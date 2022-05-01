Кабмин снизил ставку по льготной ипотеке до 9%

Льготную ипотеку продлили до конца 2022 года, а ставки по программе снизились с 12 до 9%. Предельная сумма кредита не изменилась, в Москве, Петербурге и областях она составит 12 млн руб., в остальных регионах — 6 млн руб.

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Ставка по льготной ипотеке снизилась с 12 до 9%, а срок действия программы, который истекал 30 июня, продлен до конца года. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Льготную ипотеку можно получить на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.

Максимальный размер кредита остался прежним: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 млн руб., в других регионах — 6 млн руб. Первоначальный взнос — не менее 15%.

Снизить ставку по выдаваемым в рамках льготной программы кредитам на 3 процентных пункта предложил президент Владимир Путин, «чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан и стимулировать стройку в целом». Путин напомнил, что с 1 апреля в России установили ставку 12% вместо 7%, однако, по его словам, «ситуация в целом позитивная и дает нам возможность сделать шаг на снижение».

По мнению экспертов, опрошенных «РБК Недвижимость», изменение условий льготной ипотеки поможет поддержать рынок новостроек, но ажиотажного спроса не будет. «Ожидать резкого всплеска не стоит, поскольку уровень реальных располагаемых доходов населения все еще находится под давлением, в том числе по причине инфляции», — отметила директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов в свою очередь считает, что за счет снижения ставки и других мер поддержки «возможности приобрести жилье в новостройке по льготным программам отчасти возвращаются в досанкционное время».

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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина полагает, что в этом году российские банки могут выдать ипотеку по программам семейной и льготной ипотеки на сумму до 2 трлн руб., что примерно на четверть больше, чем годом ранее.