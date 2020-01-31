Сбербанк впервые зафиксировал превышение оплаты по картам над наличными

Платежи по картам в четвертом квартале 2019 года впервые превысили безналичные платежи, показали данные Сбербанка. ЦБ фиксировал превышение суммы всех безналичных платежей над наличными еще в 2018 году

Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Доля карточных платежей за товары и услуги в четвертом квартале 2019 года впервые превысила расчеты наличными и составила 50,4% от общих расходов граждан, показало исследование Сбербанка. Это на 4,5 п.п. выше, чем в четвертом квартале 2018 года. В целом за 2019 год доля платежей по картам пока не достигла 50% — не хватило 0,83 п.п.

ЦБ еще по итогам 2018 года зафиксировал превышение безналичных платежей над наличными — их доля составила 55,6%. Данные ЦБ включают платежи с помощью карт, электронных кошельков и безналичную оплату по счету. Сбербанк учитывает только платежи по картам и переводы юридическим лицам (оплата мобильных телефонов, ЖКХ и т.п.) и сравнивает их с суммами снятия наличных в банкоматах. Переводы между физическими лицами (р2р) не учитываются.

По данным Сбербанка, более половины товаров и услуг оплачивается картами в 36 регионах России. Самый высокий показатель в четвертом квартале 2019 года зафиксирован в Мурманской области (60%), далее следуют республики Коми (59,6%) и Карелия (59,4%), Архангельская (57,9%) и Тюменская области. Лидером по приросту доли карточных платежей оказался Чукотский автономный округ, где этот показатель увеличился на 7,7 п.п. по сравнению с четвертым кварталом 2018 года и достиг 55,62% (восьмое место). «Подавляющее большинство территорий с быстрыми темпами роста еще не являются лидерами по уровню проникновения. Это считается признаком продолжающегося быстрого и повсеместного роста использования карточных расчетов в России», — отмечают авторы исследования.

Москва и Московская область (в исследовании не разделяются) второй год подряд не могут войти в десятку регионов-лидеров. За год столичный регион увеличил показатель по доле карточных платежей в четвертом квартале с 49,5 до 53,3%. При этом по итогам всего 2019 года доля безналичного торгового оборота в Москве и Московской области составила 52,43% — это семнадцатый показатель по стране. Столичного региона нет также и в десятке лидеров по приросту безнала.

Самым отстающими регионами являются Чечня, где доля карточных платежей в четвертом квартале составила всего 12,12%, перед ней в списке находятся Ингушетия (12,36%) и Дагестан (18,48%). В остальных регионах этот показатель превышает 24%.