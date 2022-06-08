Выдачи ипотеки россиянам в мае рухнули до минимумов за пять лет

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 64,57 (-0,3) Инвестиции, 07 июн, 16:06
Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 60,96 (-0,15) Инвестиции, 07 июн, 16:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:24
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 13:17
Трефилов назвал американскую гимнастку «похожей на мужика» Спорт, 13:14
Семь фраз финансового директора, подрывающих доверие к нему Pro, 13:12
Лавров призвал Украину разрешить иностранным судам выйти в Черное море Политика, 13:10
Медведева допустила, что фигуристы будут менять гражданство из-за травли Спорт, 13:09
S7 заморозила проект лоукостера Бизнес, 12:54
Отсрочки по взносам: кому положены и что сделать, чтобы не переплатить Pro, 12:52
Как сделать компанию устойчивой к экономическим потрясениям РБК и Банк Точка, 12:52
The Times узнала о письме Арахамии в поддержу снятия санкций с Абрамовича Политика, 12:35
Попавший под санкции Нисанов вышел из совета директоров «Олимпийского» Бизнес, 12:35
Суд в Светлогорске запретил СМИ публиковать списки погибших на Украине Политика, 12:32
Лавров назвал условие для переговоров Путина и Зеленского Политика, 12:31
Шесть минусов спонтанных поездок по работе: о чем должен знать бизнес РБК и Trivio, 12:28
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Финансы ,  
0 

Выдачи ипотеки россиянам в мае рухнули до минимумов за пять лет

Frank RG: банки в мае сократили выдачи ипотечных кредитов до минимумов с 2017 года
Резкое замедление ипотечного кредитования в России продолжается второй месяц подряд, следует из данных Frank RG. Пока на объемы продаж существенно не повлияло ни снижение ставок, ни расширение льготных программ
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В мае 2022 года российские банки показали рекордно слабый результат в ипотеке: за месяц они выдали населению всего 31,5 тыс. кредитов на жилье на 119,4 млрд руб., следует из статистики аналитической компании Frank RG (есть у РБК). Объем одобренных ссуд оказался минимальным с февраля 2017 года, а число заключенных договоров — самым низким за все время наблюдений экспертов (восемь лет). По сравнению с апрелем выдачи сократились на 26,7% в денежном выражении и более чем на треть (-36,7%) в количественном.

Спад на ипотечном рынке наблюдается второй месяц подряд и усиливается: в апреле продажи банков в этом сегменте снизились в 3,2 раза относительно марта, сообщал ЦБ. В годовом выражении объем выдач в мае обвалился на 72,9%, а количество заключенных договоров — на 79,0%: такого сжатия в ипотеке не наблюдалось ни на пике пандемии коронавируса весной 2020 года, ни в апреле этого, когда новый спад на этом рынке только наметился.

Что происходит с ипотекой в России с конца февраля

После начала российской военной операции на Украине, введения жестких западных санкций и усиления волатильности на финансовом рынке 28 февраля Центробанк внепланово поднял ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до рекордных 20% годовых. Это привело к резкому охлаждению розничного кредитования: банки вслед за ЦБ повысили ставки по кредитам или вовсе приостанавливали выдачи из-за повышенной неопределенности. Кроме того, правительство повысило ставки по основным льготным ипотечным программам. Но ипотечное кредитование стало замедляться не в марте, а только в апреле за счет технического фактора — заемщики заключают договоры об ипотеке с банками не так быстро, как по другим видам ссуд, и в первый месяц кризиса кредиторы работали еще по старым заявкам.

Льготная ипотека обогнала рыночную в выдачах банков
Финансы
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

После резкого подъема ключевой ставки ЦБ почти сразу перешел к смягчению денежно-кредитной политики: за апрель—май ключевая ставка снизилась до текущих 11% годовых. Ставки по рыночной ипотеке в крупных банках тоже падали — с рекордных мартовских 20,5%, до 10,5–12,9% в зависимости от банка, следует из данных Frank RG. Условия льготных госпрограмм тоже улучшились — предельная ставка по кредитам на новостройки опустилась до 9%, а максимальная сумма была увеличена до 30 млн руб.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Как вернуть долг в период моратория на банкротство
Инструкции
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Потерянное десятилетие: как Deutsche Bank выбрался из затяжного кризиса
Статьи
Pro
Фото: Sandra Mu / Getty Images Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта
Статьи
Pro
Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Siegfried Modola / Getty Images Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Не «Макдональдс», а «Точно он»: как менять бренд уходящим из РФ компаниям
Статьи

В России разрешили сочетать льготную ипотеку с рыночной
Экономика
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Опрошенные РБК аналитики ранее прогнозировали, что майские показатели в сегменте ипотеки будут слабыми из-за меньшего количество рабочих дней и недостаточного эффекта расширения льготных программ. Восстановление рынка при отсутствии новых шоков может наметиться осенью, отмечал гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

В 2022 году рынок ипотеки поддержит субсидирование, указывал ЦБ в «Обзоре финансовой стабильности» (.pdf). По прогнозу регулятора, изменений условий льготных госпрограмм «обеспечит стабилизирующее воздействие на рынок ипотеки и поддержит темпы роста выдач в II–IV кварталах». Однако ЦБ подчеркивал, что расширение субсидирования имеет негативный эффект — рост уязвимости ипотечного портфеля банков в случае снижения цен на жилье, поскольку залоги по кредитам начнут обесцениваться.

Какая ситуация в других сегментах кредитования

По данным Frank RG, в мае банки одобрили россиянам кредиты на 373,2 млрд руб., что на 67,2% ниже уровней за аналогичный период прошлого года. Однако по сравнению с апрелем продажи в банковской рознице восстанавливаются — объем выдач увеличился на 17,1%.

Рост относительно предыдущего месяца в мае наблюдался во всех сегментах, кроме ипотеки:

  • Банки оформили 991 тыс. кредитов наличными на 193,9 млрд руб. — на 59,1% и 68,5% больше, чем в апреле;
  • Объем выданных автокредитов увеличился на 61%, до 37,9 млрд руб., а количество — на 58,6%, до 30,5 тыс.;
  • Число новых ссуд на покупку товаров (POS-кредитов) достигло 788,7 тыс. (+13,4% к апрелю), а объем — 22,2 млрд руб., что более чем на четверть выше апрельских значений (+27%).
Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки Ипотека
Материалы по теме
Власти определились с параметрами льготной ипотеки для ИT-специалистов
Финансы
Банки начнут предлагать ипотеку с возможностью снижения ставки
Финансы
Выдачи потребкредитов в России обвалились до уровней 2015 года
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter