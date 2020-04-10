В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права

Первый замглавы МВД России дал руководителям региональных органов ведомства «исключить факты» привлечения к ответственности лиц с просроченными паспортами и водительскими правами

Александр Горовой (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Полицейские не будут привлекать к ответственности россиян с просроченным паспортом или водительскими правами. Соответствующее указание дал на заседании оперативного штаба МВД России по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 первый заместитель главы МВД России, генерал-полковник полиции Александр Горовой, сообщает пресс-служба министерства.

В ходе заседания штаба замминистра сообщил о продлении сроков действия паспортов гражданина России, а также водительских удостоверений, патентов, разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Накануне, 9 апреля, президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководителями регионов поручил правительству страны в связи с пандемией COVID-19 «отработать механизм автоматического продления» паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.

«Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям», — сказал Путин.