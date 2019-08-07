Почему падают цены на нефть

Котировки Brent резко пошли вниз, после того как в начале августа президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 сентября новых экспортных пошлин в 10% на китайские товары. Китай в ответ занял жесткую позицию, допустив падение юаня ниже $7. В свою очередь, США, считающие ослабление юаня к доллару конкурентным преимуществом для китайских товаров, признали Китай валютным манипулятором. Следствием китайско-американской торговой войны может стать замедление мирового экономического роста, опасаются инвесторы.

Промпроизводство в мире замедляется, промышленность большинства мировых экономик вошла в рецессию, в результате спрос на нефть тоже снижается, напоминает директор московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. По данным Bank of America Merrill Lynch, спрос на нефть в 2019 году будет и так самым слабым за последнее десятилетие, а каждый процент снижения мировой торговли из-за торговой войны обернется падением спроса еще на 250 тыс. барр. в сутки.

На этом фоне американское Минэнерго сообщило о росте товарных запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,39 млн барр. При этом аналитики, опрошенные S&P Global Platts, по сообщению «Интерфакса», наоборот, ожидали сокращения резервов на 3,8 млн барр. Это спровоцировало дальнейшее падение нефтяных котировок.

Что будет с ценами на нефть дальше

Аналитики на фоне обвала на рынке начали пересматривать прогнозы цен на 2019-й и последующие годы. Так, эксперты Fitch Solutions 6 августа понизили прогноз цен на Brent на 2019 год с $70 до $67 за баррель, на 2020 год — с $76 до $65 за баррель, на 2021 год — с $80 до $61 за баррель. Опустило оценку стоимости нефти Brent и Минэнерго США: на 2019 год — с $67 до $64 за баррель, на 2020-й — с $67 до $65 за баррель. Bank of America Merrill Lynch ждет в 2019 году цену на Brent на уровне $60 за баррель.

Устойчивое падение цен до уровня ниже $50 за баррель даже в случае стрессового сценария маловероятно, считает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко, так как при таких ценах начнет сокращаться добыча сланцевой нефти и рынок балансируется.

Но если из-за обострения конфликта с США Китай вновь начнет покупать иранскую нефть и на фоне слабого спроса на рынок вернутся 1,5 млн барр. в сутки, это обрушит цены до $40 за баррель, предупреждают аналитики Bank of America Merrill Lynch. До сих пор Китай выполнял санкции США, запретившие покупку иранской нефти, из-за чего ее добыча за год упала до 1,6 млн барр. в сутки.

Поддержку ценам на нефть продолжают оказывать сокращение добычи странами ОПЕК+, куда входит и Россия, и снижение ставки ФРС, говорят в Merrill Lynch. Но в текущий момент страны ОПЕК+ вряд ли вмешаются в ситуацию, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук, отмечая, что организация не реагирует на кратковременные скачки цен на нефть. Кроме того, мало кто из экспортеров нефти готов дополнительно сокращать добычу, добавляет он.

Борисов из EY также считает, что сохранение политики низких ставок может оказать серьезную поддержку ценам на нефть, но указывает, что пока инвесторы в качестве «защитной гавани» уходят в золото. Ситуация на нефтяном рынке должна проясниться к началу осени, когда США реализуют решение о введении новых пошлин на китайский экспорт.

Как обвал нефти повлияет на курс рубля

Рубль уже отреагировал на падение нефтяных котировок. За первую неделю августа российская валюта подешевела на 3%, до 65,56 руб. за доллар, хотя еще в конце июля торговалась в районе 63,5 руб. за доллар. Цены на нефть вновь стали главным фактором риска для рубля, написали в обзоре аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко. В случае если нефтяные котировки упадут ниже $50 за баррель, зависимость рубля от нефти резко усилится — помешать не сможет даже эффект бюджетного правила, предупреждают эксперты.

Аналитики по-разному смотрят на перспективы рубля. Вернуться к 62–63 руб. за доллар российская валюта может уже через несколько недель, сказал РБК Юрий Попов. Большинство негативных событий для него уже произошло, констатирует он.

В базовом сценарии рубль вновь восстановится до 63 руб. за доллар до конца 2019 года, прогнозирует главный аналитик УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Однако главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова считает, что это возможно лишь при условии сильного смягчения риторики ФРС США, то есть если американский регулятор пообещает снизить ставку или, что лучше, снизит ее на 50 б.п. в сентябре. Без этого условия ниже 64 руб. доллар в этом году уже не опустится, считает Евдокимова.

Сейчас курс рубля близок к равновесным уровням, полагает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский: сильных внутренних поддерживающих факторов — от счета текущих операций, первичных размещений долговых рублевых инструментов — не наблюдается, ощутимую поддержку может оказать лишь общий приток инвесторов во всю группу развивающихся стран или весомый рост цен на нефть. Поэтому к концу года курс доллара вырастет ближе к 67 руб., считает он. Консенсус-прогноз Bloomberg по состоянию на 6 августа предполагает доллар по 64,75 руб. в четвертом квартале этого года.

Будут ли последствия для российского бюджета и нефтяной отрасли

Для российских нефтяников снижение цен на нефть пока не критично — у компаний очень хорошие финансовые показатели, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Из-за введения бюджетного правила и девальвации рубля в 2018 году нефтяники зарабатывали больше, чем при докризисных $100 за баррель, объясняет он. В 2014 году тонна нефти стоила около 3,7 тыс. руб., а в 2018 году — около 4,4 тыс. руб. за тонну.

Для российского бюджета обвал нефтяных котировок, по мнению Тремасова из «Локо-инвеста», угрозы не представляет: Минфин продолжит накапливать средства в Фонде национального благосостояния (ФНБ), но меньшими темпами. А вот дискуссию об использовании средств ФНБ, которая ведется последние месяцы, власти свернут, предсказывает эксперт.

Сейчас вопрос в том, удастся ли России избежать глубокой рецессии как в этом году, так и в следующем, говорит эксперт: в первом полугодии 2019 года негативное влияние на динамику ВВП оказывали как внешние, так и внутренние факторы, во втором негативное влияние внешних факторов, скорее всего, усилится.

В 2018 году рост ВВП в России составил 2,3%. В 2019-м Минэкономразвития ожидает, что он затормозится до 1,3%, а в 2020 году составит 2%.

Экономическая активность в России сейчас слабая, указывал ЦБ в своем решении по снижению ключевой ставки до 7,25%. Во втором квартале 2019 года рост ВВП ускорился всего до 0,8% в годовом выражении с 0,5% в первом квартале, оценивало Минэкономразвития. По мнению ЦБ, наметившееся во втором квартале ускорение роста промышленности может оказаться неустойчивым, а оборот торговли продолжает снижаться из-за сокращения реальных доходов населения.