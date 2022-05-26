Банк России внепланово снизил ключевую ставку до 11%

ЦБ на внеплановом, но заранее анонсированном заседании вновь снизил ключевую ставку, теперь она составит 11%. Менее чем за три месяца ставка опустилась на 9 п.п., и эксперты ждут дальнейшего смягчения

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Центробанк снизил ключевую ставку с 14 до 11%, говорится в сообщении регулятора. Такое решение он принял на внеплановом заседании совета директоров, проведение которого анонсировал днем ранее.

«Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако по оценке на 20 мая замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России», — отмечает ЦБ.

Это третье подряд снижение ключевой ставки за последние полтора месяца после ее рекордного — и тоже внепланового — повышения до 20% в феврале. Тогда ЦБ резко ужесточил денежно-кредитную политику, реагируя на обвал рынков, санкции в отношении крупнейших банков и заморозку золотовалютных резервов регулятора, которые последовали за началом военной операции России на Украине.

Регулятор в релизе отметил, что допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки уже на ближайших заседаниях. «По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — говорится в релизе. ЦБ не привел новых ожиданий по инфляции в 2022 году, но еще в конце апреля он оценивал, что рост цен по итогам года может составить 18–23%.

Как действует ЦБ в условиях санкций

«Риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала», — отметил ЦБ. Он указал, что приток средств на срочные рублевые депозиты продолжается, а кредитная активность остается низкой. Это «ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий». В то же время «внешние условия для российской экономики остаются сложными, что значительно ограничивает экономическую активность», добавили в Банке России.

В апреле Центробанк уже снижал ключевую ставку дважды. На внеплановом заседании 8 апреля — с 20 до 17%, а также с 17 до 14% — на плановом, состоявшемся 29 апреля.

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Основными аргументами в пользу нового раунда снижения ключевой ставки стали замедление инфляции и улучшение инфляционных ожиданий населения. По данным Росстата, недельный темп роста цен с 14 по 20 мая составил 0,05%, а с 14 по 20 мая в России и вовсе наблюдалась недельная дефляция — цены снизились на 0,02%. Одновременно второй месяц подряд улучшаются инфляционные ожидания населения и предприятий. А инфляционные ожидания населения, согласно майскому опросу ЦБ и «инФОМ», снизились с 12,5 до 11,5%, что соответствует данным того же периода в 2021 году. В то же время наблюдаемая населением инфляция в мае 2022 года оказалась на максимуме с сентября 2015 года и составила 25,1 против 19,9% в апреле 2022 года.

Снижение ключевой ставки не стало сюрпризом для рынка, тем более что Банк России объявил о внеплановом созыве совета директоров заранее. Такой анонс был опубликован впервые. Эксперты, чьи прогнозы изучил РБК, накануне предсказывали существенное снижение ключевой ставки — в основном до 12%.

Помимо замедляющейся инфляции еще одним фактором в пользу снижения ставки мог стать рекордно растущий рубль, указывали аналитики. По сравнению с началом марта он более чем вдвое укрепился к доллару и евро. Этому способствовали ограничения на движение капитала, введенные ЦБ и Минфином (обязательства по продаже экспортной выручки, лимиты на снятие наличной валюты в российских банках, запрет на продажу ценных бумаг нерезидентов и другие).

«Масштабы роста рубля, видимо, достигли «болевого порога» финансовых властей», — писал в обзоре директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. Снижение ставки — попытка притормозить укрепление национальной валюты за счет перераспределения денежных средств из «дорогих депозитов» (по ставке выше 20%), заканчивающих срок действия в июне, в потребление и покупку валюты в инвестиционных целях, рассуждал эксперт.

Еще на новостях о внеплановом заседании ЦБ рубль ослаб по отношению к валютам: с примерно 56 руб. на открытии торгов до 59,3 руб. на вечер 25 мая к доллару и с 57,9 до почти 61 руб. к евро. В моменте курс доллара в ходе торгов даже превышал 60 руб. 26 мая до решения ЦБ доллар вновь ушел выше 60 руб. и в ходе торгов даже достигал 61 руб. По состоянию на 10:40 мск он торгуется по 60,9 руб.

«Одним из главных факторов снижения ключевой ставки стала необходимость перезапуска рыночного кредитования как в потребительском, так и в корпоративном секторе, — добавляет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. — Кредит в экономике станет дешевле, что поддержит потребительский и инвестиционный спрос».

Что ждать от Банка России дальше

На плановом заседании 10 июня эксперты ожидают от регулятора дальнейшего снижения ключевой ставки. Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин предполагает, что к июлю ключевая ставка опустится до 10%, а к концу года — до 8%. Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг прогнозировал, что в четвертом квартале 2022 года ключевая ставка может стать однозначной и достичь 9%.

Полевой ждет снижения на 0,5–1 п.п. на ближайшем заседании, но «все будет зависеть от динамики цен, курса рубля и инфляционных ожиданий». А к концу года ставка может вырасти до 9–9,5%, полагает Васильев из Совкомбанка.

«Сбросив [ставку] сразу на 300 б.п. против консенсуса рынка в -200 б.п., регулятор может и не остановиться. Наши дальнейшие ожидания не меняются, а сейчас лишь окрепли — на ближайших заседаниях планка в 10% спокойно может быть достигнута. А кульбит ставки 9,5 — 20 — 9,5% (до роста в конце февраля ставка составляла как раз 9,5%. — РБК) исполнен в рамках года», — заключает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.