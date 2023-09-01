Силуанов заявил о переговорах с ЦБ по валютному контролю

Минфин выступает за жесткие меры в отношении контроля за валютными потоками, тогда как ЦБ занял либеральную позицию, но министерство и регулятор ищут консенсус, заверил Силуанов

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Минфин и Центробанк России ищут консенсус по поводу механизма валютного контроля. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Телеканал РБК вел трансляцию конференции Банка России «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра».

По его словам, раньше Банк России был жестким последователем отстаивания темы валютного контроля, тогда как министерство — более либеральным. Теперь все изменилось: Минфин выступает за более жесткие меры в отношении контроля за валютными потоками, тогда как ЦБ занял либеральную позицию.

«Но ничего страшного, мы все равно, я уверен, найдем совместные решения и сблизимся», — заключил он.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, считает необходимым сохранить только «зеркальные» меры валютного контроля. По ее словам, в целом валютные ограничения не должны создавать сложностей для участников внешнеэкономической деятельности.

С оттоком капитала следует бороться не за счет ужесточения мер валютного контроля, а с помощью других инструментов, в том числе ключевой ставки, сочла глава ЦБ.

Она также напомнила, что ЦБ и Минфин до конца февраля 2022 года планировали либерализовать меры валютного контроля.

В середине августа «Ведомости» узнали, что на встрече президента Владимира Путина с Силуановым, Набиуллиной, а также главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым и помощником президента Максимом Орешкиным было принято решение пока не водить ограничения на движение капитала и нормативы обязательной продажи валютной выручки.

Источники газеты сообщали, что правительству удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении объема продаж валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом и разработать меры для сдерживания роста кредитования.

The Financial Times сообщала, что на совещании также рассматривали предложения Минфина обязать экспортеров продавать до 80% валютной выручки в течение 90 дней после ее получения, а компаниям, которые откажутся выполнять эти требования, отказать в госсубсидиях.