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Экономика ,  
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В России разрешили сочетать льготную ипотеку с рыночной

Также власти увеличили сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки до 30 млн руб. в четырех регионах и 15 млн руб. — в остальных
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В России льготную ипотеку разрешили сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в Telegram.

«То есть если раньше в кредит можно было взять только 12 (6) млн, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются», — подчеркнул он.

Власти увеличили сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки до 30 млн руб. в четырех регионах и 15 млн руб. — в остальных. При этом льготная ставка остается на уровне 12 и 6 млн руб.

Кабмин снизил ставку по льготной ипотеке до 9%
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Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

Программа льготной ипотеки на новостройки была запущена в апреле 2020 года как антикризисная мера в пандемию COVID-19. Ее действие несколько раз продлевали, меняя условия выдачи.

По оценкам Минфина, за время действия льготной ипотеки было выдано 764,1 тыс. кредитов на сумму 2,2 трлн руб., из них 85,4 тыс. кредитов на 213,2 млрд руб. россияне оформили в этом году. Также, по оценке министерства, в 2022–2023 годах расходы бюджета на реализацию программы составят около 461 млрд руб.

Помимо этого, существует семейная ипотека, которую можно получить при рождении первого ребенка. Оформить льготный кредит можно по ставке до 6% годовых. Также для россиян доступны сельская и дальневосточная ипотеки.

В начале апреля ставка по программе льготной выросла с 7% до 12%. это было связано в рекордным повышением ключевой ставки Банком России — до 20% годовых. После снижения ключевой ставки сначала до 17%, а позже до 14%, президент Владимир Путин предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки с 12 до 9% и продлить ее до конца 2022 года. 1 мая соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее говорила, что в этом году российские банки могут выдать ипотеку по программам семейной и льготной ипотеки на сумму до 2 трлн руб., что примерно на четверть больше, чем годом ранее.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина, Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Ипотека Марат Хуснуллин новостройки льготная ипотека
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в ИК «Фридом Финанс»

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Актуальные инвестиционные идеи
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