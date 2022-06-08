Frank RG: банки в мае сократили выдачи ипотечных кредитов до минимумов с 2017 года

Выдачи ипотеки россиянам в мае рухнули до минимумов за пять лет

Резкое замедление ипотечного кредитования в России продолжается второй месяц подряд, следует из данных Frank RG. Пока на объемы продаж существенно не повлияло ни снижение ставок, ни расширение льготных программ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В мае 2022 года российские банки показали рекордно слабый результат в ипотеке: за месяц они выдали населению всего 31,5 тыс. кредитов на жилье на 119,4 млрд руб., следует из статистики аналитической компании Frank RG (есть у РБК). Объем одобренных ссуд оказался минимальным с февраля 2017 года, а число заключенных договоров — самым низким за все время наблюдений экспертов (восемь лет). По сравнению с апрелем выдачи сократились на 26,7% в денежном выражении и более чем на треть (-36,7%) в количественном.

Спад на ипотечном рынке наблюдается второй месяц подряд и усиливается: в апреле продажи банков в этом сегменте снизились в 3,2 раза относительно марта, сообщал ЦБ. В годовом выражении объем выдач в мае обвалился на 72,9%, а количество заключенных договоров — на 79,0%: такого сжатия в ипотеке не наблюдалось ни на пике пандемии коронавируса весной 2020 года, ни в апреле этого, когда новый спад на этом рынке только наметился.

Что происходит с ипотекой в России с конца февраля

После начала российской военной операции на Украине, введения жестких западных санкций и усиления волатильности на финансовом рынке 28 февраля Центробанк внепланово поднял ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до рекордных 20% годовых. Это привело к резкому охлаждению розничного кредитования: банки вслед за ЦБ повысили ставки по кредитам или вовсе приостанавливали выдачи из-за повышенной неопределенности. Кроме того, правительство повысило ставки по основным льготным ипотечным программам. Но ипотечное кредитование стало замедляться не в марте, а только в апреле за счет технического фактора — заемщики заключают договоры об ипотеке с банками не так быстро, как по другим видам ссуд, и в первый месяц кризиса кредиторы работали еще по старым заявкам.

После резкого подъема ключевой ставки ЦБ почти сразу перешел к смягчению денежно-кредитной политики: за апрель—май ключевая ставка снизилась до текущих 11% годовых. Ставки по рыночной ипотеке в крупных банках тоже падали — с рекордных мартовских 20,5%, до 10,5–12,9% в зависимости от банка, следует из данных Frank RG. Условия льготных госпрограмм тоже улучшились — предельная ставка по кредитам на новостройки опустилась до 9%, а максимальная сумма была увеличена до 30 млн руб.

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Опрошенные РБК аналитики ранее прогнозировали, что майские показатели в сегменте ипотеки будут слабыми из-за меньшего количество рабочих дней и недостаточного эффекта расширения льготных программ. Восстановление рынка при отсутствии новых шоков может наметиться осенью, отмечал гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

В 2022 году рынок ипотеки поддержит субсидирование, указывал ЦБ в «Обзоре финансовой стабильности» (.pdf). По прогнозу регулятора, изменений условий льготных госпрограмм «обеспечит стабилизирующее воздействие на рынок ипотеки и поддержит темпы роста выдач в II–IV кварталах». Однако ЦБ подчеркивал, что расширение субсидирования имеет негативный эффект — рост уязвимости ипотечного портфеля банков в случае снижения цен на жилье, поскольку залоги по кредитам начнут обесцениваться.