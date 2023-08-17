«Ведомости» узнали о решении властей пока не ужесточать валютный контроль

По итогам встречи Путина с членами кабмина и главой ЦБ власти решили пока не вводить нормативы обязательной продажи валютной выручки; экспортеры добровольно согласились увеличить ее

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Российские власти пока не будут водить ограничения на движение капитала и нормативы обязательной продажи валютной выручки, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству. По данным газеты, кабмину удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом, а также разработать механизмы сдерживания роста кредитования.

Такое решение было принято на встрече президента Владимира Путина с членами правительства, в том числе главой Минфина Антоном Силуановым, главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым и помощником президента Максимом Орешкиным, а также главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

Встреча прошла накануне, 16 августа. По данным Financial Times, на совещании среди прочего рассматривали предложения Минфина обязать экспортеров продавать до 80% валютной выручки в течение 90 дней после ее получения, а компаниям, которые откажутся выполнять эти требования, отказать в госсубсидиях. О том, что власти обсуждают возможность вернуть часть мер валютного контроля, чтобы остановить процесс ослабления рубля, также сообщали агентства Bloomberg и «Интерфакс».

По данным «Ведомостей», правительство в последние два дня обсуждало ситуацию с крупнейшими компаниями, указывая на «неприемлемость невозврата экспортных доходов» в Россию; в основном это касалось производителей удобрений. В целом представители бизнеса согласились продавать больше выручки. По словам одного из собеседников, если ситуация не изменится, обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной, также вероятен рост фискальной нагрузки.

Участники совещания назвали ужесточение валютного контроля крайней мерой. Главным фактором снижения курса они назвали мягкую денежную политику, которая «привела к избыточному увеличению денежной массы».

Впервые власти обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки после начала военных действий на Украине, в феврале 2022 года, на фоне обвала курса рубля. В мае того же года норматив был уменьшен с 80 до 50%. Месяц спустя из-за укрепления российской валюты требование вновь смягчили: продажа валютной выручки осталась обязательной, но объем продаваемой на рынке доли стала определять правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями.

15 августа Центробанк объявил о внеплановом повышении ставки с 8,5 до 12% на фоне ослабления рубля (за день до этого курс доллара превысил 100 руб., а евро — 110 руб.). Это второе подряд ужесточение финансово-кредитной политики за последний месяц. ЦБ опустил официальный курс доллара на 17 августа до 96,70 руб., курс евро — до 105,65 руб.