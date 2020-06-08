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Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам

За три месяца 2020 года объем снятия наличных с карт заметно отстал от безналичной оплаты товаров и услуг — разница превысила ₽0,5 трлн. Этому способствовала и пандемия — бумажные деньги стали воспринимать как переносчика вируса
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

Снятие наличных с банковских карт стало самой непопулярной операцией с «пластиком» и уступило в объемах не только переводам по картам, но и безналичным платежам, следует из статистического бюллетеня ЦБ, в котором представлены данные по операциям с банковскими картами за первый квартал 2020 года.

За три месяца россияне оплатили картами товары и услуги на сумму более 7 трлн руб., что на 9,7% превышает объем снятия наличных с карт — 6,4 трлн руб. Впервые оплата картами перегнала снятие наличных по итогам четвертого квартала 2019 года, но тогда разница составляла всего 0,7% — 7,46 трлн руб. против 7,4 трлн руб. Что касается объемов переводов с карты на карту, то они впервые превысили объемы снятия наличных еще по итогам 2018 года — 27,4 трлн руб. против 26,6 трлн руб. Теперь же снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

При этом объем снятых в первом квартале наличных к аналогичному периоду прошлого года вырос на 8,7%. Но общий объем безналичных операций (платежи плюс переводы) вырос гораздо значительнее — на 30% и составил 16,5 трлн руб.

При общем объеме операций по картам в 23 трлн руб. доля снятия наличных составила 27,8%, оплата картами — 30,5%, переводы — 41,7%. Всего в России по итогам трех месяцев 2020 года банками было выпущено 283,9 млн карт, активными из которых являются 194,6 млн.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Почему россияне все реже снимают наличные

К нынешней ситуации привел бурный рост безналичных платежей в последние годы, говорит глава правления Национального платежного совета Алма Обаева. Кроме того, в статистику за первый квартал входит март — именно в этом месяце в России началась эпидемия коронавируса, которая могла повлиять на снятие наличных с карт, продолжает эксперт. «Бумажные деньги стали считать переносчиками вируса, значительная доля покупок ушла в электронную коммерцию», а людям старше 65 лет «посоветовали не выходить из дома — а именно они в основном снимают наличные с карт», перечисляет Обаева.

ВТБ, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк и «Русский стандарт» подтверждают тренд, рассказали их представители. Росту популярности безналичных операций способствует более активное использование онлайн-сервисов, считает руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин: «Людям легко и удобно пользоваться картами и их цифровыми аналогами». Особенно резко доля безналичных расчетов увеличилась в марте из-за пандемии, говорит директор департамента платежных карт ПСБ Александр Петров.

ВТБ и банк «Русский стандарт» наблюдают устойчивое снижение спроса на наличные в банкоматах последние несколько лет. Кроме того, в 2019 году растущая популярность переводов через Систему быстрых платежей (СБП) на собственные счета в разных банках начала вытеснять традиционную модель работы клиентов с банкоматами, когда они использовались для снятия денег с одной карты и перекидывания на другую, рассказывает исполнительный директор «Русского стандарта» по развитию Елена Петрова.

В апреле тренд только усилился в связи с ограничениями из-за самоизоляции. Общий оборот по снятию средств в банкоматах ВТБ в апреле снизился на 25% по сравнению с апрелем 2019. Райффайзенбанк также зафиксировал снижение объема снятия наличных в банкоматах по сравнению с мартом. «Русский cтандарт» в период самоизоляции отметил снижение интереса к наличным в банкоматах на 30%. В апреле произошел спад как в объемах оплат картами, так и в снятии наличных из-за снижения экономической активности, добавляет Александр Петров из ПСБ.

Сбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные на фоне самоизоляции
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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Непосредственно в торговле товарами и услугами доминирование платежей по картам над наличными Сбербанк, крупнейший банк страны, зафиксировал в четвертом квартале 2019 года — доля оплаты картами составила 50,4% от общих расходов граждан. ЦБ фиксировал такое превышение еще по итогам 2018 года: доля безналичных расчетов за товары и услуги тогда составила 55,6%. Статистика регулятора отличается от статистики Сбербанка тем, что он включает в безналичные платежи в том числе оплату через электронные кошельки.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: карты, банки, банкоматы
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