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Финансы ,  
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Мишустин объявил о повышении лимитов по льготной и семейной ипотеке

Мишустин: лимит кредита по льготной ипотеке в России увеличат до 30 млн руб.
Размер льготной ипотеки увеличат до 30 млн руб., по семейной — до 15 млн руб. Программа будет действовать до конца 2022 года
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке увеличат до 30 млн и 15 млн руб. соответственно, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

«Так граждане смогут приобрести квартиру и большей стоимости, а дополнительные средства — привлечь по рыночной или другой субсидируемой ставке», — отметил глава правительства.

Программа будет действовать до конца года. «Банкам компенсируют ставку в пределах льготного лимита», — добавил Мишустин.

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Он подчеркнул, что власти стараются сохранить возможности для улучшения россиянами своих жилищных условий «несмотря на внешнее давление». Премьер напомнил о снижении с 1 мая с 12 до 9% ставки по льготной ипотеке на покупку квартир в новостройках и земельных участков или строительство собственного дома (с лимитом 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн во всех остальных регионах России).

Ставка в размере 12% (вместо прежних 7%) была установлена 30 марта — спустя месяц после повышения ключевой ставки ЦБ до рекордных 20%. 8 апреля Банк России снизил ставку до 17%, 29 апреля — до 14%.

Программу льготной ипотеки утвердили весной 2020 года. Тогда купить жилье в новостройке можно было под 6,5%. Семейную ипотеку по ставке до 6% могут взять семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го родился ребенок.

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По данным бюро кредитных условий «Эквифакс», объем выданной банками ипотеки в апреле по сравнению с мартом упал на 75%. В количественном выражении выдачи таких кредитов снизились на 77%. В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили о сокращении выдачи ипотеки в апреле по сравнению с мартом на 60,7%, а с досанкционным февралем — на 62,7%. Спад в ипотеке оказался отложенным, потому что в марте выдавались кредиты, одобренные еще в предыдущем месяце, пояснил директор по маркетингу НБКИ Александр Волков.

13 мая в НБКИ сообщили, что в апреле количество одобренных банками реструктуризаций по ипотеке на 2 тыс. превысило пиковые показатели пандемийного 2020 года, достигнув 6 тыс.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
правительство Михаил Мишустин льготная ипотека
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