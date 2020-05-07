Сбербанк объяснил трудности с приемом просроченных карт

В банке сообщили, что к настоящему моменту успели перепрограммировать около половины своих POS-терминалов

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Проблемы, возникающие при попытке расплатиться просроченной картой во многих торговых точках, обслуживаемых Сбербанком, связаны с тем, что часть POS-терминалов не успели перенастроить. Об этом заявил РБК представитель Сбербанка.

«С момента начала кризиса, вызванного пандемией, Сбербанк приступил к переоборудованию всего парка POS-терминального оборудования, понимая сложности клиентов других банков с перевыпуском карт. И в настоящий момент усилиями собственных инженеров, работающих в режиме 24/7, успели перепрограммировать чуть меньше половины из двух миллионов устройств — так как в части случаев необходим физический визит инженера банка в конкретную торговую точку», — рассказал собеседник РБК.

По его словам, Сбербанк делает все возможное для того, что решить проблему.

В середине апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что владельцы банковских карт с истекшим сроком годности смогут использовать их без перевыпуска до 1 июля 2020 года. В марте с предложением не ограничивать в условиях пандемии COVID-19 прием просроченных карт выступали также международные платежные системы Visa и Mastercard. Национальная платежная система «Мир» также предоставила банкам такую возможность: представитель системы «Мир» сказал РБК, что окончательное решение будет принимать каждый банк самостоятельно.