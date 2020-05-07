Сбербанк объяснил трудности с приемом просроченных карт

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 74,12 (+0,15) Quote, 13:07
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 80,06 (0) Quote, 13:07
Что творится с акциями после «ядерных» твитов Маска: пять ярких примеров Quote, 21:01 В Крыму умер пилот вертолета Ми-35 после жесткой посадки Общество, 20:53 Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес Экономика, 20:49 СМИ назвали имя нового тренера молодежной сборной России по хоккею Спорт, 20:43 Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Политика, 20:32 Заболевший COVID-19 Мишустин по видеосвязи провел совещание по экономике Политика, 20:30 Золото спустя 16 лет. Три года назад «Спартак» выиграл чемпионат России Спорт, 20:23 Правительство Украины ослабило карантин и продлило его до 22 мая Политика, 20:21 В Минздраве оценили сроки активного распространения коронавируса в России Общество, 20:16 Taycan: первый в истории Porsche электрический суперкар РБК и Porsche, 20:16 Федерация бокса России предложила дать гражданство Усику и Ломаченко Спорт, 19:57 Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима Общество, 19:55 Что делать на карантине: культурная онлайн-афиша Стиль, 19:52 Судно — трубоукладчик «Северного потока — 2» поплыло к складу с трубами Общество, 19:51
Финансы ,  
0 

Сбербанк объяснил трудности с приемом просроченных карт

В банке сообщили, что к настоящему моменту успели перепрограммировать около половины своих POS-терминалов
Сбербанк SBER ₽195,51 -0,1% Купить
Сбербанк SBERP ₽180,02 -0,54% Купить
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Проблемы, возникающие при попытке расплатиться просроченной картой во многих торговых точках, обслуживаемых Сбербанком, связаны с тем, что часть POS-терминалов не успели перенастроить. Об этом заявил РБК представитель Сбербанка.

«С момента начала кризиса, вызванного пандемией, Сбербанк приступил к переоборудованию всего парка POS-терминального оборудования, понимая сложности клиентов других банков с перевыпуском карт. И в настоящий момент усилиями собственных инженеров, работающих в режиме 24/7, успели перепрограммировать чуть меньше половины из двух миллионов устройств — так как в части случаев необходим физический визит инженера банка в конкретную торговую точку», — рассказал собеседник РБК.

По его словам, Сбербанк делает все возможное для того, что решить проблему.

ЦБ разрешил использовать карты с истекшим сроком до 1 июля
Финансы
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В середине апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что владельцы банковских карт с истекшим сроком годности смогут использовать их без перевыпуска до 1 июля 2020 года. В марте с предложением не ограничивать в условиях пандемии COVID-19 прием просроченных карт выступали также международные платежные системы Visa и Mastercard. Национальная платежная система «Мир» также предоставила банкам такую возможность: представитель системы «Мир» сказал РБК, что окончательное решение будет принимать каждый банк самостоятельно.

Миллиарды на вирус: как бизнесмены помогают бороться с пандемией
Фотогалерея 

Однако 7 мая газета «Ведомости» сообщила, что Сбербанк до сих пор не принимает карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках. Один из источников издания со ссылкой на сотрудника платежной системы заявил, что Сбербанк не собирается этого делать в принципе.

В начале апреля президент России Владимир Путин в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 поручил правительству страны «отработать механизм автоматического продления» паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.

В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права
Общество
Александр Горовой

«Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям», — заявил тогда Путин.

После этого полицейским поручили не привлекать к ответственности россиян с просроченным паспортом или водительскими правами.

Авторы: Евгения Чернышова, Евгений Калюков
Теги: Сбербанк, банковские карты
Материалы по теме
ЦБ разрешил использовать карты с истекшим сроком до 1 июля
Финансы
Visa рекомендовала банкам обслуживать карты с истекшим сроком
Финансы
Mastercard предложила банкам обслуживать карты с истекшим сроком действия
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter