессии о взаимодействии малого и среднего бизнеса двух стран в рамках Петербургского международного экономического форума рассказала старший партнер московского офиса юридической фирмы DHH Юань И.

По словам Юань И, раньше срок денежных переводов занимал небольшое время, а сейчас поступление денег на счет китайской компании после их отправки из России можно ждать два-три месяца или можно вообще не получить. Это приводит к неопределенности с выполнением условий торговых контрактов, потому что в случае задержки или отмены переводов непонятно, следует ли считать, что партнер нарушил условия договора.

Директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра (РЭЦ) Дмитрий Прохоренко в кулуарах ПМЭФ пояснил РБК, что в среднем сейчас платежи в Китай проходят за одну-три недели. «Это чуть-чуть длиннее, чем было. Все зависит от видов продукции (санкционная или несанкционная. — РБК), от банков-корреспондентов, от валюты расчетов», — пояснил Прохоренко. Он добавил, что недавно один из экспортеров провел платеж за три дня, что является рекордно коротким сроком.

Выступая на той же сессии, директор «АВАСОФТ Системы» и ИК «Энергософт» Василий Кузовков добавил, что сейчас «ни один поставщик не смог конкретно ответить на вопрос, как платить между Россией и Китаем». В качестве примера негативных последствий для бизнеса из-за сложности переводов он привел ситуацию с закупленным оборудованием, которое простояло на заводе минимум три месяца, потому что поставщик не мог его отгрузить покупателю из России, который не мог его оплатить.

На проблемы с платежами также влияют действия злоумышленников, указала Юань. Она рассказала, что мошенники могут присылать письма российскому бизнесу от якобы китайских партнеров с электронной почты, которая отличается только на одну букву от оригинальной. В письме «от китайской компании» мошенники сообщают о том, что они поменяли банковские реквизиты и теперь денежные средства следует перечислять на новый счет, после чего деньги уходят злоумышленникам. По словам Юань, сейчас идет спор по одному такому случаю, когда российская компания по всей вероятности отправила деньги мошенникам, спустя время китайский партнер сообщил, что не получил платеж и поэтому не может отправить товар.

Проблемы с расчетами между Россией и другими странами наблюдаются с 2022 года, после ввода западных санкций против российской финансовой системы. В декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому у американского Минфина появилось полномочие вводить санкции против иностранных банков, работающих с подсанкционными лицами из России или содействующих поставкам определенных материалов и оборудования российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК). В феврале 2024 года посол Китая в России Чжан Ханьхуэй объяснял сбои в расчетах между двумя странами тем, что третьи страны создают Китаю проблемы.

Например, с начала 2024 года СМИ несколько раз писали о том, что часть крупных банков Китая перестали принимать платежи из России, в том числе ICBC, China Construction Bank, China Citic Bank, Industrial Bank и т.д. Также китайские банки увеличили сроки проведения переводов из-за усиленной проверки либо вовсе начали отказывать в обслуживании российскому бизнесу. Из-за этого компании были вынуждены обращаться в единственный российский банк, у которого есть филиал в Китае, — ВТБ, что привело к задержке платежей до шести месяцев, сообщал Reuters.

В апреле 2024 года глава ВТБ Андрей Костин отмечал, что китайская «дочка» — «ВТБ Шанхай» — работает в полностью закрытом контуре и «в состоянии взять на себя функции основного расчетного банка в юанях для обслуживания российско-китайской двусторонней торговли». По его словам, в ситуации, когда для иностранных контрагентов и их банков невозможно осуществлять прямые расчеты и налаживать прямые товарные цепочки с Россией, набор работающих прямо сейчас решений невелик. «Это либо развитие собственной платежной инфраструктуры на территории третьих стран, либо использование аффилированных банков и разного рода агентских схем», — говорил Костин.

Как Россия торгует с Китаем

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2023 года увеличился на 26,3% по сравнению с 2022 годом и составил рекордные $240,11 млрд. Экспорт из Китая в Россию вырос на 46,9%, до $110,97 млрд, из России в Китай — на 12,7%, до $129,13 млрд. Китай закупает в России в основном энергоносители (нефть, природный газ и уголь), медь, древесину и морепродукты. В Россию из Китая поставляются автомобили, смартфоны, компьютеры, промышленное и специализированное оборудование и др. По последним данным главного таможенного управления КНР, за январь—апрель 2024 года товарооборот между Китаем и Россией увеличился на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до $76,58 млрд.

Однако в марте 2024 года из-за угрозы вторичных санкций китайские компании впервые с декабря 2022 года сократили прямые поставки в Россию машин, механизмов и оборудования, включая электрическое, в целом за месяц китайский экспорт упал на 14% (в долларах). В апреле тенденция продолжилась, по данным китайской таможни, ввоз товаров в Россию снизился на 10,2% к тому же месяцу прошлого года (в юаневом выражении, а в долларовом — на 13%). Эксперты говорили, что кроме угрозы вторичных санкций на снижение импорта может влиять ослабление курса рубля в годовом выражении.

Директор института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов на ПМЭФ рассказал об особенностях ведения бизнеса в Китае, которые не всегда учитывают российские компании. Первые визиты в Китай необходимы только для того, чтобы хорошо подружиться, говорит Маслов: «Подавляющее большинство случаев провалов нашего бизнеса в Китае, особенно малого и среднего бизнеса, всегда связаны с тем, что не учитываются реальные условия работы. Вот первое, чем надо запастись для работы в Китае, — это огромное время. Ни за полгода, ни за год ничего не удастся. Вам будет все время казаться, что вот-вот сделка близка, вы обо всем договорились, вы сходили в прекрасный ресторан, вы побеседовали о чем угодно, и при этом ничего не двигается. Почему? Потому что есть время, которое необходимо для создания хорошего лица».

Также необходимо уметь общаться на китайском языке, продолжает Маслов. «Китайский бизнес не общается на английском. Он может делать вид, что общается, но в реальности, конечно, рабочий язык является китайским», — поделился эксперт. Маслов обратил внимание и на то, что Китай очень неоднороден, поэтому необходимо правильно локализоваться. «Надо выбрать правильную локацию. Китай очень разный. И это абсолютная тоже иллюзия, что мы выходим на весь Китай. Мы выходим на определенный регион Китая. В каждом регионе есть свои преференции, свои вкусы. Все знают, что, грубо говоря, в провинции Сычуань любят острую пищу, в провинции Юньань горько-острую пищу. Где-то, например, на северо-западе Китая, любят жирную пищу и так далее. То есть нельзя один и тот же продукт выводить на весь китайский рынок. Это невозможно», — подчеркнул Маслов.