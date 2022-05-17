Выдачи ипотеки в России в апреле рухнули в четыре раза

Спад в ипотеке на фоне спецоперации на Украине и роста рыночных ставок оказался мощнее, чем в пандемию, подсчитали в «Эквифаксе». Восстановление этого сегмента в мае еще не наметилось, говорят эксперты

Фото: Андрей Попов / РИА Новости

В апреле 2022 года российские банки одобрили населению 37,2 тыс. ипотечных кредитов на 130,5 млрд руб., следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). По сравнению с мартом объем выданной ипотеки упал почти вчетверо, или на 75%: месяцем ранее банки оформили ипотечные ссуды на 529,3 млрд руб., несмотря на резкий рост ставок на рынке после начала военной операции России на Украине и введения западных санкций. В количественном выражении выдачи ипотеки в апреле тоже значительно упали — на 77% по сравнению с мартовскими показателями.

Согласно данным «Эквифакса», такого резкого сжатия в ипотеке не наблюдалось даже в начале пандемии два года назад, когда кредиторы не могли закрывать сделки из-за локдауна: в апреле 2020-го объем и количество предоставленных ссуд на жилье сократились на 43 и 36% соответственно. «Исторически падение максимальное», — комментирует гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Спад в ипотеке подтвердили в Национальном бюро кредитных историй. «Выдача ипотеки в апреле по сравнению с мартом сократилась на 60,7%, а по сравнению с «досанкционным» февралем — на 62,7%», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. В Объединенном кредитном бюро не ответили на запрос РБК.

Отложенный спад

Резкое охлаждение банковской розницы в России наметилось еще в марте — на фоне роста ставок банки сократили выдачи необеспеченных ссуд и автокредитов, но объемы одобренной ипотеки были выше февральских значений. Спад в ипотеке оказался отложенным из-за инертности кредитных процессов в этом сегменте, поясняет Волков: «От момента подачи заявки на кредит и получения одобрения до его выдачи может пройти от нескольких недель до нескольких месяцев. Поэтому, очевидно, в марте выдавались те ипотечные кредиты, которые были одобрены еще в предыдущие месяцы».

В начале кризиса некоторые заемщики могли активнее брать ипотеку в ожидании роста цен на жилье, считает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина. К апрелю, по ее словам, ажиотажный спрос уже был исчерпан.

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«Количество обращений граждан за ипотечными кредитами в апреле 2022 года существенно сократилось: на 40,8% по сравнению с мартом, на 58,9% по сравнению с февралем», — подтверждает Волков. Он также указывает на ужесточение риск-политики банков, что привело к росту отказов по кредитным заявкам.

Кроме того, на выдачи ипотеки в полной мере начал влиять фактор повышенных ставок, говорят опрошенные РБК эксперты. «Ипотечный кредит оформляется на длительный срок, и заемщики стараются минимизировать свои расходы на обслуживание и отказываются от ипотечного кредита в условиях возросших ставок», — отмечает Лагуткин.

28 февраля Банк России для поддержания финансовой стабильности в условиях военной операции и санкций поднял ключевую ставку с 9,5 до 20%. В марте он сохранил показатель на рекордно высоком уровне и приступил к смягчению денежно-кредитной политики в апреле — за два раунда регулятор снизил ставку на 6 процентных пунктов, до текущих 14%. По данным Frank RG, в марте средняя ставка по рыночным ипотечным программам для покупку готового жилья и в новостройках в топ-20 банков превышала 20%, в апреле показатель снизился, но незначительно — на последней неделе месяца ставки в разных банках находились в диапазоне 15,7–17,4%.

Как банки пережили обвал на рынке ипотеки В большинстве крупных ипотечных банков не ответили на вопрос РБК, фиксировали ли они сокращение выдач ипотеки в апреле. По оценкам банка «Зенит», в апреле объем одобренных ссуд на жилье оказался всего лишь на 10% меньше мартовских значений. В Промсвязьбанке сообщили, что «кредитная активность ипотечных заемщиков» снизилась, не назвав точных цифр. Продажи ипотеки на рынке в апреле «сократились почти втрое в связи с рекордно высоким уровнем ставок, который стал снижаться только в конце месяца», сказал представитель ВТБ, не раскрыв данных по банку. «Кроме того, часть сделок по покупке-продаже недвижимости на вторичном рынке была заморожена в связи с осторожной позицией продавцов квартир в нынешних условиях», — добавил он. В МКБ, Совкомбанке и Абсолют Банке указали, что по сравнению с мартом не наблюдали спада продаж. Однако участники рынка признают, что результат апреля во многом обеспечила льготная ипотека. Представитель Сбербанка сказал РБК, что 65% ипотечных ссуд, выданных в апреле, приходилось на льготные программы. До кризиса, в феврале, показатель был на уровне 25,9%, а к началу мая превысил 70%, уточнил он. В МКБ доля льготной ипотеки в выдачах достигла 90% против прежних 30%, в Промсвязьбанке уровень участия госпрограмм оценили в 50%, в Абсолют Банке субсидированная ипотека занимает порядка 80% выдач.

Когда ждать восстановления ипотечного рынка

Ситуация в ипотеке пока радикально не улучшилась, говорит Лагуткин: «Май традиционно является низким месяцем в плане объемов кредитования в силу значительного числа выходных и праздничных дней, по итогам которого мы можем увидеть еще более низкий объем ипотечного кредитования».

«По нашим ожиданиям, в мае результат также будет ниже, чем в марте, как по причине меньшего количества рабочих дней в месяце, так и ввиду сохранения все еще высоких процентных ставок», — соглашается директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Она, однако, отмечает, что поддержку выдачам окажет расширение льготных программ.

Как власти расширяют доступность льготной ипотеки 25 апреля президент Владимир Путин предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках — после повышения показателя в марте с 7 до 12% его решили вернуть к уровню 9%. Новые условия начали действовать с 1 мая. Действие программы продлили до конца 2022 года.

В России запустили программу льготной ипотеки под 5% для ИT-специалистов. Она будет действовать до 2024 года. Согласно ее условиям, на кредит по сниженной ставке могут рассчитывать сотрудники специально отобранных ИT-компаний с уровнем зарплаты от 150 тыс. руб. в городах-миллионниках и от 100 тыс. руб. во всех остальных.

Правительство разрешит сочетать льготную ипотеку с рыночной, сообщил в своем Telegram-канале курирующий строительную отрасль вице-премьер Марат Хуснуллин. Это позволит заемщикам увеличить размер максимально доступного кредита — в пределах лимита по льготной ипотеке банки будут выдавать деньги по сниженной ставке, а то, что сверх, — по рыночной. Документ, разрешающий такую практику, пока не опубликован.

Рынок ипотеки будет напрямую зависеть от увеличения количества льготных программ, считает Носова. По ее словам, речь идет не только о доступных кредитных лимитах и ставках, но и от расширения типов недвижимости, на которые такие программы будут распространяться. Правительство не исключает распространения льготной ипотеки на рынок вторичного жилья, говорил в интервью РБК Хуснуллин.

Ипотечный рынок может показать рост при снижении ставки и расширении льготных программ, но резкого отскока не будет, замечает Лагуткин. «Быстрого восстановления вряд ли мы можем ожидать до конца лета, а с осени при отсутствии новых шоков вполне возможен рост спроса на ипотечное кредитование», — оценивает собеседник РБК.

Банк России в конце апреля ухудшил прогноз по ипотеке: по оценкам регулятора, ипотечный портфель кредитных организаций в этом году увеличится на 10–15% (.pdf). В 2021-м темпы роста превысили 30% (.pdf).