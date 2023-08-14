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Аксаков заявил об улыбках на лицах на фоне доллара почти по ₽100

Депутат Аксаков: большинству россиян плевать на курс доллара
Глава думского комитета по финансовому рынку утверждает, что сейчас страна «находится в позитивном тренде своего развития», чего он не видел «в современной России после Советского Союза никогда»
Доллар/Рубль USD/RUB ₽99,430 +2,02% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽109,220 +0,41% Купить
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Депутат Госдумы от Чувашии, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия — За правду») считает, что большинству россиян «наплевать» на курс доллара к рублю. Об этом он сообщил URA.ru.

«Я за соотношением рубль/доллар слежу исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения — наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства», — сказал Аксаков.

Говоря о своем регионе, парламентарий отметил, что республика «живет полноценной жизнью»: предприятия «загружены, наращивают объемы производства», а жители получают зарплату. «На лицах улыбки, и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 руб.», — утверждает он.

По словам Аксакова, сейчас страна «находится в позитивном тренде своего развития», чего он не видел «в современной России после Советского Союза никогда». «Я имею в виду, не с точки зрения темпов роста — они еще маловаты, потому что мы опирались на нефть, газ, энергоносители в развитии экономики. А сейчас машиностроение, приборостроение, электротехника развивается», — пояснил депутат.

В августе рубль продолжает обновлять минимумы с прошлогодней весны на фоне дисбаланса спроса и предложения валюты. 11 августа курс доллара превысил 99 руб. впервые с 25 марта 2022-го, а курс евро — 109 руб. впервые с 23 марта прошлого года.

С начала месяца доллар подорожал почти на 8 руб. Исторический максимум был зафиксирован 10 марта прошлого года, когда курс американской валюты поднимался до 121 руб. за доллар.

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Минфин 3 августа объявил о переходе от продажи к покупке валюты в рамках бюджетного правила. Ожидалось, что с 7 августа по 6 сентября Фонд национального благосостояния (ФНБ) направит на юани и золото по 1,8 млрд руб. в день. Однако 9 августа ЦБ сообщил, что с 10 августа и до конца года покупать валюту не будет.

Как объяснял эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин, из-за сократившейся экспортной выручки на внутренний рынок поступает недостаточно валюты, при этом импорт остается на относительно высоких уровнях, наблюдавшихся до весны прошлого года, что поддерживает повышенный спрос на иностранную валюту вместе с выводом средств за рубеж как российскими лицами, так и нерезидентами, выходящими из активов в России.

В Кремле в июле не исключали, что в повышении курсов доллара и евро есть «значительная доля спекулятивных игр».

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Елена Чернышова
Анатолий Аксаков курс доллара курс евро
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