За три месяца 2020 года объем снятия наличных с карт заметно отстал от безналичной оплаты товаров и услуг — разница превысила ₽0,5 трлн. Этому способствовала и пандемия — бумажные деньги стали воспринимать как переносчика вируса

Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

Снятие наличных с банковских карт стало самой непопулярной операцией с «пластиком» и уступило в объемах не только переводам по картам, но и безналичным платежам, следует из статистического бюллетеня ЦБ, в котором представлены данные по операциям с банковскими картами за первый квартал 2020 года.

За три месяца россияне оплатили картами товары и услуги на сумму более 7 трлн руб., что на 9,7% превышает объем снятия наличных с карт — 6,4 трлн руб. Впервые оплата картами перегнала снятие наличных по итогам четвертого квартала 2019 года, но тогда разница составляла всего 0,7% — 7,46 трлн руб. против 7,4 трлн руб. Что касается объемов переводов с карты на карту, то они впервые превысили объемы снятия наличных еще по итогам 2018 года — 27,4 трлн руб. против 26,6 трлн руб. Теперь же снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам.

При этом объем снятых в первом квартале наличных к аналогичному периоду прошлого года вырос на 8,7%. Но общий объем безналичных операций (платежи плюс переводы) вырос гораздо значительнее — на 30% и составил 16,5 трлн руб.

При общем объеме операций по картам в 23 трлн руб. доля снятия наличных составила 27,8%, оплата картами — 30,5%, переводы — 41,7%. Всего в России по итогам трех месяцев 2020 года банками было выпущено 283,9 млн карт, активными из которых являются 194,6 млн.